Denunció que le robaron el auto a la salida del cine, pero descubrió algo que la dejó sin palabras

Una usuaria de Twitter hizo reír a la red social del pajarito con la insólita anécdota que lo tocó vivir cuando fue al cine a disfrutar de una película. La joven mujer dejó estacionado el auto en un lugar; sin embargo, a la salida no lo encontró y llamó la policía, pero todo se trató de un inaudito error.

Una joven mujer salió del cine y al acercarse al lugar en el que dejó el vehículo, se asustó al no encontrarlo en donde supuestamente lo había dejado y llamó a la policía para denunciar el presunto robo. El problema fue que al llegar la policía y explicarle lo que había ocurrido, la usuaria de Twitter llamada @Alelugod, se dio cuenta de que su automóvil estaba estacionado en otro lugar.

La usuaria que había denunciado un presunto robo de automóvil, pero se dio cuenta de que lo había estacionado en otro lugar Twitter

Lo gracioso de esta anécdota es que la mujer reveló una foto en la que se la veía llorando y angustiada en el momento que pensó que había sufrido un importante robo. “Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé donde estaba estacionado”, escribió la joven junto a la imagen en que se tapaba la boca, pero que llenó de emojis de payasos.

El patrullero de la policía que se acercó ante la denuncia de la usuaria de Twitter Twitter

En la siguiente imagen que compartió con sus seguidores, la joven se puso en el lugar de los policías que tuvieron que acercarse hasta el lugar y encontrarse ante este insólito momento: “Imagínese el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, escribió junto a la fotografía en la que se ve al patrullero que tuvo que atender este falso robo, que no fue más que un problema de memoria.

La respuesta de los usuarios de Twitter ante la insólita anécdota del auto

Las dos imágenes se volvieron virales en Twitter y los usuarios se prestaron para los comentarios graciosos y los memes. Mientras algunos criticaron la actitud de sacarse una selfie en un momento crítico, otros compartieron experiencias similares y recibieron cientos de likes: “Mi papá fue una vez al cine en carro, salió del cine y se regresó a su casa caminando, cuando se despierta al día siguiente no vio el carro en su casa y pensó que se lo habían robado. Nivel de despiste x 1000000″.

Otra usuaria relató su experiencia, pero no con un vehículo, sino con su hermana más pequeña: “Una vez me tocó cuidar a mi hermanita, ella tenía como 6 años, desperté y no la vi por ningún lado, salí gritando por las calles. Todos los vecinos empezaron a ayudarme, yo estaba llorando y gritando. Regresé y estaba abajo de las colchas durmiendo”.

La usuaria de Twitter se lo tomó con humor y compartió su insólita historia en las redes sociales Twitter

Al final de cuentas, la usuaria de Twitter @Alelugod no fue la única que tuvo un problema de esa magnitud, ya que varios se sumaron su granito de arena a esta insólita experiencia, que no fue más que una anécdota de falta de memoria. Días después de que a la anécdota la hayan levantado los medios de comunicación, la mujer compartió las dos imágenes que la llevaron a la fama y escribió: “Soy un 10, pero...”, remató.