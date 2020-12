Lejos de la multitud. Vacaciones con distancia social natural

Evitar los grandes centros turísticos es uno de los motores principales a la hora de elegir destino en una temporada en la que también se prioriza la cercanía; para contar con espacios al aire libre, el sur argentino se revela como el principal centro de atracción Fuente: LA NACION

"Vamos a Lago Hermoso 9 amigos, todos con nuestros hijos, así que sumamos 30 chicos de entre 12 y 2 años. Se fue dando, les contamos nuestras experiencias de años anteriores y así todos se fueron definiendo, porque este año ir a la costa no es el mejor plan", cuenta con expectativas por lo que vendrá Martín Bustillo, que junto a sus amigos se repartirán en distintas cabañas y aparts, a 35 unos kilómetros de San Martín de los Andes.

Escapar de las grandes concentraciones de turistas es uno de los deseos que definirán estas vacaciones, en las que el descanso es una necesidad. Según un estudio de Adecco, el 58% de los argentinos siente más necesidad de descansar que otros años, y el 53% no quiere que esos días de relax sean en su casa. Por eso, el desafío es buscar un lugar que cumpla tres requisitos esenciales: seguridad sanitaria, un verdadero clima para desenchufarse en contacto con la naturaleza y, para muchos, ser de cercanía.

En este sentido, Bustillo, profesional del rubro inmobiliario de 43 años, y que tiene 4 hijos que van desde los 9 hasta los 2 años, no duda en afirmar que en Lago Hermoso encontró su lugar ideal. "Allá todo es naturaleza. Mis hijos se hacen tereré con el agua del lago. Para meterse, el lago es calentito, los chicos pueden estar tranquilos, andan en kayak. Otros van a cabalgar o a andar en bici, salen a caminar", cuenta. "Para los adolescentes hay fogatas en los campings, prácticamente no hay Wi-Fi y al pueblo vamos solo para hacer las compras", agrega.

"El turismo ahora se mueve por proximidad. Hoy 9 de cada 10 viajes en América del Sur tiene origen y destino dentro de la región. Y de esos, 8 son internos, es decir, dentro del mismo país. La Argentina no escapa a esto. Con la pandemia hay un volver a las bases, a vacacionar más como se hacía en los años 70, en auto y hacia destinos locales", explica Ramiro Alem, cofundador y CEO de Invertur.

Siguiendo esta tendencia, la Patagonia es la gran protagonista de este verano. Según Despegar, los lugares más elegidos son Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Ushuaia. "Esto sucede por los presupuestos más acotados y porque la gente tiene más confianza en términos sanitarios en lugares más próximos. Como reveló un estudio que realizamos en agosto sobre cómo sería el primer viaje post Covid-19, hay un marcado incremento de reservas durante las últimas semanas en los destinos históricamente más populares. Creemos que el Plan PreViaje y los beneficios que ofrece les dieron un incentivo a los argentinos para volver a viajar", define Paula Cristi, gerente general de Despegar.

Sophie Burns, junto con sus amigas preparan sus vacaciones en el sur Fuente: LA NACION

Sin importar cuál sea el destino, la gente prefiere moverse por la periferia y no tanto por las ciudades centrales. Así lo demuestran los números del último fin de semana largo de Bariloche, con un 15% en las reservas en hotelería tradicional y hasta 60% en el sector de cabañas y bungalows.

Sophie Berns, de 20 años, decidió junto con 8 amigas irse en carpa al Sur, porque la idea es ir recorriendo desde El Bolsón hasta Bariloche, parando en los distintos lagos para disfrutar de los paisajes y los espejos de agua. "El año pasado también fuimos a esa zona, pero reservamos en hoteles y nos movíamos en transporte público, pero este año queremos poder ir decidiendo dónde quedarnos de acuerdo a cómo esté cada destino, y sumamos el auto para estar un poco más protegidas por el Covid-19", cuenta Sophie.

El grupo espera ansiosa la llegada del momento de la partida, pues este 2020 se vieron muy poco. "También llamamos a todos los campings para ver cuáles estaban abiertos y qué protocolos tenían", agrega la joven.

Pero ahí no se acaba la aventura de esta estudiante, futura actuaria. Luego se encuentra con su familia y su novio en Villa La Angostura, durante la primera quincena de febrero. "Vamos para allá porque nos encanta el Sur, sus paisajes y todas las actividades al aire libre que propone. Además, los espacios son mucho más amplios y abiertos que en otras zonas de veraneo", dice Victoria Fontana, mamá de Sophie.

Allá pararán en un apart, en el que se encontrarán con tres familias amigas. "Tenemos claro que debemos seguir con los mismos cuidados que estamos teniendo acá, y por eso elegimos un lugar que nos permita estar al máximo al aire libre. La idea es no circular por zonas muy pobladas. El apart queda sobre la montaña y trataremos de ir a la costa del lago más alejada del pueblo, donde no se acumula la gente", cuenta Victoria.

Espacios abiertos

"Este verano las reservas crecieron tanto al punto de estar al 100% durante diciembre", comenta Gustavo de Figueredo, propietario del complejo de cabañas y glamping Dos Aguas, en Capilla del Monte, Córdoba. "La gente está más interesada por esta modalidad que permite acampar y estar en contacto con la naturaleza, pero sin los inconvenientes de estar en un camping. Este año lanzamos la página Glamping South, en la que recopilamos información de los mejores complejos de la región, y notamos que las consultas que les hacen a los diferentes hospedajes no deja de creer", describe De Figueredo.

Otra familia que este año prefiere irse a un destino más tranquilo es la de Andrea Araoz, docente y propietaria de un comercio. Ella, su marido y sus tres hijos están a punto de partir hacia San Luis, por primera vez. "Por lo general vamos a la costa o a Paso de los Libres, en Corrientes, porque ahí tenemos familia, pero este año pedían muchos requisitos para entrar, así que lo descartamos. Y la playa este año no se puede, habrá mucha gente", sostiene ya contando los días para irse.

La familia Leiderman disfruta del paisaje de San Martín de los Andes, pero también de la seguridad que ofrece estar lejos de las aglomeraciones Fuente: LA NACION

Mientras espera está atenta a las noticias sobre qué documentación se precisa para entrar a la provincia. "Por ahora, con el permiso para circular basta, pero esto es el día a día hasta que llegue la fecha", dice e introduce otro de los factores que signa esta temporada la incertidumbre en torno a los aspectos burocráticos necesarios para los desplazamientos.

La necesidad de salir del departamento o de la casa es algo que ya le pesa a muchos argentinos, y por eso no son pocos los que decidieron ya en diciembre hacer un minibreak para renovar el aire. Es lo que hizo Valeria Magnaldi junto con sus dos hijos. "Vinimos a Valeria del Mar a relajarnos. Hace más de 12 años que trabajo en modalidad remota, así que estoy acostumbrada a organizarme para tener espacios de concentración y otros de ocio. El hecho de que ahora sea algo 100% aceptado nos da mucha flexibilidad, y por eso organizarse para trabajar y disfrutar un cambio de aire es mucho más sencillo", relata esta coach y especialista en RRPP.

"Acá en restaurantes y hoteles te reciben con una gran sonrisa detrás de un barbijo, alcohol y termómetro infrarrojo en mano. Hay mucha conciencia de que algo cambió. Las mesas están más apartadas y para circular tenés que usar barbijo, aunque para estar en la arena o en tu mesa no se precisa. Vamos con alcohol en la mochila a todas partes y hay uno en cada local. Lo tomamos con naturalidad, cero estrés", añade Magnaldi.

Una necesidad similar tuvo Cristina Soto, pero ella decidió que la costa no era una opción y por eso partió con rumbo a San Pedro. Pasaron una semana junto a sus dos hijos y su mamá. "Alquilamos una cabaña con pileta, pero en la parte del campo, a unos 300 metros del río. Te levantás y ves las vacas, los caballos, las ovejas, y queríamos tener esa cercanía con la naturaleza", cuenta esta profesional del área de prensa y comunicación, y agrega: "Allá estábamos tan alejados de otros que podíamos estar sin barbijo. Solo los usamos un día que fuimos a comer al pueblo. Queríamos estar en un lugar que el contacto sea sobre todo con la naturaleza".

El atractivo de estar cerca

Fernando Unzue, cofundador de Alohar.me, plataforma digital de alquiler de alojamiento temporal que busca impulsar el turismo local en Argentina, confirma que "creció la búsqueda de un turismo alternativo, sin tanta aglomeración de personas y menor riesgo de contagio, como es el turismo rural o pueblos del interior. Muchos turistas buscan espacios teniendo en cuenta el soporte y la infraestructura hospitalaria que haya en dicha localidad o en las cercanías por cualquier inconveniente".

Pero la cercanía no solo implica ir a la costa o moverse por el interior de la provincia en la que vive cada uno. Este año una nueva tendencia se impuso: alquilar quintas o casas en countrys para pasar la mayor cantidad de días posibles. "De acuerdo a nuestra encuesta, vemos que el 80,4% de los participantes indicó que dado el contexto cambiaron sus planes de vacaciones. En ese sentido, el segmento de alquiler temporal de casa o quinta en GBA se potencia este verano: un 30% planea alquilar una casa temporalmente, y GBA Norte se posiciona sobre otras localidades con un 50,3%", afirma Nicole Conforti, Regional Brand Manager de Real Estate Navent (Zonaprop).

Esto es lo que hizo este año Mariana Iglesias, guía de turismo: "Todos los años nos vamos a la costa, este será el primero que no visite el mar. En cambio, alquilamos una quinta en Villa Elisa, cerca de La Plata. En la playa íbamos a estar un poco paranoicos: nos cuidamos todo el año, no queríamos perder lo que logramos hasta acá, ni tampoco generarnos más estrés por estar pensando en todos los protocolos a seguir".

"Este fue el año de las casas con piscina, parque y parrilla, y de los countries o casaquinta. Vimos una mutación muy marcada en la preferencia del cliente: espacios verdes y aire libre. En la ciudad, vimos como en materia de departamentos ganaron protagonismo aquellos con terraza, patio y balcón terraza", explica Daniel Zampone, de Zampone Propiedades, cómo se vino moviendo el mercado inmobiliario.

Con esa perspectiva es que Claudia Fini ya en agosto habían reservado una casa con pileta en Haras del Sur. "La alquilamos por todo enero, y es la primera vez que hacemos algo así. Habíamos venido una semana en 2019, a pasar las fiestas, pero este año no lo pensamos: necesitábamos saber que durante el verano íbamos a tener algo de verde", cuenta esta madre de dos hijos y empleada administrativa.

Por su parte, Ricardo Sarinelli decidió alquilar también un mes, pero en Haras del Sol. "Buscamos algo que estuviese cerca, pero que nos diera la posibilidad de estar en contacto con el verde. También queríamos mucha tranquilidad, pero sin dejar de estar conectados, con buen servicio de Internet, poder tener el confort y la naturaleza en el mismo lugar."

"En este contexto el descanso más que una recomendación es una necesidad -advierte el psicólogo Mauricio Strugo-. Necesitamos parar no solo para descansar, sino también para tomarnos el tiempo de agradecer y valorar nuestros afectos y la vida. Este 2020 debemos recomponer todo lo que implicó estar encerrados en nuestros hogares, el teletrabajo y todas las emociones a partir de la incertidumbre".

