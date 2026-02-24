Qué sale para despedir febrero: tragos de autor, menú de película y festejo cervecero

Entre martes y sábado, la agenda se arma con planes de escala chica pero bien concretos: una barra invitada para probar tragos con firma, un cruce entre streaming y gastronomía que suma platos inspirados en una serie, una noche de jazz con cocina francesa en Martínez y un sábado que se desdobla entre café, DJ sets, cerveza artesanal y comida fuera de carta. Además, aparece un especial de burger con wagyu disponible hasta marzo.

Martes 24 de febrero

Pop up de coctelería de autor por el Día del Bartender

La barra de Le Club Bacan funciona como laboratorio y, a la vez, como mesa larga: se pide, se prueba, se compara. En esta fecha, el Día del Bartender, Ramiro Monteagudo invita a tres bartenders -Dani Frank; Santi Migliano; Gonza Duart- a compartir estación y a armar una carta breve que se mueve entre el vermut y el gin, con paradas en cítricos, especias y café. La gracia está en el detalle: un trago con yerba mate y cedrón que no cae en el lugar común, otro que juega con una galletita como gesto pop, y una tanda que se apoya en carbonatación para sostener frescura durante toda la noche.

Pop up de coctelería de autor por el Día del Bartender en Le Club Bacan Gentileza

Carta según los bartenders:

Ramiro Monteagudo: “Mate con amigos” (Vermut Padró Rojo Clásico, Yerba mate, Cedrón, Lima limón, Mango, CO2) / “Tita” (Vermut Padró Dorado Amargo, Bitter rojo, Tita)

Dani Frank: “Naranjo en flor” (Vermut Padró Blanco Reserva, Damascos, Espumoso, Cardamomo) / “Labios de rubí” (Dingle, Vermut Padró Reserva Rojo, Ciruela, Pomelo)

Gonza Duarte: “Negroni blanco” (Gin Matsui, Vermú Padró blanco, Bitter blanco argentino) / “Graham Daiquiri” (Vermú Padró rojo, Ron blanco, Limón, Almíbar simple)

Santi Migliano: “Espresso Guinness” (Dingle, Malta, Haba tonka, Café, Vainilla, Escamas de sal) / “Thailand Collins” (Matsui gin, Pandan, Pimienta Timmut, Manzana verde, CO2)

Más información:

Horario: Desde las 19

Sede: Hotel Casa Lucia, Arroyo 841, Retiro.

Jueves 26 de febrero

Vuelven las noches de jazz y cocina francesa

La propuesta tiene ritmo de bistró clásico: se entra con música y se sale con sobremesa. L’Atelier Bistró retoma sus noches con trío en vivo en un salón de encanto parisino, con más de 20 años de trayectoria en Martínez. La cocina, bajo la dirección de Verónica Morello y Charly Forbes, sostiene una carta que va de entradas con ADN francés a principales de manual: paté de foie de volaille, mollejas crocantes, confit o magret de pato, lomo a la pimienta y pesca del día con especias.

L’Atelier Bistró retoma sus noches con trío en vivo en un salón de encanto parisino, con más de 20 años de trayectoria en Martínez Gentileza L' Atelier

En el final, el tono vuelve a subir con postres como cremoso de chocolate belga con sal de trufa o profiteroles con helado. Para completar, aparece una selección de vinos y la opción de un menú especial de cinco pasos con maridaje.

Más información:

Horario: desde las 20.30

¿Dónde? Av. del Libertador 14520, Martínez.

Instagram: @bistrolatelier

Del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo

Platos fuera de carta por el estreno de Blossoms Shanghai

Durante cuatro días, Tony Wu y MUBI convierten un estreno en plan. El disparador es Blossoms Shanghai, la nueva serie del director Wong Kar-wai que se estrena el 26 de febrero, y el resultado es un crossover de gastronomía y cine: platos de edición limitada inspirados en la historia y un mes de suscripción gratuita a la plataforma para quienes vayan a probarlos. El recorrido funciona con o sin reserva, y suma un motivo extra para sentarse a mirar (y comer) con tiempo.

Tony Wu by MUBI: platos fuera de carta por el estreno de Blossoms Shanghai Gentileza

El salón acompaña la idea sin necesidad de explicaciones: desde sus inicios, la ambientación tomó como referencia el lenguaje visual de Wong Kar-wai, con atmósfera onírica, contraste de colores intensos y luces de neón. En esa mezcla aparecen detalles de tradición nipona, guiños a los diners norteamericanos, una gran barra baja frente a los fuegos y una mesa redonda con base giratoria, más mesas repartidas para distintos grupos.

Platos fuera de carta:

Shanghai Shengjian Bao: $19.888 (bao al vapor y luego sellado, relleno de cerdo jugoso)

Cu Chao Mían Shanghai Noodles: $28.888 (noodles al estilo Shanghai, salteados con cerdo, vegetales y salsa de soja)

Songshu Guiyu para compartir: $43.888 (pesca del día entera, frita y bañada en salsa agridulce a base de ananá, ají y jengibre)

Mango Tres Leches con perlas de tapioca: $14.888

Más información:

¿Dónde? Loyola 851, Villa Crespo.

Reserva: Por Woki (Opcional)

Beneficio: Un mes de suscripción gratuita a MUBI para quienes prueben los platos

Instagram: @tonywu_cantinachina

Sábado 28 de febrero

Café, música y hamburguesas en El Rosedal

Williamsburg despide el mes con una nueva edición de su ciclo Tan Lelouch, en formato mini festival junto a Canillita. La premisa es que el sonido sea el punto de encuentro: arranca como clima de tarde y termina como noche completa, con tramos bien marcados para ir y volver.

Williamsburg despide el mes con una nueva edición de su ciclo Tan Lelouch, en formato mini festival junto a Canillita Gentileza

Desde las 17, la entrada es con café y una edición especial de affogato con helado soft de pistacho, en guiño al Día del Pistacho (jueves 26). A las 19, el café muta en coctelería con una carta que incluye Espresso Martini, Cofitonic (con gin) y una versión con vermouth rosso y café. Entre las 17 y las 20.30 hay DJ sets en vivo; a las 20.30 empieza el show principal con Cítrico como artista invitado y, desde las 21.30, la noche sigue con un nuevo DJ set hasta el cierre.

Más información:

Horario: de 17 a 23.

DJ sets: de 17 a 20.30, y desde las 21.30 hasta el cierre.

Show: 20.30 (Cítrico, artista invitado)

¿Dónde? Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Instagram: @williamsburg_ba

Cumpleaños de una emblemática cervecería

Strange Brewing festeja su 2do año en Chacarita Gentileza

Strange 2 abrió en 2024, tras el éxito de la primera sede en Colegiales, y conserva la estética industrial que caracteriza a la marca: barriles a la vista, mesas simples o comunitarias y más de quince canillas para rotar estilos. Para el segundo aniversario, la cerveza se cruza con música y cocina fuera de carta: reciben a Vinilos en la Vereda, hay show de Santiago Moraes y el equipo de Chacra realiza estampados en tela con un diseño exclusivo (la recomendación es llevar una prenda lisa).

En la barra, la casa elabora lagers, sours y una variedad de cervezas lupuladas que el material describe como de reconocimiento internacional. Para acompañar, esa noche prometen una hamburguesa fuera de carta, un chipancho especial, pinchos de pollo o de hongos y paletas heladas, además de otras sorpresas.

