Es una mujer de la tele aunque su primer amor fue la radio. Radio Rivadavia más precisamente. La de Cacho Fontana, Antonio Carrizo y Héctor Larrea. Ahí fue meritoria en producción, aprendió mucho, la terminaron echando. Carrizo la llamaba Matucha, ambos eran de General Villegas y alguien le recordó al hombre de la boina que Liliana, La Parodi como la llaman hoy en América, era la nieta de don Matucho, un personaje legendario del pueblo.

"Matucho era un viejo bravo, se peleaba bastante", dice ella tratando de explicar el apodo sin por eso echarle la culpa de su fuerte personalidad al ADN. Una intensidad que le ha permitido sortear, airosa, todo tipo de embestidas en el medio. Una energía que tras un largo día de trabajo, solo logran apaciguar series como Grace and Frankie, Downton Abbey, el reality de las Kardashian o el desfile de celebridades de ¡Hola! TV.

De Matucha a La Parodi

Liliana Parodi es gerente de programación de América, lugar al que entró hace 31 años gracias a la recomendación de otra grande de la radio, Betty Elizalde. Era su productora en un programa de radio América los fines de semana, y cuando en la misma empresa se abrió la posibilidad de entrar al mundo de la televisión por cable, sugirió su nombre a Eliseo Alvarez, el responsable de poner al aire CVN, el primer canal de noticias 24x7 de la Argentina. Por ese entonces, al frente de lo que llegaría a ser el primer multimedios del país, estaba Eduardo Eurnekian, sin duda su gran padrino. Después llegaron otros tiempos y nuevos jefes. Carlos y Juan Cruz Avila primero, y más tarde Daniel Vila, Claudio Belocoppitt, José Luis Manzano, Agustín Vila y Gabriel Hochbaum, los actuales accionistas y directores del grupo que la respalda día a día.

- ¿Cómo es hoy el continuado de noticias en comparación con aquel de los inicios?

- Aquel era experimental, era la idea de Eurnekian porque era furor CNN noticias Internacional. Para acá era novedoso. Un modelo muy ascético, mucha información internacional. Hoy no se ve en los canales de noticias ese despliegue. Se trabajaba con satélites, con otra tecnología. Hoy está todo acá. Puedo poner una noticia de Hong Kong, Madrid o Alaska en el momento, hacer un enlace y listo. Antes si tenías que cubrir hechos locales políticos o como la muerte de María Soledad Morales , tenías que mandar un equipo, toda una inversión. En eso no ha cambiado mucho la cosa. La televisión sigue siendo el medio que más gasta, tecnológicamente y a nivel recursos humanos. Hacemos la inversión y después las redes sociales te chupan el material y lo difunden gratis. Tenés a las redes debatiendo, por ejemplo, la final de Bake Off Argentina. Pero la plata para producirlo lo puso una empresa de televisión, un canal de TV. Y la atomización del espectador, además, es brutal. Puede ser que te vean un rato en la tele, otro en las redes sociales. Igual la televisión sigue siendo la madre de la historia. Habla el presidente de la Nación y sale por televisión. No es que sale por las redes y la gente se entera más o menos por las redes La televisión sigue siendo la que emite a nivel masivo cualquier historia. Política, deportiva o un programa especial.

Si bien su trayectoria se fue armando desde los `90, su estrella brilló a partir de que convirtió en éxito un formato de programa en vivo basado en un conductor fuerte, acompañado de panelistas, invitados y mucha polémica. Sus tres naves insignias fueron, primero, Intrusos, el programa de Jorge Rial; años más tarde, Intratables, con Santiago del Moro, y por último Animales sueltos, de Alejandro Fantino. El mismo esquema, sin embargo, se ha repetido en distintos programas de la tarde que han conducido desde Moria Casán hasta Pamela David.

- Desde sus inicios en América, lo suyo fue la grieta. Me acuerdo de ¡América está caliente!, ese era el slogan y los afiches de vía pública mostraban a Lanata vs Neustadt, Pergolini vs. Mauro Viale. ¿Intratables fue un poco la frutilla del postre de ese formato?

- Tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Es cierto, de alguna manera estoy desde la cuna de la grieta.Con Intratables fue tomar lo que se hacía con el mundo del espectáculo, habíamos hecho Intrusos más de 15 años, así que solo se trató de volcarlo en una suerte de programa en prime time, donde están todos los públicos y estás tratando de atrapar la mayor cantidad de gente posible; las diferencias entre Pablo Vilouta y Diego Brancatelli; los entrevistados que se encontraban con 8 tipos que les preguntaban.

- ¿Cuándo reconoce que un programa se agota, que es necesario cambiar al conductor, a los panelistas?

- Para mi está agotado cuando termina cada programa, al día siguiente es otra cosa. Esto estuvo muy lindo pero ya no está más. Hay que hacer otro y otro y otro más. En esta suerte de televisión en vivo con conductores y equipo de trabajo que supimos conseguir, es bien compleja la maquinaria porque es constante el agotamiento de los equipos de producción. Imaginate con los paneles. Tenés mucha gente que se desgasta, que su figura no crece, que en el programa no termina funcionando. Pero hay también muchos otros que han crecido enormemente y pueden hasta tener sus propios programas. En cuanto a los conductores, no en los últimos años, pero he pasado situaciones donde decís "¿Y a este programa qué más le podemos hacer?". Igual es muy difícil que al final digas "tampoco me funcionó el conductor".

- ¿Cómo fue el cambio de dos cabezas muy fuertes como fueron las de Intratables y Animales Sueltos?

- Es parte del arte de América. De hacer programas fuertes y sostenidos desde las producciones, que después les cambias el conductor y la producción amolda al nuevo. Requiere equipos muy fuertes, muy afianzados y muy armados. Cuando me enojo con un conductor pienso.y bueno, está bien, traemos a otro y se terminó.eso cuando me sacan. Valoro mucho a los conductores. Es más, hago que todo un equipo funcione para que ellos luzcan como lucen. Intratables y Del Moro eran como la misma palabra. La gente no disociaba. Sin embargo, finalmente, se impuso el nombre del programa. Y llegó Fabián Domán , que era de otro canal, no habíamos trabajado nunca con él, no lo conocíamos.Hoy después de un año, podemos decir que le puso su propio sello, y lo sigue llevando adelante. Y por su puesto ese tipo de trabajo tiene que ver con cómo está la actualidad, que le pasa a la gente con la política. Pero bueno, lo vamos adaptando. Y a veces les metemos temas que dudás ¿son de Intratables o no son de Intratables? Doman en ese sentido es súper amplio. No es un periodista rígido. Estamos muy contentos.

- ¿Y con Animales?

- Es la frutilla del final del día del canal. Tiene un equipo de periodistas tremendos. Alejandro le puso el sello de todas las maneras, de cuando era un programa de entretenimientos a cuando se transformó en el programa de cierre político del canal. Y uno pensaba, imposible que Alejandro no esté. El decide que va a cambiar el rumbo, que quiere otra cosa. Y Luis Novaresio que es parte del canal, es parte del grupo, le pone el sello del conductor periodista, que sin duda, suma a la mesa.

- Cómo fue el rating en cuarentena?

- Al principio la cuarentena pareció mover un poco el rating, especialmente en los momentos de noticias y en los canales de noticias, según Ibope eso sucedió. Con el correr del tiempo eso se mantiene pero no es lo que uno esperaba. Creíamos que al haber mas gente grande en su casa , que no ven lo mismo que la gente joven...iba a ser distinto. Pero no. Lo q si sucede es qué hay una búsqueda de las audiencias por el entretenimiento para salir un poco del agobio de la noticia. Lo que nos lleva a los programadores a trabajar en el armado de una medida justa entre entretenimiento e información. A mi criterio no hubo la explosión del rating que si hubo en otros momentos. Antes un día de lluvia te disparaba la cantidad de audiencia. Ahora con todo el país adentro, no sucedió.

- ¿Se ha sentido alguna vez presionada desde la política por los contenidos de la programación? ¿Las salidas de Edi Zunino o Tato Young tuvieron algo que ver con el malestar que generaban algunos de sus comentarios?

- Hay momentos en que determinados periodistas son funcionales al juego del programa, y después dejan de serlo. No tiene nada que ver con si molestan o no al poder de turno. A veces la salida tiene que ver con la ambición que tienen, hay personas que se suman a un equipo pero sueñan con tener su propio programa. La agenda de un programa se arma igual que la de un diario. Se discute qué se lleva, cuándo, dónde. Y la línea editorial, a qué le vas a dar más importancia.también es igual que en un diario.

- ¿Y las presiones?

- Los políticos a mi, por suerte, nunca me tocan. No tengo contacto personal con ese mundo. Y si te llaman, en general, es porque en lo de Rial se dijo alguna que otra cosa, más en contacto con el mundo del espectáculo. A lo sumo, los políticos llamarán a los periodistas o al conductor. Nosotros tenemos una estructura muy clara, y en realidad no me tocan esos llamados.

- ¿El mejor y peor momento del país que le tocó para hacer televisión en cuanto a la libertad de expresión y a la información?

- La verdad es que en todas las épocas hemos podido hacer lo que la línea editorial del canal permitió y creo que hemos hecho muchísimo. Lo que sí se diferencia hoy de otros tiempos, es que es más difícil que los políticos accedan a sentarse ante muchos periodistas. Prefieren hablar uno a uno. Hay una renuencia en general a hablar en la tele, porque la tele amplifica. La tele desnuda. Te hablo en la tele y hay alguna parte de mi que no puedo controlar y el televidente lo capta.

- ¿Por qué cree que en la Argentina a los presidentes no les gusta dar conferencias de prensa?

- No sé por qué no lo hacen. Lo que sí me da es pena. Sería parte de lo que corresponde. Ahora, también me gustaría que los periodistas, todos, seamos respetuosos con las autoridades, no importa si yo voté o no voté como ciudadano a un presidente. Si soy periodista ese presidente me merece todo el respeto a la hora de preguntar. Creo que a veces los periodistas deberíamos analizar si cuando preguntamos, preguntamos, o le hacemos un comentario, una opinión y le preguntamos. Hay que trabajar ese tema. Me encantaría que profesionalmente se pudiera hacer.

- ¿Cómo ve la relación de Alberto con los medios? ¿Qué le pareció el cruce que tuvo con Cristina Pérez cuando durante un reportaje la mandó a estudiar la Constitución?

- Soy muy respetuosa de la investidura presidencial. Por mi función ni se me ocurriría criticar al Presidente. Lo haría en mi mesa con mi familia. Me parece que Alberto cuando habla en televisión es muy atractivo porque la gente elige verlo. Y me gustaría que hable más con alguno de nosotros.(risas) porque da rating.

- El Presidente dijo en su discurso del 9 de Julio que vino a terminar con los "odiadores seriales", ¿a quiénes se refería?

- No es mi misión juzgar los dichos del Presidente públicamente. Ahora, más allá de lo que él dice, aplicándolo a la vida en general, creo que sí existen los odiadores seriales. De hecho, las redes sociales lo muestran. Escudados en un anonimato, en algunos casos, y en otros, no. Pero existe en la vida misma. Nosotros podemos encontrar odiadores seriales o resentidos o como queramos llamarlos, en nuestro grupo de amigos, en nuestra familia, en el trabajo. Son personas que se van transformando en nocivas para la sociedad. Si está en nuestro entorno trataremos de ver cómo hacer para que revierta esa forma de comportarse, de aplicar su odio, cuando en los partidos políticos existen odiadores seriales, sería importante que esas mismas estructuras se ocuparan de que esa gente no los represente, sean los voceros de sus ideas.