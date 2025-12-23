Perros, campos y familia: los originales saludos y tarjetas de la realeza para Navidad y Año Nuevo

De Buckingham a Amán, las casas reales despidieron el 2025 con imágenes que mezclan tradición, familia y mensajes cuidadosamente pensados

Llega fin de año y las casas reales renuevan una tradición muy esperada: sus saludos navideños oficiales. Con una imagen cuidadosamente elegida y un breve mensaje, reyes, reinas y príncipes no solo desean felices fiestas, sino que también proyectan una imagen de familia y cercanía. Entre palacios, mascotas, retratos íntimos, estas tarjetas dicen mucho más de lo que parece.

Reino Unido: aniversario y tradición

Con un mensaje clásico, “Les deseo una muy Feliz Navidad y Año Nuevo”, el rey Carlos III y Camila eligieron una imagen cargada de simbolismo para su tarjeta navideña oficial. Según The Guardian, este año apostaron por “su retrato del 20º aniversario de bodas”, celebrado el 9 de abril de 2025.

La foto fue tomada durante un viaje oficial a Italia, en Villa Wolkonsky, la residencia del embajador británico en Roma, y coincidió con la fecha exacta de su aniversario. Esa noche, participaron de un banquete en su honor.

De cara a las fiestas y como marca la tradición, la familia real suele reunirse en Sandringham, en Norfolk. Allí, se arma la fotografía más familiar del año. En una ocasión el Príncipe de Gales llegó a decir que podían ser 45 miembros de su familia “todos en una habitación”, un detalle que pinta de cuerpo entero esas celebraciones reales tan multitudinarias como coreografiadas. Pero no todos entran en el cuadro. En los últimos años, el príncipe Andrew Mountbatten-Windsor y su ex esposa Sarah Ferguson han quedado al margen de la celebración principal tras el escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Los príncipes de Gales: cercanía y naturalidad

Como ya es habitual, William y Kate mantuvieron la expectativa hasta último momento antes de revelar su tarjeta navideña de 2025, que finalmente se dio a conocer el 18 de diciembre, unos días después de la difundida por Carlos III y Camila.

William y Kate junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, en una escena pensada para transmitir naturalidad y unión familiar.

La foto muestra un retrato cálido del matrimonio junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, en una escena pensada para transmitir naturalidad y unión familiar. Una vez más, los príncipes de Gales optaron por un tono íntimo y poco protocolar, reforzando una línea comunicacional que prioriza la cercanía por sobre la solemnidad.

España: los perros de la reina

Los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofia, sorprendieron este año con una simpática tarjeta que rompe el protocolo: cedieron todo el protagonismo a los cinco perros de la Reina, retratadas frente a un árbol de Navidad en su residencia del Palacio de la Zarzuela. En la foto aparecen dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo.

El mensaje mantiene el tono clásico de estas fechas “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, acompañado por un “2026″ manuscrito y las firmas de los reyes eméritos. Durante años, lo habitual era que los eméritos saludaran con un cuadro de temática navideña. El año pasado ya salieron un poco de esa línea al elegir una imagen religiosa del retablo de la Capilla Mayor de la catedral de Toledo.

Mientras que Felipe VI y Letizia mantuvieron el estilo clásico y eligieron una imagen junto a la princesa Leonor y la infanta Sofia tomada en Valdesoto (Asturias), localidad distinguida como Pueblo Ejemplar 2025. La elección del entorno rural no es casual: la foto es un guiño a los pequeños municipios y se acompaña de un mensaje sencillo -“Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”- con las firmas de los cuatro.

Tarjeta navideña del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, junto a la princesa heredera Leonor y la Infanta Sofía

Según el diario El País, en la nota de prensa que acompañó la difusión de la tarjeta, la Casa Real explicó la elección de la imagen: “Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales.

Jordania: la familia en primer plano

El Rey Abdalá II y reina Rania de Jordania eligieron para su tarjeta una imagen familiar tomada en el jardín de Al-Maqar, su residencia en Amán.

En primer plano, aparece la reina Rania que sostiene en brazos a la pequeña princesa Iman, hija del príncipe heredero Hussein y de la princesa Rajwa. Detrás, de ella aparecen los padres abrazados, sonrientes y pendientes de la niña. A su lado, el rey Abdalá, aparece con la más reciente integrante del clan: Amina, que nació en febrero de este año, hija de la princesa Iman con Jameel Thermiotis.

La imagen se acompaña con un mensaje centrado en la familia, el amor y la esperanza para el año que empieza.

Luxemburgo: debut festivo de los nuevos grandes duques

Para su debut navideño como grandes duques Guillaume y Stéphanie optaron por una saludo espontáneo y familiar. La imagen muestra a la pareja junto a sus hijos, los príncipes Charles y François, en una serie de imágenes tomadas al aire libre, frente a un gran árbol de Navidad decorado con adornos rojos.

En distintas tomas, los niños aparecen alternando entre los hombros de su padre y los brazos de su madre, un gesto que refuerza la idea de cercanía y vida cotidiana que la nueva pareja soberana viene subrayando desde su llegada al trono.

Noruega: unidad en un año difícil

La familia real de Noruega compartió su tradicional saludo navideño con una imagen que busca transmitir unidad familiar e institucional, en un año especialmente difícil para la Corona. En la imagen aparecen el rey Harald V y la reina Sonja, acompañados del príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit, y sus hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

La fotografía, tomada en el Salón Rojo del Palacio Real de Oslo, se difundió en un momento delicado: justo después de que se hiciera público que Mette-Marit podría necesitar un trasplante de pulmón por el avance de su fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad con la que convive desde 2018.

En declaraciones en el programa “Un año con la Familia Real”, emitido por la cadena pública NRK, la princesa reconoció que la enfermedad avanza “más rápido de lo que esperaban” tanto ella como sus médicos.

Mónaco: una familia y un invitado especial

El príncipe Alberto II y la princesa Charlène compartieron un retrato familiar para el saludo de estas fiestas. La imagen los muestra junto a sus hijos, Jacques y Gabriella, posando de manera relajada junto a una chimenea y un árbol de Navidad en el Palacio del Príncipe, con un saludo publicado en varios idiomas.

El detalle que se llevó todas las miradas fue la presencia de Harley, el chihuahua de la princesa Charlène, que aparece también en la foto como “invitado” especial.

Bélgica: una imagen de verano en pleno invierno

La familia real belga optó por una imagen tomada a finales del verano. El rey Felipe y la reina Matilde aparecen con sus cuatro hijos -Isabel, Gabriel, Emmanuel y Leonor- en una imagen difundida por el Palacio Real en redes sociales con el mensaje “¡Las tarjetas de felicitación han sido enviadas! ¿Qué les parece la foto de este año?”

El retrato se hizo en el Castillo de Laeken, en la Cour des Bégonias (Patio de las Begonias), con vista a las Serres royales (Invernaderos Reales), uno de los escenarios más emblemáticos de la residencia. La elección de la foto no es casual: según la prensa belga, se tomó en esa época porque coincidía con la presencia de la princesa Isabel en Bélgica antes de retomar sus estudios en el extranjero.

Junto con la imagen que busca transmitir unidad y cercanía, la casa real acompañó su mensaje breve y clásico: “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”.

Los Sussex: una Navidad a su manera

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, compartieron este año su tarjeta navideña con un tono muy personal y familiar. A través de su cuenta de Instagram, la pareja publicó una imagen en la que aparecen junto a sus dos hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, posando sobre un pequeño puente rodeado de vegetación, en un ambiente relajado y sin la formalidad de los retratos reales tradicionales.

La foto fue acompañada por el mensaje “¡Felices fiestas! De nuestra familia a la tuya”, un saludo sencillo pero cálido que destaca la cercanía y el cariño familiar. Los duques de Sussex siguen viviendo en Montecito, California, fuera de las obligaciones oficiales de la realeza británica y buscan marcar su propia forma de comunicar (centrada en la familia y su labor social) dejando atrás los estilos más rígidos de las tarjetas reales clásicas.

Además de la foto, los Sussex publicaron un video de fin de año en su sitio oficial que repasa parte de su trabajo solidario de 2025 y subraya un cambio de etapa: su organización deja el nombre Archewell Foundation y pasa a presentarse como Archewell Philanthropies, con el fin de ampliar su labor benéfica como familia.

Grecia: una postal familiar con sello aristocrático

Paul y Marie-Chantal compartieron su tarjeta navideña el 20 de diciembre a través de Instagram, siguiendo una tradición que repiten desde hace años. El saludo llegó en forma de retrato familiar difundido desde su cuenta oficial.

En la foto, la pareja que está casada desde 1995, posa en el centro, rodeada por sus cinco hijos: María-Olympia, Constantin-Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas Kimon y Aristidis Stavros. La imagen refuerza la idea de familia unida y cosmopolita que vienen construyendo en sus apariciones públicas, aun sin un papel oficial. ¡Felices Fiestas!