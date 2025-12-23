¿Se explotan o quedan crudos? Los 5 errores que arruinan los buñuelos colombianos antes de Navidad y cómo evitarlos

A horas de la Navidad, las familias colombianas -muchas en EE.UU.- preparan sus mesas con algunos de los principales platos tradicionales, como el pavo relleno y los buñuelos. Estas bolitas de queso requieren una preparación cuidadosa para lograr un resultado perfecto.

¿Qué no debes hacer al preparar buñuelos colombianos?

El mejor buñuelo es aquel que no está quemado por fuera y logra mantenerse redondo. Para lograr este resultado, Caracol Radio detalló los errores más comunes al prepararlos:

Usar demasiado o muy poco aceite

Es importante usar suficiente aceite para sumergir de forma completa los buñuelos, pero no tanto como para que queden grasosos.

Colocar todos los huevos al mismo tiempo

Los huevos se deben agregar a la mezcla de uno en uno. En ese sentido, es importante esperar a que el anterior se haya absorbido por completo antes de añadir el siguiente.

Cómo hacer los buñuelos de queso en simples pasos (Fuente: iStock - Luis Echeverri Urrea)

Si se agregan en exceso, la masa quedará demasiado líquida y los buñuelos no subirán correctamente al freírse.

No voltear los buñuelos

Se debe asegurar voltear los buñuelos a la mitad de la cocción para asegurar que se doren de manera uniforme en ambos lados.

Sobrellenar la sartén

Se debe evitar freír demasiados buñuelos a la vez, ya que esto puede hacer que la temperatura del aceite baje y que los pasteles estén más grasientos.

Por su parte, si el aceite se encuentra frío o por debajo de la temperatura ideal, absorberán más grasa de la cuenta.

No escurrir los buñuelos

Después de freír, se deben secar sobre una toalla de papel. De esta forma, se elimina cualquier tipo de aceite.

La historia de los buñuelos colombianos

De acuerdo con Raíces Gastro, los buñuelos ya eran comunes en las cocinas del altiplano cundiboyacense a inicios del siglo XIX, que representa la Cordillera Oriental de Colombia.

Los buñuelos ya eran comunes en las cocinas del altiplano cundiboyacense a inicios del siglo XIX Google Gemini

Para la mitad del siglo XX, se consolidaron como un símbolo navideño en las regiones de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Esto se debió a que, durante las décadas de 1950 y 1960, la producción de almidones industriales y mezclas preelaboradas facilitó la estandarización de la receta.

El buñuelo colombiano cuenta con variaciones por región para las Navidades:

En la costa, se elaboran buñuelos de fríjol cabecita negra , de plátano maduro o de mazorca.

se elaboran , de plátano maduro o de mazorca. Zonas del sur del país : se preparan buñuelos rellenos de bocadillo o dulce de guayaba.

: se preparan buñuelos rellenos de bocadillo o dulce de guayaba. Zonas rurales: se sustituyen ingredientes comerciales por técnicas ancestrales, como la molienda manual del almidón o la utilización de quesos artesanales.

Preparación de los buñuelos colombianos para Navidad

Para preparar el platillo navideño, se deben seguir cinco pasos puntuales, según consignó Tropical Cheese: