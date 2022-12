Llamó a su papá para festejar el triunfo de la Argentina y lo que le contó la dejó sin palabras: “No sufrí nada”

escuchar

El domingo al mediodía la Argentina se paralizó. La selección salió a la cancha para enfrentar a Francia con el objetivo que mantenía la esperanza de todo el pueblo: ganar la tercera copa del Mundo. El primer tiempo fue acompañado por cánticos de los hinchas, que se sentían a un paso de cumplir el sueño con una victoria parcial por 2 a 0. Pero la segunda parte del juego, generó un silencio sepulcral porque los galos lograron el empate. Los penales sumaron tensión. Fueron más de 120 minutos en los que los locales atravesaron diversos sentimientos, pero una pareja oriunda de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, no vio la final del Mundial por un error y rápidamente se volvió viral.

“Me alegro por todos. Gracias por decirme que fuimos campeones. No lo vi el partido. No sabíamos que jugaba a las 12. Vimos una película con tu mamá. No lo puedo creer″, se escucha decir en el audio que Eugenia Roll compartió en su cuenta de TikTok. El que habla es su papá y entre las risas, y una gran sorpresa, se enteraba por un mensaje de su hija que la selección argentina se consagró campeona de la Copa del Mundo. La confusión tuvo que ver con el horario en el que se realizó el encuentro, ya que según las palabras del hombre creyeron que el equipo capitaneado por Lionel Messi jugaba a las 16 hs, un horario en el que se disputaron la mayoría de los encuentros del seleccionado nacional.

La Selección Argentina festeja el campeonato del Mundo en Qatar 2022, obtenido frente a la seleccón de Francia en el estadio de Lusail Matías Boela - LA NACION

Sin embargo, la final se disputó al mediodía, hora argentina, lo que desconcertó a esta pareja que se volvió viral por el insólito error que los dejó sin la posibilidad de ver en vivo el partido crucial del campeonato. Pero la alegría pudo más que una posible reacción antipática por haberse perdido ese momento, y en un tono feliz el hombre le contó a su hija que fue el ruido de la calle que los puso en alerta y luego, fue el mensaje de confirmación de lo que especulaban.

“Vimos una película de Navidad y como empezaron a gritar en la calle pensé que era algo del Club Ever Ready, que había salido campeón, y no había salido Argentina campeón”, dijo entre risas el hombre. Además, le vio una veta positiva a toda la situación. “Bueno, no sufrí nada. Estoy contento y me alegra que esto pase”, expresó, lo que lo distinguió del resto de los ciudadanos que atravesaron un segundo tiempo con gran temor y tensión por un reñido juego, que por momento ponía en alto al equipo francés.

Se perdieron el partido final del Mundial

Esta aclaración fue la que generó que la situación se hiciera viral, ya que el video llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. “Me encantó. No sufrió nada, eso es genial”; “Si el próximo mundial llegamos a la final que no lo vea por cábala”; “¿Qué miraban Mi pobre angelito? Los amo como han hecho reír”; “Se perdió la final más hermosa, emocionante e infartante de todos los mundiales” y “Que lindo el espíritu navideño jaja”, fueron alguno de los miles de comentarios en la publicación que superó los 12 mil “Me gusta”.

LA NACION