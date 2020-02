Uki Deane, el empresario e instagramer que terminó en el hospital tras celebrar los 100.000 seguidores

Organizar un encuentro multitudinario, grabar un video especial o incluso regalar algún objeto de valor, son algunas de las opciones que los influencers suelen elegir para celebrar una meta de seguidores. Uki Deane fue un de ellos, pero acabó mal. En la euforia por hacer una mortal para atrás por celebrar los 100.000 seguidores terminó rompiéndose el cuello.

De manera literal, el joven empresario conocido como "el cheto billingue" o "el cheto de la terraza" terminó en el Sanatorio San Lucas de San Isidro tras intentar dar una voltereta y caer de forma incorrecta al suelo. ¿La parte más extraordinaria? quedó todo registrado.

Es que fiel a su comunidad, el instagramer es un amante de las historias de 15 segundos y entretiene a cientos de personas con su día a día. Su "mal" festejo no fue la excepción y Uki mostró desde el minuto cero hasta el regreso a su hogar todas las etapas que transcurrió.

Lo que comenzó siendo un par de historias al ritmo de Kool & The Gang con Celebration molestando a su madre - Mónica de Álzaga- y a su hermano menor, terminó con un llamado de emergencia, el traslado a un hospital y por último un cuello ortopédico para recuperarse en las próximas semanas.

Tras compartir su historia al mejor estilo reality show, el joven ganó en cuestión de horas 20.000 seguidores más

"Hola followers, estoy en el hospital. Pasó algo, después les explico" fue el primer video con el que impactó de lleno a sus seguidores y tardó casi ocho horas más para recién dar comienzo a su relato al estilo Dean Machine: con videitos.

Lo cierto es que mostró desde el momento crucial de la caída, hasta la llegada de los paramédicos a su casa, el traslado, su paso por el cuarto de observación, los estudios y hasta la salida del establecimiento. Un reality show de su estropeado festejo.

Sin embargo, tras contar lo sucedido con lujo de detalles, el muchacho, dueño de un emprendimiento de trajes de baño puso su faceta más seria y reflexionó en modo de cierre:

"¿Cual es mensaje que podemos aprender? Primero es que no se manden a hacer algo a menos que estén bien entrenados. Me creía crack diciendo que lo iba a poder hacer... pero no. Hay que estar preparado y tener medidas de precaución y ahí es donde la hice mal".

Y continuó: "La verdad yo la saqué re barata. Yo podría haber quedado cuadripléjico y no es chiste. Si yo quedara parapléjico es mi mamá la que va a estar cuidándome y no se merece que pase eso por la boludeces que hago yo. Hay que ser inteligente".