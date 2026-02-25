Así podés eliminar el olor a humedad de los armarios
Ventilación, vinagre, arroz y plantas aromáticas son alternativas ecológicas para erradicar la humedad y proteger la ropa
- 3 minutos de lectura'
El olor a humedad dentro de los armarios no solo resulta incómodo, sino que puede adherirse a las prendas y afectar su conservación con el paso del tiempo.
Cuando la humedad se mantiene en espacios cerrados, las fibras textiles pueden deteriorarse con mayor rapidez, especialmente si no se adoptan medidas oportunas.
Frente a esta situación, es habitual recurrir a ambientadores comerciales para disimular el mal olor. Sin embargo, estos productos únicamente cubren el aroma con fragancias intensas, sin intervenir en la causa que lo origina. Como consecuencia, el problema tiende a reaparecer.
La acumulación de humedad en lugares con poca ventilación también crea un entorno propicio para la formación de moho, lo que compromete directamente el estado de la ropa almacenada.
Alternativas ecológicas
Para resolverlo de manera efectiva, se aconseja optar por alternativas ecológicas que eliminen la humedad desde su origen y contribuyan a mantener un ambiente seco y saludable en el interior del armario.
El primer paso consiste en garantizar una adecuada ventilación. Es necesario vaciar el armario y mantener sus puertas abiertas durante varias horas para permitir la circulación del aire y renovar el ambiente interior.
Esta medida básica ayuda a reducir la concentración de humedad acumulada. Si después de ventilar persiste el olor en las superficies internas, puede utilizarse una solución compuesta por partes iguales de vinagre blanco y agua.
El vinagre es reconocido por sus propiedades antifúngicas, por lo que limpiar las paredes y estantes con esta mezcla contribuye a eliminar posibles esporas de moho. Tras la limpieza, es fundamental dejar secar completamente antes de volver a colocar la ropa.
Una vez realizada la limpieza, el mantenimiento resulta clave para evitar que la humedad reaparezca. Colocar cuencos con arroz seco dentro del armario permite absorber la condensación ambiental, ya que este grano actúa como un agente absorbente natural.
Para neutralizar olores persistentes, los granos de café también pueden emplearse como alternativa, debido a su capacidad de absorción. Su uso contribuye a mantener un ambiente más neutro en espacios cerrados.
Como complemento final, las bolsitas de tela con lavanda, romero o pétalos secos ofrecen una fragancia suave y continua sin recurrir a productos químicos.
Además de aromatizar, estas plantas funcionan como repelentes naturales de polillas, ayudando a preservar la integridad de los tejidos.
Por Jos Guerrero
