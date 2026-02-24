Pensó que había tomado un trago inofensivo pero murió horas después: “Le podría pasar a cualquiera”

Lo que empezó como un momento de disfrute terminó de la peor manera para Kirsy McKie, una británica de 38 años que falleció al tomar limoncello junto a un amigo en Bali, la isla de Indonesia donde residía junto a su pareja. Pese a que el trágico hecho ocurrió en 2022, la ferviente concientización impulsada por su madre volvió a poner la historia en boca de todos.

La madre de Kirsty hace campaña para crear más conciencia sobre los peligros potenciales en ciertos lugares turísticos (Foto: The Mirror)

El drama se desencadenó durante una cena tranquila. Kirsty y un amigo compartieron una bebida que adquirieron en un comercio local, pero lo que ambos desconocían en aquel momento fue que el licor encerraba una trampa mortal: metanol, una sustancia química, que se utiliza habitualmente en productos industriales y que aparece con frecuencia en el alcohol adulterado por su bajo costo de producción. Rápidamente, el veneno atacó el sistema nervioso central de la mujer y provocó daños irreparables en sus órganos vitales.

A pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida en el hospital horas después. Su deceso dejó al descubierto una problemática creciente en los destinos turísticos del sudeste asiático, donde el mercado negro de bebidas engaña cada año a miles de personas debido a las etiquetas trucadas de los envases, las cuales son casi idénticas a las originales. “No hay forma de saberlo. Le puede pasar a cualquiera”, expresó Margaret, su madre, en diálogo con el medio Manchester Evening News. A su vez, la mujer de 66 años, alertó sobre los síntomas críticos para que quienes los padecen y advirtió que no “intentaran dormir pensando que es solo una resaca”.

“Durante meses no supimos el diagnóstico de la causa de su muerte. Su amigo también se había enfermado, pero se había recuperado. No tenían ni idea de que fuera algo más que una resaca terrible. Trajimos a Kirsty de vuelta al Reino Unido y celebramos su funeral un mes después de su muerte, y seguíamos sin tener respuestas”, aseguró.

La joven de 38 años murió por intoxicación de Metanol (Foto: The Mirror)

Y continuó: “No supimos que se trataba de una intoxicación por metanol hasta un tiempo después. Un patólogo de Bali tomó muestras y las conservó en condiciones de laboratorio hasta que pudieron analizarse, y fue entonces cuando supimos la verdad. Estaban bien informados y fueron cuidadosos. Solo pedían su alcohol a un proveedor que abastecía a restaurantes y hoteles de lujo”.

Margaret reveló que en destinos turísticos como Laos, Indonesia y Tailandia, los licores en bares y cócteles presentaron altos niveles de contaminación. La mujer explicó que delincuentes utilizaron botellas vacías originales para rellenarlas con mezclas letales. A diferencia del etanol, el metanol resultó un líquido transparente e inflamable con un aroma casi idéntico, lo que hizo imposible su detección a simple vista.

El desesperado pedido de la madre de la víctima

La madre de la víctima pidió a los turistas que no tiraran las botellas originales sin romperlas antes, ya que aseguró que muchas mafias rellenan esos envases con maquinaria profesional para engañar al consumidor. Incluso, advirtió que beber botellas selladas no cubre todos los peligros, ya que el alcohol y las etiquetas falsas parecieron sumamente convincentes para los ojos inexpertos.

Asimismo, remarcó que no existe ninguna garantía ni forma segura de saber qué contenía cada trago. Por este motivo, recomendó no beber chupitos ni cócteles en lugares desconocidos. Los padres de Kirsty aconsejaron optar por la cerveza o comprar bebidas en locales de confianza como el duty free.