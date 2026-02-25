Las efemérides del 25 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumplen 247 años del nacimiento del prócer latinoamericano y argentino José de San Martín.

El llamado Libertador de América (por su contribución a la independencia colonial de la Argentina, Chile y Perú), nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, en 1778. Hijo de los españoles Juan de San Martín y Gregoria Matorras del Ser, su familia migró a la península ibérica en 1784. Desde los once años se formó en el ejército realista, y combatió en más de 31 acciones bélicas que lo llevaron por el norte de África y distintos rincones de Europa. En sus campañas, conoció otros jóvenes de origen americano que planeaban la independencia de sus naciones de origen, un sueño que lo llevó a regresar a Buenos Aires en 1812 y ponerse al servicio de la causa revolucionaria.

Hoy es el aniversario de nacimiento de José de San Martín Instituto Nacional Sanmartiniano

Además de su rol militar durante la Guerra de Independencia, al mando del Ejército de los Andes y el Regimiento de Granaderos a Caballo, entre otros cuerpos armados, San Martín también fue gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816, así como Protector de la Libertad del Perú entre julio de 1821 y julio de 1822. Luego de la emancipación de las tierras pertenecientes a España, no encontró su lugar en un panorama de guerras civiles, y comenzó un largo exilio europeo en 1824 que lo llevó por Bélgica, Inglaterra y Francia. Murió en este último país, en la localidad costera de Boulogne-Sur-Mer,el 17 de agosto de 1850,una fecha declarada día feriado como el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Efemérides del 25 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1778 – En Yapeyú, provincia de Corrientes, Argentina, nace el militar y político rioplatense José de San Martín.

1873 – Nace el cantante italiano Enrico Caruso.

1916 – Nace el actor y director teatral argentino José “Pepe” Cibrián.

1917 – Nace el escritor británico Anthony Burgess, autor de obras como La Naranja Mecánica.

Trailer de 'La naranja mecánica'

1936 – Nace el periodista y presentador argentino Jorge Jacobson.

1943 – Nace el músico y cantante británico George Harrison. Fue miembro de The Beatles.

1950 – Nace el abogado y político argentino Néstor Kirchner. Fue presidente del país entre 2003 y 2007.

1951 – En Buenos Aires, Argentina, comienza la primera edición de los Juegos Panamericanos.

1953 - Nace el político español José María Aznar. Fue presidente de su país entre 1996 y 2004.

1972 – Nace la abogada y política argentina Myriam Bregman.

1983 – Muere el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams.

1999 – Nace el futbolista italiano Gianluigi Donnarumma.

2003 – Muere el actor y cineasta italiano Alberto Sordi.

2005 – Muere en un accidente de tránsito el músico y cantante argentino Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Pappo.

Sucio y desprolijo', Pappo y Charly García en Cosquín Rock 2005