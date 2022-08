Lo atacaron brutalmente en Navidad, estuvo dos meses en coma y ahora exige justicia: “Quiero recuperar mi vida”

Santiago Micheli Sosa es un joven tucumano que estuvo varios días en coma y al borde de la muerte tras sufrir una golpiza en su departamento en la última noche de Navidad.

Pasados varios meses del brutal ataque, ya repuesto físicamente y al no percibir avances en la causa que trata su caso, el joven decidió romper el silencio a través de un video en las redes sociales.

Allí, Micheli contó los padecimientos que tuvo que atravesar luego de la fatídica noche navideña en que fue atacado sin motivo aparente y pide ayuda para encontrar justicia. “Hoy en día, estas personas se encuentran transitando en la sociedad con total impunidad”, señaló.

En diálogo con LA NACION, el joven amplió la información del video que compartió en redes. Entre otras cosas, aseveró que, luego de que pasaron “ocho largos meses” del ataque, la causa judicial “está parada en el mismo lugar que aquel 25 de diciembre. Si bien se investigó, no hubo ningún avance, hoy no hay un culpable ni una condena”. Luego, remató: “Quiero volver a recuperar mi vida”.

“Si yo hubiese muerto, sería uno de los tantos casos de asesinatos sin resolver. La vida me dio una segunda oportunidad y quiero llegar al fondo de esto”, dice, sentado en un sillón y mirando a cámara Santiago Micheli, de 29 años, que en el momento del ataque vivía en el complejo Aquarella de Yerba Buena, al oeste de San Miguel de Tucumán.

El joven realizó esas declaraciones como parte de un video que realizó para contar su historia, que incluye un ataque en su propio departamento, una internación de dos meses donde estuvo en coma y a punto de perder la vida y la posterior búsqueda de justicia por su caso.

Santiago Micheli contó el sufrimiento que vivió luego de ser atacado en su casa y exige justicia

“Vengo a contar un poco lo que pasó el 25 de diciembre de 2021″, arrancó su relato Micheli en la grabación que subió a YouTube y también a su cuenta de Instagram el pasado lunes. “Navidad pasé con mi familia y con mis amigos y cuando volví a mi departamento, aparentemente me acosté a dormir e ingresaron una o varias personas y me agredieron físicamente. Sufrí muchos golpes en todo el cuerpo, esto me dejó en estado de coma”, continua la narración del joven.

Micheli agregó que se encontró en los siguientes dos meses con un “estado muy delicado”. “Con los pulmones sin funcionar, con una insuficiencia renal por la que me sometieron a diálisis todos los días. Tenía múltiples fracturas, varias en el cráneo, en el pómulo, mandíbula, en el esternón. Estuve con respirador, traqueotomía, y se habló mucho de muerte cerebral”, describió.

Santiago Micheli estuvo internado por dos meses y pasó muchos días en coma luego de la golpiza que recibió en su departamento luego de Navidad Instagram / @santiago.micheli

La situación física del joven tucumano era tan grave, que él mismo escribió en el posteo de Instagram al que subió el mencionado video que en su familia “muchas veces pensaron en dejarme ir, a causa de mi estado crítico y gran sufrimiento”.

En la publicación de Instagram, Micheli subió también diálogos de chat de sus allegados, en los que estos pedían “que (Santiago) pueda llegar a la paz que necesita” o “necesitamos dejarlo ir en paz”.

Micheli descartó las versiones de que lo que pasó en su departamento de Yerba Buena la madrugada del 25 de diciembre se trató de un autoataque. “No, no fue una autolesión ni tampoco un brote psicótico, como muchas veces se dijo”, escribió, para luego añadir: “Fue un ataque violento y agresivo”.

Los allegados de Santiago Micheli hablaban de "dejarlo ir en paz", dada la gravedad del estado del joven en el hospital Instagram / @santiago.micheli

Luego de recibir el alta, la lucha de Micheli por recuperar su salud, continuó. “Me dediqué a recuperarme de los riñones, problemas de respiración y problemas musculares, ya que perdí toda mi masa muscular y 18 kilos en total. Quedé con un problema grave de desnutrición, por ende no caminaba, ni podía moverme por mi solo. Estuve en rehabilitación con médicos nutricionistas y kinesiólogos”, reveló a este medio y agregó: “Una vez recuperado decidí hacerme cargo del caso”.

Familiares de Santiago Micheli pensaban que el joven arquitecto podría perder la vida luego del ataque en su domicilio Instagram / @santiago.micheli

“Quiero llegar al fondo de esto”

“Después de tanto tiempo, si bien creo que se analizaron varias situaciones, creo que [el expediente] se encuentra trabado. Pido que me ayuden, este video es para pedir justicia, para que me puedan ayudar a encontrar al culpable”, señaló el joven en el video.

Santiago Micheli hoy superó su grave estado de salud, pero exige que la justicia encuentre a su agresor o agresores Instagram / @santiago.micheli

“Mi caso sucedió el 25 de diciembre a la Madrugada -amplia el joven-. En Tucumán en enero arranca la feria judicial. Mientras yo estaba en coma, mi caso se pasaba de fiscalía en fiscalía, donde el caso no avanzaba como tenía que avanzar y se perdía tiempo constante en investigación”.

Micheli cuenta entonces el derrotero que hizo su caso en la justicia: “Primero estuvo en la fiscalía de Graves atentados contra la persona con el doctor Gallo, luego pasó al doctor Sale en la fiscalía de Homicidios 2 y al final hasta la actualidad permanece en la fiscalía de Homicidios 1 con el fiscal Ignacio López Bustos”. La causa está caratulada actualmente Homicidio simple en grado de Tentativa.

“Mi vida cambió por completo, y yo sigo sin tener respuesta de la fiscalía. Hoy siento que me soltó la mano, cuando ellos mismo me dijeron que me iban acompañar. Hoy no me siento acompañado, sino todo lo contrario tengo que luchar contra fiscalía para que analicen todas las pruebas no analizadas”, se queja el joven.

El departamento quedó destruido luego del ataque a Santiago Micheli Gentileza Santiago Michi

En el video, Micheli también descarta la idea de la autolesión: “Esto es completamente imposible. Mi departamento estaba completamente destruido y hay señales de que ahí hubo una batalla”. En ese sentido, también en la misma publicación de Instagram, hay un corto video que muestra el estado en que se encontró el departamento luego del ataque que denuncia Micheli. También hay una foto del joven internado, y con una traqueotomía, en el sanatorio 9 de Julio de San Miguel de Tucumán.

“Quiero llegar al fondo de esto, quiero que me ayuden. Hoy una o varias personas se encuentran transitando en la sociedad con total impunidad. Yo no voy a bajar los brazos hasta que esto quede cerrado con el culpable, y con una condena”, aseveró el joven tucumano en su video.

Así quedó el departamento de Santiago Micheli luego de la agresión que lo dejó al borde de la muerte Vove Tucumán

“Decidí realizar este video para mostrar con lo máximo de transparencia cómo está el caso, cómo la fiscalia actúa frente a estos casos de violencia”, señala Micheli en diálogo con este medio.

“Pido a la gente que me ayude a que mi voz se escuche, a qué alguien haga algo y tome cartas en el asunto. Esto no puede quedar así, perdí mucho en toda esta situación y quiero volver a recuperar mi vida, quiero que vuelva a ser como era antes. Quiero poder caminar tranquilo por la calle y no estar pensando todo el tiempo que me van a matar”, concluye el joven.