Su novio no encontraba su yerba preferida y una palabra que dijo en inglés hizo estallar a todos: “Nada más argentino”

Bella y Mauro conforman una pareja intercultural que se dedica a compartir contenido sobre sus experiencias mientras vive en España o en Estados Unidos. Él es argentino, así que a ella siempre le sorprenden algunas peculiaridades sobre su novio. En uno de sus más recientes videos, publicó la resignación por la que pasó el joven luego de enterarse de que su marca favorita de yerba no estaba en el supermercado y de que se tenía que conformar con otra que, al menos en su consideración, no sabía igual.

Para sus más de 20.000 seguidores, comparten diferentes publicaciones en las que muchas veces el protagonista es Mauro, mientras realiza algún acto que sorprende a su novia, dado que la mayoría inicia con “Como mi novio argentino...”. Ya sea si muestran las diferencias entre Estados Unidos o España o aspectos de su convivencia, en una gran parte de sus clips aparecen juntos porque la cuenta @bellaandmauro le pertenece a ambos.

Bella y Mauro comparten contenido sobre sus diferencias culturales en TikTok @bellaandmauro

En su penúltima grabación, se observa cómo Bella se lleva las manos a la cara mientras se lee al principio: “Mi novio argentino reacciona luego de que el supermercado cambió las marcas de yerba”. Inmediatamente después, con una canción que delataba lo que estaba por acontecer, aparece el chat que la pareja sostuvo en ese momento:

“Hoy me di cuenta de que no tenemos yerba”, iniciaba la conversación. “Así que fui Alcampo para comprar mi Rosamonte.... pero no la tienen”, proseguía en mensajes individuales que también revelaron lo peor para Mauro: “Cambiaron las marcas. Trajeron Playadito, de la que la gente habla en los comentarios”. Ante la advertencia, Bella se apresuró a contestar: “¿La has tenido?, ¿te gusta?”. “Sí, quiero decir es más suave, menos fuerte”, prosiguió él, hasta anunciar como en tono de resignación: “Está bien. Bebible”.

Su novio argentino reaccionó porque le cambiaron las yerbas en el supermercado de Estados Unidos

¿Qué yerba es mejor?

Como el chat transcurrió en inglés, fue la palabra “Drinkable” la que causó mayores reacciones en la sección de comentarios del video, que se dividieron entre este tema y un acalorado debate entre cuál marca de yerba era mejor.

En ese sentido, Agustín Montenegro dijo: “Rosamonte is fuertaza. Drinkable”. “Playadito es la mejor”, escribió alguien más y así siguieron: “Team Playadito”. “Prefiero Playadito a Rosamonte”. “La Playadito es refresco para el que está acostumbrado a la Rosamonte”. “Drinkable. Nada más argentino”. “Aunque es flexible, siento el dolor”. “Lo siento. No puedo vivir sin mi Rosamonte”, fueron tan solo algunos de los que dejó la comunidad virtual en la grabación que tenía como descripción: “Por favor, alguien que le dé Rosamonte a este pobre hombre”.

Esta pareja siempre despierta los comentarios interculturales con sus videos. En otra ocasión, la joven mostró el elemento infaltable en la casa mientras vive con un argentino y, aunque quizá muchos ya adivinaron, en el clip se aprecia una gran variedad de marcas en la alacena: “Dime que tu novio es argentino, sin decírmelo”, aparecía entre las letras iniciales. Después, todo giró en torno a la yerba, desde la matutina, la Taragüi (para emergencias), Sabores Nuevos, La Favorita y más.

Bella comparte cómo es vivir con su novio argentino en su cuenta de TikTok

En esa publicación, alguien lanzó una petición que no dudaron en responder: “Por favor decime que ya probaste el dulce de leche”. “Claro que sí y los alfajores, que me encantan”, escribió Bella. Otros la criticaron por decirle taza al mate.