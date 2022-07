Hicieron un escalofriante hallazgo cuando renovaban el piso de su casa y quedaron atónitos: “Vivo o muerto”

Un insólito caso ocurrió en Ontario, Canadá, cuando Cassidy Casale y Eton Marritt, una joven pareja de 24 años, se topó con el descubrimiento de unos huesos de gran tamaño debajo de su nueva casa. Sorprendidos, decidieron llamar a un experto para determinar a qué especie pertenecían.

La pareja compró su casa en marzo de 2022 y, un mes después, comenzó con las tareas de remodelación. En el lugar encontraron una serie de objetos de los dueños anteriores que les parecieron fascinantes, por ejemplo, varios periódicos de la década de 1960. Sin embargo, esa alegría les duró muy poco, ya que hicieron un descubrimiento escalofriante. Mientras arreglaban el cableado eléctrico debajo del piso de la casa, inesperadamente hallaron varios huesos “extrañamente grandes”.

Se trata de un hueso de cisne. Fuente: Jam Press/@flipthishouz

“Nuestra casa no tiene sótano, solo un espacio para arrastrarse que tiene aproximadamente dos pies de profundidad”, explicó Cassidy, según consignó el sitio The Mirror. “Dejamos los huesos donde estaban solo como medida de seguridad para asegurarnos de no alterar nada”, agregó.

Rápidamente, la pareja se contactó con un especialista para saber más sobre el descubrimiento: “Hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo llegaron los huesos allí. La única forma de llegar al espacio de acceso es a través de la puerta de la escotilla interior, no hay aberturas desde el exterior, ya que el exterior es completamente de piedra sólida”.

“Obviamente, algunos eran huesos de roedores, pero había uno que era extrañamente grande y cuestionable, un húmero de cisne”, reveló la mujer. Finalmente, un arqueólogo del zoológico local pudo identificarlos rápidamente y la investigación terminó.

Saber que los huesos pertenecían a una criatura dio pie para que elaboren una hipótesis sobre por qué estaban debajo de la propiedad. “Algunas personas creen que la casa fue construida sobre el cisne, ya sea que estuviera vivo o muerto en ese momento”, señaló Cassidy.

Compraron una casa y descubrieron un cuarto secreto que los sorprendió

Al igual que le ocurrió a la pareja con los huesos, tiempo atrás una usuaria de TikTok mostró un hallazgo en su propia casa en Nevada y sorprendió a todos. Sus padres encontraron un cuarto oculto en la casa que compraron, el cual estaba escondido detrás de una falsa pared y los dueños anteriores no tenían idea de su existencia. Después de hacer un agujero, investigaron y descubrieron la gran cantidad de objetos allí.

El primer video donde se mostró el interior del cuarto oculto

En la primera grabación, la usuaria @stinknjeepn relató: “Si mirás la ventana, solo hay un espacio de cinco centímetros entre la ventana y la pared y luego en el exterior había como metro y medio”. A continuación se vio al propietario hacer un agujero en la pared desde el exterior para poder asomarse y ver lo que había dentro del misterioso cuarto.

El primer video donde se mostró el interior del cuarto oculto

El final del video deja ver que la joven pudo meter el celular en el hueco y ver brevemente lo que había en la habitación. A simple vista, se observaban varios estantes y cajas, aunque no se llega a observar el contenido.

Cuando pudo ingresar, descubrió que había contenedores con diversos tipos de alimentos, suministros médicos y kits de supervivencia. Por eso, presumió que se trató de un refugio diseñado para afrontar algún tipo de catástrofe natural.

El segundo video donde se observa el interior del misterioso cuarto

El contenido se volvió viral rápidamente, al punto que superó las 18.000.000 de reproducciones.