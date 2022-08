Pelea en un colectivo: la mujer que grabó el ataque a palazos de un chofer de la línea 37 contra un pasajero contó el inicio del violento episodio

Las imágenes de la agresión a palazos de un colectivero de la línea 37 contra un pasajero se viralizaron en las últimas horas y causaron indignación en las redes sociales. En ese contexto trascendió esta mañana el posteo de Johanna, una testigo del violento episodio que relató de manera pormenorizada cómo fue que se desencadenó la discusión entre ambos. Habló de “dos ataques” concretos y reveló: “Pude bajar en el segundo que dejaron de golpearse por la puerta de adelante”.

“Este hecho ocurrió hoy [por el martes] a las 17.30 en el colectivo de la línea 37. Voy a contar desde donde empiezo a encadenar la situación”, comienza la publicación en Instagram de la testigo.

“Subo al 283 que me lleva a la estación de Lanús y me siento enfrentada a una pareja de ancianos (aprox 75/80 años). El señor se baja una cuadra antes que la señora y luego se encuentran en la parada del 37. Al llegar él le cuenta a su mujer que se había caído cruzando la calle viniendo a la parada. Subimos al 37 y al momento de bajar la persona que estaba adelante de ellos baja y el señor demora en bajar. Le pide al chofer que espere -cosa que no escuchó por el volumen de la música que estaba escuchando-, le toca el timbre y le dice que quiere bajar, a lo cual el chofer le contesta que lo bajaba en la siguente parada”, recordó la mujer.

Tras ell agregó: “El señor le responde que le había pedido que parara en la anterior parada, añadiéndo: “¡Soy discapacitado, pelotudo!”, ya enojado porque se estaba pasando unas 4/5 cuadras súper largas de su parada”.

Siempre según el relato de Johanna, la discusión continuó. hasta que la pareja bajó en la siguiente parada. Una vez ocurrido esto, los pasajeros que permanecían en la unidad comenzaron a cuestionar la actitud de del colectivero y fue entonces cuando los dichos de uno de ellos desataron la furia del conductor.

“¿No viste que era un anciano? Lo hiciste de maldito, ahora tiene que caminar como seiss cuadras más de su parada”, le dijo el hombre y el chofer contestó: “Yo tengo que parar en la parada”. “¡Pero si te pidió bajar y vos no lo escuchaste porque tenes la música al palo!”, replicó el pasajero y fue en ese momento que Johanna afirmó: “Comenzaron a discutir y el colectivero le dice en un momento ‘¿Vos vas a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo?’”.

Línea 37: así comenzó la feróz agresión de un colectivero a un pasajero

“Ya súper enojados se da el primer ataque. [El colectivo] sigue su recorrido hasta Congreso y en el transcurso el señor seguía diciéndole cosas al chofer. [Luego, el conductor] para en Congreso y le dice ‘bájate acá' tres veces”, siguió la mujer y agregó: “Al ver que el pasajero no se bajaba, saca el palo y le empieza a pegar”.

Con relación al final de la pelea, concluyó: “Pude bajar en el segundo que dejaron de golpearse por la puerta de adelante (la única que estaba abierta, porque no quería abrir las de atrás). Salgo gritando, pidiendo un policía en plena Plaza Congreso, pero ni uno encontré. Ahí pudieron bajar todos del colectivo, donde en habían niños y gente descompuesta por el hecho”.

La decisión de la empresa

LA NACION se comunicó con la empresa 4 de Septiembre, a cargo de la línea 37, desde la cual confirmaron que el colectivero fue preventivamente separado de su puesto en tanto se lleva adelante un sumario interno a resolverse en los próximos días.

Los voceros consignaron que el hombre es un trabajador que lleva dos meses y medio en la compañía, por lo que se encuentra en el período de prueba, y que fue él quien se acercó ayer a la oficina de Recursos Humanos para reportar lo ocurrido. Al hacerlo, contó que quien escuchaba música era un pasajero que llevaba consigo un parlante, al que le pidió que bajara el volumen. Luego, relató cómo se desarrolló la secuencia que quedó registrada en las grabaciones.

Consultados por este medio sobre si es frecuente que los conductores de la empresa porten palos como la que se observa en el video, afirmaron: “No es habitual para nada”. No obstante, explicaron que ese tipo de objetos suelen ser usados por el “personal de gomería” para constatar el estado de los neumáticos. “Puede ser que alguien se lo haya olvidado”, conjeturaron.