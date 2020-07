Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 00:29

La cuarentena se profundiza y el feriado del 9 de julio nos deja en casa y, depende de la zona, sin take away. Para no perderse en complicaciones, y tomarse el feriado también de la cocina, optar por el delivery es una gran opción. A continuación, 9 propuestas para elegir el locro o carbonada que más se ajusta a nuestro gusto. Con mondogo, chorizo, papas y choclo, el salteño o el criollo. ¿Alguien dijo lentejas? Algunos con menú para dos personas y otros para disfrutar con uno mismo. Para los que quieren recibirlo en la mesa y para los que siempre se anticipan y lo prefieren antes, al vacío, claro. Solo basta hacer el pedido.

Locro salteño con menú completo

"Cocinar rico, sabroso y reconfortante. Por eso ya tenemos los menús con varias opciones para celebrar el próximo 9 de Julio con el #YoMeQuedoenCasa" anuncia Romina Cambiasso, General Manager del restaurant de Retiro BASA, y da tres opciones para celebrar la fiesta patria.

Locro de BASA

Menú para 1 persona: 2 empanadas de cordero braseado. 1 plato de Gran Locro salteño bien Pulsudo (suculento). Pan de masa madre. Budín de pan con mucho DDL Precio: $ 950.-

Menú para 2 personas: 4 empanadas de cordero braseado. 2 platos de Gran Locro salteño bien Pulsudo. Pan de masa madre. 2 budín de pan con mucho DDL. Precio: $ 1800.-

Gran Locro: salteño y bien Pulsudo, con Pan de masa madre (para 1 persona). Precio: $ 500.-

Pedidos BASA: delivery Vía: Whatsapp al +54 9 11 1131200097. Teléfono: 4893.9333 o 4893.9444 o 4312.4071. Horarios: Lunes a Domingos de 12 a 22hs.

Locro y otras sorpresas

Porque la picada es parte de la mesa argentina, más allá de cualquier fecha, Vico wines ofrece una caja que trae mucho más que las porciones de locro. Todo por $3000.-

La caja incluye: salame tandilero de Las Dinas, queso fontina, paté de ave artesanal, locro criollo, arroz con leche, compota de manzanas y crocantes de dulce de leche. Entre las bebidas ofrecen: cuatro botellas Santa Quina Tónica y Ginger Ale, una botella de Lunfa Rosso y una botella de vino Desquiciado Cabernet Franc.

Pedidos. Para Vico Palermo al 1164025610 y para Vico Lanús al 1125267171. Los envíos en CABA son sin cargo.

Carbonada y torta frita

Como ya sucedió en otras fechas patrias, el menú criollo de Shout tiene un aporte asiático. Fiel a la impronta de fusionar la cocina criolla Leandro Bouzada propone una carbonada bien completa con aderezos thai por $1000 (del 9 al 12 de julio)

La carbonada de Shout Asian Bar

Menú Día de la Independencia: dos porciones de Carbonada Thai con Torta frita y una botella de vino Nicasia Vineyards. Se puede comer con Bao frito o con la criolla torta frita.

Pedidos. Se realizan entre las 19 y las 23h al 11.5491.2390 o a través de Rappi

Dupla tentadora: locro y empandas

Tomasso Pizzas invita a conmemorar la fecha patria con dos platos tradicionales de la cocina argentina.

Locro en Tomasso

La dupla: una porción de locro y dos empanadas a $325. El locro se vende listo para consumir o congelado en porción de 450 gramos y está hecho a base de maíz blanco pisado, porotos, garbanzos, zapallo, falda, panceta ahumada, patitas de cerdo y chorizo colorado. En cuanto a las empanadas, se puede elegir cualquiera de sus 10 variedades: margarita, jamón y queso, roquefort, pollo, carne picante, cebolla y queso, carne, verdura, calabaza y humita.

Pedidos Tomasso Pizzas. Por Glovo; Instagram y Web

Locro patagónico

En base a vegetales, chorizo colorado, tapa de asado, panceta, chuleta de jamón y chorizo de puro cerdo. Este plato exclusivo se inspira en la receta de la abuela de Lucas Villalba, dueño de Moshu, y se cocina a partir de ingredientes autóctonos. Se puede ordenar en sus presentaciones de una porción por $450, dos porciones por $850, tres porciones por $1250 y cuatro porciones por $1450.

El locro patagónico de Moshu

Pedidos: a través de un sistema de delivery propio y se toman pedidos por www.moshu.com.ar, WhatsApp o llamando al +54 9 11 4407 7125. Las entregas se realizarán entre las 10 y 14 hs para almuerzo o durante el resto del día para calentar.

Locro...o lentejas?

Desarmadero celebra el Día de la Independencia con un menú de cuatro pasos a $750, disponible exclusivamente el jueves 9 de julio.

El menú Desarmadero: locro o lentenjas

Menú Día de la Independencia. Guiso a elección (lentejas o locro). Empanada a elección (cordero, osobuco, pollo o hongos). Alfajor Guolis a elección (Extra Blend, Intenso Negro o Intenso Blanco). Lata de cerveza a elección (Australian Session Ipa Dos Dingos, Amber Lager de Minga o German Pils Minga)

Pedidos. A través de la página web de Desarmadero y Whatsapp con el número 1167376903. El delivery será sin costo adicional para todos aquellos que se encuentren a 30 cuadras a la redonda del local. El resto de las entregas se realizan a través de Rappi y Ubereats, con costo.

Locro con chorizo ahumado o veggie

El próximo 9 de julio la parrilla Maiky de Palermo ofrecerá un completo menú criollo con entrada, principal y un clásico postre a $500.

Locro Maiky

El menú incluye: una empanda de cordero, mondongo con chorizo colorado o locro con chorizo ahumado con astilla de nogal y un budín de pan a $500. Además, para los vegetarianos este lugar ofrece una versión veggie del locro.

Pedidos. La propuesta estará disponible de 12 a 23, por teléfono al 011 4773 1506 o escribiendo al WhatsApp +54 9 11 6751-2827. Las entregas se realizarán por envío a coordinar.

Locro criollo

La parrilla La Dorita propone un menú completo para dos personas por $1700.

La dorita

El menú incluye: una entrada con cuatro empanadas de carne suave cortadas a cuchillo, un locro criollo y de postre, membrillos caseros en almíbar, queso brie y almendras tostadas. Acompaña una botella de vino Trumpeter Malbec de la Bodega Rutini Wines. Si solo se quiere el locro, se pueden pedir dos porciones a $900.

Pedidos: por teléfono a 4773-0070 y 11 3146 7699. Las entregas se realizarán hasta el día 12 de junio para almorzar o cenar.

Locro y condimentos para armar

El Hornero de San Telmo, propone una carta para armar un menú a medida.

Locro El Hornero

La docena de empanadas (comen 4 o más adultos) cuesta $840. Humita en chala $300, tamales $250, locro y mondongo $350, guiso lentejas $300, flan y arroz con leche $100. Combos con bebida desde $260.

Pedidos. En cuarentena están abiertos todos los días de 11 a 23 horas para Delivery por Whatsapp 11-3923-5341 o desde las apps de Rappi y PedidosYa.

Locro y pastelitos

La alta cocina de la mano del chef Alejandro Feraud, al frente de Alo´s, se nota en la combinación propuesta para celebrar el Día de la Independencia. Los platos ideados para este festejo están cargados de productos de estación y sabores tradicionales a $750.

Locro de Alo´s

Menú por persona: una empanada de carne, un locro y pastelitos de membrillo y batata.

Pedidos. Pueden realizarse a través de Whatsapp con el número 11 2874-7432 con el servicio de delivery o take away que correrá por cuenta del cliente, quién podrá retirarlo por medio de un taxi o remise.

Locro al vacío

Vinotinto Cocina arremete con el locro envasado al vacío para comer el 9, o cuando se desee ya que puede guardarse 7 días en heladera o 3 meses en freezer (luego se sumerge en agua caliente durante 7 minutos y se sirve en el plato), a $350 la porción.

Preparado con poroto pallar, poroto blanco, maíz pizado, cebolla, ajo, pimentón ahumado, roast beef, paleta de cerdo, patitas de cerdo, rabo de cerdo, chorizo colorado, calabaza y papa, cada porción es de 500gr.

Pedidos. Se puede reservar hasta el miércoles 8 de julio para retirar el jueves 9 de julio de 12 a 16 hs en cualquiera de los dos locales al Teléfono: 2135-3643 y coordinar envío dentro de las 20 cuadras a la redonda de cada local con entrega gratuita, de lo contrario se cobra el costo de envío.