Los 4 errores más comunes al acumular cosas y cómo solucionarlos para tener tu casa organizada

Ordenar es el lenguaje del amor de Dilly Carter.

La experta en orden del programa “Sort Your Life Out” (Pon tu vida en orden) de BBC One, un canal de TV, ayudó una vez a un exnovio a limpiar y organizar la casa de su madre después de su muerte.

“Era una forma de ayudarle”, asegura Carter. “Y al hacerlo, terminamos volviendo a estar juntos”. Están casados ahora.

Al crecer en un hogar caótico con dos padres que trabajaban, aprendió desde muy temprana edad que prefería ser ordenada y organizada.

Carter trabajó como asistente personal para ejecutivos de empresas y, además de mantener sus diarios en orden, comenzó a asegurarse de que sus hogares también lo estuvieran.

En su nuevo podcast de video de la BBC, “Sort Your Life Out Unpacked”, entrevista a personajes famosos, como la cantante británica Sophie Ellis-Bextor y la presentadora Lorraine Kelly, sobre sus objetos favoritos y les aconseja cuál es la mejor manera de mantener sus casas ordenadas.

Le pregunté a Carter cuáles cree que son los cuatro errores más comunes que provocan el desorden, y cómo se pueden solucionar.

Las encimeras de la cocina son “un espacio muy cotizado”

¿Máquina para hacer pan? ¿Freidora de aire? ¿Licuadora? ¿Exprimidor? ¿Cortadora mandolina con guantes resistentes a los cortes y protector para las manos?

La gama de electrodomésticos de cocina que prometen optimizar tu experiencia culinaria y ahorrarte tiempo es infinita.

Pero tienen que ir a algún sitio y, a menudo, esa es la encimera de la cocina, que, gracias a tanto desorden, cada vez parece más abarrotada.

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“Me gusta pensar en las cocinas como bienes raíces”, dice Carter. “Todo lo que hay en la cocina tiene que ganarse su lugar allí”.

Por lo general, ve cocinas en las que los aparatos que se utilizan con poca frecuencia ocupan “un espacio muy cotizado”; cosas que podrían guardarse en cajones, armarios o incluso en el desván, si es algo que realmente está acumulando polvo.

“Revisa tu cocina con regularidad y comprueba lo que necesitas, lo que usas habitualmente y lo que no”.

Otro consejo es no comprar tantos electrodomésticos de cocina para empezar, pero si lo haces, asegúrate de que sea un “producto multiuso”.

Por ejemplo, las batidoras son más versátiles que las exprimidoras. Si desea hacer jugo en lugar de un batido, puede extraer el líquido de la pulpa mezclada de frutas y verduras con un colador o una gasa, sin necesidad de un aparato específico que solo haga una cosa.

Demasiada ropa, pocos cajones

Enrollar las camisetas puede ser una forma eficaz de guardarlas en un cajón, pero no podrás verlas todas cuando escojas tu atuendo para el día.

Doblar la ropa en filas (de modo que la pila quede de lado, en lugar de apilar las prendas unas encima de otras) garantiza que, como mínimo, puedas ver el color de la camiseta, aunque no veas la imagen o el diseño de la parte delantera.

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“Solo enrollamos o doblamos cuando queremos maximizar el espacio de un cajón”, dice Carter, aunque debes tener cuidado con la ropa que eliges para doblar en filas.

Recomienda tener en cuenta la edad y el material de las camisas, blusas y camisetas antes de decidir cómo guardarlas.

“Yo diría que las camisas (y blusas) hay que colgarlas sin duda, pero las camisetas sí que se pueden doblar”.

Una caja grande para juguetes no te ayudará

Para las familias con niños pequeños, los juguetes esparcidos por todo el suelo representan un peligro constante.

Por motivos de comodidad, puede que te sientas tentado a guardarlos todos en una caja grande que guardarás en una esquina de la habitación, pero Carter cree que no es prudente.

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“Cuando su hijo esté intentando buscar ese juguete, ¿cómo lo va a encontrar? No lo van a encontrar fácilmente porque tienen que tirar todo lo demás [de la caja] para encontrarlo”, explica.

“Y luego te estresarás porque todos los demás juguetes ahora estarán por todas partes”.

Ella sugiere tener por toda la casa varias cajas de juguetes más pequeñas y diferentes, clasificadas por categorías.

Ayudarán a tu hijo a encontrar el juguete que está buscando más rápidamente y te harán ensuciar menos las cosas después.

“Ya se trate de cajas de cartón, cestas o recipientes transparentes, tiene que ser un sistema que tenga sentido para ti y para que tus hijos puedan encontrar su juguete”.

No dejes que las pilas de papeleo se vuelvan abrumadoras

Otro de los inconvenientes de intentar mantener la casa ordenada es tener que ocuparse de todo el papeleo que conlleva tener una vivienda: facturas de servicios públicos, impuesto municipal y todas esas otras cosas de la vida que hay que pagar.

A diferencia del problema de los juguetes, Carter cree que mantener todo esto en un solo lugar es la solución, ya que facilita la gestión mental.

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“Para mucha gente, el papeleo [es algo] negativo... se trata de facturas, son cosas que hay que hacer”, explica.

“Así que, cuando está repartido por toda la casa —en la encimera de la cocina, en la mesita auxiliar, en tu dormitorio, en tu bolso—, [da la sensación] de que son quince montones diferentes de cosas con los que tienes que lidiar”.

Reunirlo todo en un solo lugar hace que parezca que no está invadiendo tu vida.

“Me da la sensación de que, bueno, ahora solo me queda esta caja de papeles por revisar, así que me voy a sentar y me pondré con ello. Así resulta mucho más fácil”.

Para Carter, los beneficios mentales positivos de un hogar organizado y ordenado son evidentes.

Pero, ¿y si lo dejaras sin ordenar? “Bueno, lo único que hace el desorden es reflejarnos, ¿no?”, apunta.

BBC Mundo