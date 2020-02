Los 60 de Ginette Reynal. Festejó con su tía Dolores Blaquier en Punta del Este

"Estoy en un momento de muchísima paz interior, muy a gusto con mi rol de madre y abuela", reveló la ex modelo y actriz, que festejó su cumpleaños con una batucada frente al mar Fuente: HOLA

El año pasado, cuando empezó a idear el festejo por sus 60 años, Ginette Reynal primero pensó en Tulum, en el Caribe mexicano, construido por la civilización maya a principios del milenio. "Me pareció más prudente y acertado quedarme cerca por las circunstancias económicas y sociales del país. No son momentos para andar tirando manteca al techo.", cuenta la ex modelo, quien finalmente decidió celebrar su cumpleaños en "Almarvan", la fabulosa casa de la interiorista Patricia, la Negra Torres, una de sus mejores amigas, en Punta del Este.

El festejo se extendió desde las dos de la tarde hasta pasadas las doce de la noche. La dueña de casa estuvo a cargo del menú (además de la torta y otras delicias dulces, hubo cazuela de mariscos, ensaladas de quinua y de tomates e higos, tartas, miniaturas de pescado, buñuelos de verdura) y sorprendió a la cumpleañera con una batucada, a la que Ginette se sumó sin dudarlo. "Era una más. Desde que entraron hasta que se fueron no paró de bailar", comentaron los invitados.

Ginette junto a su tía adorada, Dolores Blaquier, sus amigas Delfina Frers y la Negra Torres, dueña de casa. Fuente: HOLA

Ginette cumplió años el lunes 17 de febrero y los celebró ese día en "Almarvan", la casa de la Negra Torres en Punta Piedras. El festejo arrancó a las dos de la tarde, terminó a las doce de la noche, y tuvo su punto culminante cuando una murga adelantó el carnaval e hizo bailar a todos. Fuente: HOLA

La torta de cumpleaños, con velitas y la inscripción "Gina", como la llaman sus íntimos. Fuente: HOLA

"Los 60 me encuentran en un momento de muchísima paz interior, muy a gusto con mi rol de madre y abuela. Hace tiempo que estoy soltando todas las definiciones de mí misma para poder ser libre de verdad. Me encuentro sin urgencias, contenta con mis amigos y queriéndolos mucho porque son muy importantes para mí", cuenta Gina, quien contó con la presencia de sus tías adoradas, Dolores Blaquier, y Ángeles Reynal, y de su hijo menor, Jerónimo Pando (23).

Su ex, José Manuel Flores Pirán, padre de sus dos mayores, Mia (28) y Martín (27), fue al cumpleaños en representación de los chicos, ya que Martín está instalado en Los Ángeles y Mia fue a visitarlo con su hijo, Ramsés, de diez meses. Llegó en compañía de su actual mujer, Martina Ezcurra. Delfina Frers, otra de las confesoras de Ginette (son íntimas desde antes de casarse con su tío, Eduardo Blaquier), presentó novio nuevo. Se trata de Fernando Pereyra Iraola, con quien había tenido un romance cuando ella tenía 15 y él, 18.

José Manuel Flores Pirán, el segundo marido de Ginette, no se perdió el evento. En la foto, junto a la cumpleañera y la Negra Torres y su hijo Iván y Jerónimo Pando, el hijo menor de Gina. Fuente: HOLA

Después de cincuenta años, Delfina Frers se reencontró con su novio de la juventud, Fernando Pereyra Iraola. Fuente: HOLA

Ginette se cambió cuatro veces de outfit. Muy contenta con los regalos que recibió, los fue estrenando a lo largo de la jornada de festejo. La noche anterior, su prima, Shalimar Reynal, le había organizado una comida en su chacra.

Gerard Confalonieri y Gloria César Fuente: HOLA

