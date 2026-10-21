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Los chefs coinciden: estos son los dos alimentos para sustituir a la mayonesa y sumar fibra y antioxidantes al comer huevos cocidos
Permiten variar el acompañamiento de este plato rápido y económico e incorporar nutrientes de origen vegetal; qué aporta esta combinación y cómo incluirla en las comidas
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Los huevos cocidos son una fuente de proteínas de alta calidad y otros nutrientes esenciales. Aunque suelen acompañarse con mayonesa, existen alternativas que permiten sumar otros componentes a la preparación, como el hummus y el pimentón.
Esta combinación propone incorporar una preparación a base de garbanzos y una especia que aporta sabor, sin necesidad de recurrir exclusivamente a las salsas comerciales. Además, permite complementar los nutrientes del huevo con fibra, proteínas vegetales y compuestos antioxidantes.
La mayonesa industrial puede contener cantidades elevadas de grasas y sodio, aunque su composición varía según la marca y el producto. Por eso, alternarla con otros acompañamientos es una manera de diversificar la alimentación, sin que sea necesario eliminarla por completo.
Qué aportan el hummus y el pimentón
El hummus es una preparación elaborada principalmente con garbanzos, una legumbre que aporta proteínas vegetales, fibra y carbohidratos. Su incorporación a las comidas contribuye a aumentar el consumo de legumbres, presentes en distintos patrones de alimentación saludable.
La fibra favorece el funcionamiento del sistema digestivo y puede contribuir a prolongar la sensación de saciedad. A su vez, las proteínas vegetales complementan las que aporta el huevo, que se caracteriza por contener proteínas de alta calidad.
El segundo ingrediente es el pimentón, una especia que se obtiene de pimientos secos y molidos. Además de aportar sabor, contiene compuestos con actividad antioxidante. Su uso permite condimentar los huevos y variar su perfil de sabor.
De esta manera, la combinación reúne las proteínas del huevo con la fibra y las proteínas vegetales del hummus, además de los compuestos presentes en el pimentón. El aporte nutricional final depende de las cantidades utilizadas y de los ingredientes de cada preparación.
Una alternativa para distintas comidas
Los huevos cocidos con hummus y pimentón pueden incorporarse al desayuno, como parte de una comida principal o como refrigerio entre comidas.
También pueden formar parte de la alimentación de quienes realizan actividad física, debido al aporte proteico de los huevos y los garbanzos. Las porciones y el momento de consumo, sin embargo, dependen de las necesidades nutricionales de cada persona.
La propuesta no consiste en prohibir la mayonesa, sino en sumar variedad a los acompañamientos habituales. Alternar ingredientes permite incorporar diferentes nutrientes y ampliar las opciones para preparar un alimento cotidiano como el huevo cocido.
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