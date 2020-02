Los crímenes cometidos por niños asesinos que horrorizaron al mundo

Cuchillos, armas de fuego e incluso venenos han sido usados por menores que parecían inocentes. Crédito: Tomado de: https://www.instagram.com/truealwayscrime/, https://www.instagram.com/murderminute/ y htt

La mayoría de crímenes fueron cometidos en Estados Unidos por menores entre los 10 y 14 años. Algunos de ellos reincidieron y otros aún se encuentran tras las rejas.

Aquí le contamos sobre los crímenes que han conmocionado al mundo entero por ser perpetrados por niños que no alcanzan ni la pubertad.

Jon Venables y Robert Thompson, de 10 años:

Jon Venables y Robert Thompson tenían apenas 10 años, en 1993, cuando fueron condenados por asesinato en Reino Unido. Cuchillos, armas de fuego e incluso venenos han sido usados por menores que parecían inocentes. Crédito: Tomado de: https://www.dailystar.co.uk/latest/james-bulger

James Bulger tenía 2 años cuando fue secuestrado por Venables y Thompson en una carnicería, el 12 de febrero de ese año, mientras estaba con su mamá. Las cámaras del lugar mostraron al pequeño ir de la mano con los dos niños. Lo que nadie sabía era el destino que le esperaba a James.

Luego de dos días de búsqueda, el cuerpo sin vida del niño fue encontrado en las vías de la estación abandonada Walton & Anfield, de Liverpool. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas. Dijo que eran tantas que no pudo determinar cuál de ellas le quitó la vida.

Venables y Thompson fueron juzgados como adultos y fueron condenados a prisión el 24 de noviembre de 1993. Quedaron en libertad a los 18 años: Venables volvió a la cárcel por pedofilia y de Thompson nunca se volvió a saber.

Joshua Phillips, de 14 años:

Joshua Phillips (izq.), de 14 años, fue declarado culpable, por las leyes federales de Florida (EE. UU.), de asesinar a su vecina, en 1999. Crédito: Tomado de: https://www.thesun.co.uk/news/5573932/joshua-phillips-children-who-kill-maddie-clifton/

Phillips jugaba béisbol con su vecina, de 8 años, cuando, según él, accidentalmente la golpeó en la cabeza con la pelota. Para que dejara de llorar volvió a golpearla varias veces.

Según él, la asesinó accidentalmente y decidió llevar el cuerpo a su casa, donde lo escondió debajo de su cama. El cadáver fue encontrado por su madre una semana después, por el fuerte olor.

Phillips cumple cadena perpetua por el crimen y fue un fenómeno mediático en ese entonces, incluso, sirvió para hacer un documental llamado "Why did Josh kill?"

Eric Smith, de 13 años :

Eric Smith tenía 13 años y era víctima de bullying por sus gafas gruesas de cristal y sus pecas en todo el cuerpo. Crédito: Tomado de Instagram: https://www.instagram.com/truealwayscrime/

La forma que encontró para desquitarse es asesinar a un pequeño de cuatro años llamado Derrick Robie, en 1993, en el condado de Steuben, de Nueva York (EE. UU.).

Una vez en la cárcel, cuando le preguntaron por las razones del crimen, dijo que lo hizo "porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien".

En el análisis forense del cuerpo del pequeño Derrick se encontraron signos de estrangulamiento, golpes con piedras grandes e incluso se determinó que el niño fue sodomizado con un palo. Por el crimen, Smith fue condenado, en principio, a 9 años de prisión, pero lleva más de 20 y le han negado la libertad condicional en cinco ocasiones.

George Stinney, de 14 años :

El joven de 14 años George Stinney fue la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos: fue condenado por el asesinato de Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8. Crédito: Tomado de Instagram: https://www.instagram.com/truealwayscrime/

El 16 de junio de 1944, el joven de 14 años George Stinney fue la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos: fue condenado por el asesinato de Betty June Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8.

Stinney confesó el crimen y dijo que quería tener relaciones sexuales con Betty June, pero que terminó matando a las niñas.

Más tarde se determinó que la viga con la que fueron asesinadas las niñas pesaba más de 19 kilos y que el joven no hubiera podido levantarla y mucho menos golpearlas con fuerza suficiente como para matarlas.

El caso de Stinney fue muy controversial, ya que, 70 años después de su ejecución, Carmen Tevis Mullen, una jueza de Carolina de Sur, lugar donde ocurrieron los hechos, determinó que el joven no tuvo un juicio justo y que el proceso estuvo plagado de violaciones a sus derechos fundamentales.

Lionel Tate, de 12 años :

Lionel Tate (der.) tenía 12 años cuando fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunick (izq.). Crédito: Tomado de: https://www.cbsnews.com/news/clemency-appeal-in-florida/

Los desafortunados hechos empezaron cuando la madre de Tate decidió llevar a su casa a Tiffany, una niña, de 6 años, que se encontraba bajo su cuidado. La niña empezó a jugar con Lionel y un rato después él llamó a su madre y le dijo que la niña no respiraba.

Los hechos ocurrieron en 1999, en el condado de Broward (Florida). Tate le explicó a su madre que habían estado jugando lucha libre, que le hizo una llave y la golpeó contra la mesa.

Sin embargo, un médico forense informó que la muerte fue causada por pisotones contundentes que destrozaron el hígado de la niña. También se determinó que el cuerpo presentaba fracturas de cráneo y de costillas y que su cerebro estaba hinchado a causa de una paliza que duró de 1 a 5 minutos.

Durante el juicio, él confesó que había hecho un salto imitando a sus luchadores favoritos, tirándosele encima a Tiffany.

En 2001, el joven fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pero su sentencia fue anulada con posterioridad, pues se determinó que no se le hicieron exámenes de capacidad mental antes ni durante el juicio. En 2004, salió de la cárcel y se le otorgó la libertad condicional por 10 años.

Barry Dale Loukaitis, de 14 años :

Barry Dale Loukaitis fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996.El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes. Crédito: Tomado de: https://www.columbian.com/news/2017/apr/19/school-shooter-barry-loukaitis-resentenced-to-

Barry Dale Loukaitis fue condenado a sus 14 años por un asesinato que cometió en 1996. Loukaitis iba vestido como un pistolero del Medio Oeste e iba armado con un rifle calibre 357 y una pistola calibre 25 que pertenecía a su padre cuando irrumpió en su clase de matemáticas, en la que mató a dos estudiantes y a su profesora.

El joven tomó como rehenes durante 10 minutos a otros estudiantes, antes de que un profesor de educación física lo dominara. Se tuvo conocimiento de que el joven dijo "This sure beats algebra, doesn't it?" ("esto seguramente supera matemáticas, no?") cuando vio a sus compañeros en pánico.

Esta es una cita de una novela de Stephen King en la que, ¿coincidencialmente?, el protagonista mata a dos estudiantes y a un profesor en una clase. Por los hechos, Loukaitis está cumpliendo dos cadenas perpetuas más 189 años de prisión.

Craig Price, de 15 años:

Craig Price tenía 15 años, en 1989, cuando fue condenado por cuatro homicidio que cometió en Rhode Island. Crédito: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/perfilacion-criminal-la-profesion-de-moda-nid1809296

Craig Price tenía 15 años, en 1989, cuando fue condenado por cuatro homicidio que cometió en Rhode Island.

El primero fue el de Rebecca Spencer, una joven, de 27 años, que era su vecina y a quien apuñaló en repetidas ocasiones. Esto sucedió en 1987.

Dos años después, los cuerpos de Joan Heaton, de 39 años, y los de sus hijas, Jennifer y Melisa, de 10 y 8 años, estaban cubiertos con sábanas cuando fueron encontrados. Habían sido apuñaladas más de 10 veces cada una.

Los asesinatos fueron tan brutales que se le encontró, a una de las niñas, una hoja de cuchillo en su garganta. Incluso, para el estudio de criminalística participó un perfilador de conducta criminal del FBI.

Price fue juzgado y condenado antes de cumplir 16 años y todavía está en la cárcel. ¿Las razones de sus crímenes? Aun en la actualidad, no están claras.

Graham Young, de 14 años :

El británico Graham Young (cuando empezó a atacar siendo joven, izq.) era un joven de 14 años que, desde pequeño, encontró una fascinación con la química y empezó a experimentar con venenos, mintiendo sobre su edad para adquirirlos. Crédito: Tomado de: https://www.nydailynews.com/news/justice-story/kid-pure-poi-son-article-1.1560398

El británico Graham Young, era un joven de 14 años que, desde pequeño, encontró una fascinación con la química y empezó a experimentar con venenos, mintiendo sobre su edad para adquirirlos.

Las personas que atacaba fueron sus familiares y amigos y su primera víctima fue la madre de su madrastra, quien murió por envenenamiento en 1962, pero nunca nadie sospecho del joven Graham.

Fue hasta que uno de sus profesores descubrió en su escritorio extrañas sustancias, después de un día de clase, que se comenzó a sospechar. Entre los objetos había venenos, ensayos sobre presos famosos y bocetos de moribundos. Una vez se tuvo conocimiento de su actuar fue llevado a un hospital de máxima seguridad, donde siguió envenenando al personal del hospital (una persona murió).

Su conocimiento era tal que lograba extraer cianuro de las hojas de laure l. A los 23 años, luego de salir de la cárcel, vivió con su hermana y siguió envenenando a sus compañeros de trabajo . Young volvió a la cárcel y allí murió.