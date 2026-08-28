Los especialistas coinciden: quienes miran hacia abajo mientras caminan proyectan timidez, inseguridad o falta de confianza personal

El acto de observar el suelo mientras se avanza por la vía pública transmite mensajes implícitos sobre la personalidad, la seguridad individual y la manera de vincularse con el entorno. Aunque a menudo pasa desapercibido, el dominio del cuerpo y la dirección de la vista construyen una proyección inmediata que los observadores decodifican al instante en ámbitos laborales o sociales.

De acuerdo con especialistas en comunicación e imagen, entre los que se destaca Claudia Merino, consultora internacional en imagen y coach en presencia ejecutiva, orientar la mirada hacia abajo al andar puede relacionarse con timidez, inseguridad o falta de confianza personal. Funciona en muchos casos como una suerte de escudo o mecanismo de evasión frente a interacciones sociales indeseadas o situaciones percibidas como incómodas.

Según los expertos, mirar hacia abajo al caminar tiene múltiples interpretaciones (Foto: Grok)

No obstante, esta conducta no siempre responde a connotaciones negativas o vulnerabilidad. Las personas introvertidas, aquellas propensas a la reflexión profunda o quienes se encuentran sumergidas en sus propios pensamientos tienden a abstraerse de los estímulos visuales del exterior. En estos escenarios, dirigir la mirada al suelo facilita la concentración interna. A su vez, estados de ánimo bajos, preocupaciones puntuales, tristeza, cansancio o simples distracciones cotidianas constituyen factores recurrentes que explican esta postura corporal habitual.

Por otra parte, los expertos advierten que este gesto no actúa de forma aislada, sino que suele inscribirse en un esquema corporal más amplio. La inclinación de la cabeza suele ir acompañada por hombros contraídos, pasos cortos o un andar sin firmeza. En contextos profesionales donde se ponderan las capacidades de liderazgo y la presencia ejecutiva, un desplazamiento sin aplomo y la falta de contacto visual pueden interpretarse como una ausencia de determinación o de aptitud para el mando, ya que la autocreencia se proyecta antes de pronunciar la primera palabra.

Para revertir esta percepción y reforzar el bienestar interior, Merino remarca que la combinación de una postura erguida y el contacto visual constante son herramientas esenciales para proyectar elegancia, porte y firmeza ante los demás. En conclusión, el lenguaje corporal resulta un pilar determinante en la interacción humana: realizar ajustes conscientes en la forma de caminar permite transformar la mirada ajena y afianzar la seguridad personal en la cotidianeidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA