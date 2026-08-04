Los expertos en psicología coinciden: las personas que solo escriben en letras mayúsculas tienen necesidad de control y hacerse notar

Mientras algunos escriben como si estuvieran apurados y es muy difícil entender su mensaje, también están los que prefieren mezclar letras altas y bajas para reflejar una necesidad de diferenciación, pero no es lo único que destaca sobre la escritura manual. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué quieren demostrar tus compañeros de trabajo, jefe o pareja con la forma en la que plasman sus ideas sobre un papel? La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de las personas que solo escriben en mayúsculas y los expertos coinciden en que tienen necesidad de control y hacerse notar. Aquí te explico lo que también se destaca desde el lado de la grafología, que es el análisis de aptitudes y personalidad a través de la escritura.

Qué significa cuando una persona escribe siempre en mayúscula

Tal vez has visto a alguien en tu familia hacerlo, o quizá eres tú quien escribe así y crees que es totalmente normal, pero puede tener un significado detrás muy poderoso. Según la psicología, este hábito puede estar relacionado con la necesidad de control, la inseguridad o el deseo de llamar la atención.

Descubrí qué significa escribir las letras entremezcladas entre mayúsculas y minúsculas (Fuente: Pexels)

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las letras mayúsculas son más estructuradas y uniformes, lo que refleja una mente que busca orden y precisión. Este tipo de escritura también predomina en quienes tienen una personalidad perfeccionista o que son inseguros porque escribir en grande es una forma de compensar un sentimiento de invisibilidad y de asegurarse de que los demás presten atención a lo que se está comunicando.

Escribir en mayúsculas es una forma de llamar la atención: qué dice la grafología

No es un secreto que escribir en mayúsculas capta más la atención y crea un diferencial, por eso, quienes escriben todo en mayúsculas pueden estar buscando destacar sobre los demás y asegurarse de que su mensaje no pase desapercibido. La psicología lo asocia con personalidades dominantes.

Según la manera de escribir, se podrían revelar aspectos de tu personalidad (Fuente: Pexels)

Y es que la forma en la que escribes es un indicio de tu carácter y así lo reafirma María Centeno, experta en grafología. Ella explicó en su cuenta de TikTok que las personas que escriben todo en mayúsculas “son personas concretas, son personas que no les gusta perder el tiempo (…) es firme para decir las cosas y algunas personas se ofenden con lo que dice por que habla tal como lo piensa y no le gusta perder el tiempo”.

¿Qué tipo de personalidad escribe en mayúsculas?

Entre sus características destacan: es una persona buena para generar alianzas, concreta, busca soluciones rápidas, no le gusta perder el tiempo, tiende a ser firme y directa al expresar sus ideas. Además, se sienten incómodas hablando de su vida personal o no quieren que los demás sepan demasiado sobre sí mismas.

Por Sandra Morales.