Los expertos en psicología coinciden: quienes eligen bien a las personas que los rodean tienen inteligencia emocional y límites claros

Bien decía Séneca: “Recógete en tu interior cuanto te sea posible; trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos que tú puedes mejorar”.

Y es que en el día a día nos topamos con compañeros de trabajo, conocidos o individuos que vemos por primera vez y que no nos dan una buena impresión o dejan una sensación que nos puede arruinar por completo la jornada, ponernos de mal humor y drenar nuestra energía. Es ahí donde toca aprender a rodearse de gente positiva, pero no es sencillo. Si bien no siempre podemos elegir con quién trabajar o convivir, sí podemos decidir a quién damos acceso privilegiado a nuestra atención, tiempo y admiración. La psicología analizó qué hay detrás de los hombres y mujeres que eligen bien a sus compañías y los expertos coinciden en que tienen inteligencia emocional y límites claros.

Es importante que cada uno se pregunte quién saca lo mejor de sí mismo

¿Qué dice la psicología de quienes eligen bien a las personas que los rodean?

La psicología demuestra que las personas que eligen bien a sus compañías tienen una alta inteligencia emocional, un autoconocimiento profundo y límites personales muy claros. Saber rodearse de gente positiva no es cuestión de suerte, es el resultado de procesos mentales sanos que protegen el bienestar emocional.

¿Qué caracteriza a quienes eligen bien a las personas que los rodean?

Los expertos destacan ciertos rasgos psicológicos clave detrás de esto:

Autoconocimiento avanzado: saben quiénes son, qué valores tienen y qué necesitan. No buscan aprobación; buscan compatibilidad.

saben quiénes son, qué valores tienen y qué necesitan. No buscan aprobación; buscan compatibilidad. Inteligencia emocional: identifican rápido las emociones y las intenciones de los demás. Detectan señales de alerta o conductas manipuladoras sin ignorarlas.

identifican rápido las emociones y las intenciones de los demás. Detectan señales de alerta o conductas manipuladoras sin ignorarlas. Límites firmes: saben decir “no” sin culpa. No permiten faltas de respeto y se alejan de los vínculos que restan energía.

saben decir “no” sin culpa. No permiten faltas de respeto y se alejan de los vínculos que restan energía. Apego seguro: no temen a la soledad. Como se sienten bien consigo mismos, no necesitan aceptar compañía dañina solo por miedo a estar solos.

El saber elegir con quienes compartes tus sentimientos, pensamientos, logros y derrotas trae diversos beneficios como un menor estrés diario ya que alejas el conflicto innecesario y tu sistema nervioso se mantiene en calma. Además, esas personas son inspiración, apoyo y también buscan relaciones equilibradas.

Por Sandra Morales Gonzales.