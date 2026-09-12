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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: quienes eligen bien a las personas que los rodean tienen inteligencia emocional y límites claros

Es importante que cada uno se pregunte quién saca lo mejor de sí mismo y quién saca lo peor para así alejar a los “ladrones de tiempo y energía”

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El Comercio (Perú)
Los expertos en psicología coinciden: quienes eligen bien a las personas que los rodean tienen inteligencia emocional y límites claros
Los expertos en psicología coinciden: quienes eligen bien a las personas que los rodean tienen inteligencia emocional y límites claros(Foto: FreePick)

Bien decía Séneca: “Recógete en tu interior cuanto te sea posible; trata con los que han de hacerte mejor; acoge a aquellos que tú puedes mejorar”.

Y es que en el día a día nos topamos con compañeros de trabajo, conocidos o individuos que vemos por primera vez y que no nos dan una buena impresión o dejan una sensación que nos puede arruinar por completo la jornada, ponernos de mal humor y drenar nuestra energía. Es ahí donde toca aprender a rodearse de gente positiva, pero no es sencillo. Si bien no siempre podemos elegir con quién trabajar o convivir, sí podemos decidir a quién damos acceso privilegiado a nuestra atención, tiempo y admiración. La psicología analizó qué hay detrás de los hombres y mujeres que eligen bien a sus compañías y los expertos coinciden en que tienen inteligencia emocional y límites claros.

Es importante que cada uno se pregunte quién saca lo mejor de sí mismo
Es importante que cada uno se pregunte quién saca lo mejor de sí mismo

¿Qué dice la psicología de quienes eligen bien a las personas que los rodean?

La psicología demuestra que las personas que eligen bien a sus compañías tienen una alta inteligencia emocional, un autoconocimiento profundo y límites personales muy claros. Saber rodearse de gente positiva no es cuestión de suerte, es el resultado de procesos mentales sanos que protegen el bienestar emocional.

¿Qué caracteriza a quienes eligen bien a las personas que los rodean?

Los expertos destacan ciertos rasgos psicológicos clave detrás de esto:

  • Autoconocimiento avanzado: saben quiénes son, qué valores tienen y qué necesitan. No buscan aprobación; buscan compatibilidad.
  • Inteligencia emocional: identifican rápido las emociones y las intenciones de los demás. Detectan señales de alerta o conductas manipuladoras sin ignorarlas.
  • Límites firmes: saben decir “no” sin culpa. No permiten faltas de respeto y se alejan de los vínculos que restan energía.
  • Apego seguro: no temen a la soledad. Como se sienten bien consigo mismos, no necesitan aceptar compañía dañina solo por miedo a estar solos.

El saber elegir con quienes compartes tus sentimientos, pensamientos, logros y derrotas trae diversos beneficios como un menor estrés diario ya que alejas el conflicto innecesario y tu sistema nervioso se mantiene en calma. Además, esas personas son inspiración, apoyo y también buscan relaciones equilibradas.

Por Sandra Morales Gonzales.

El Comercio (Perú)
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