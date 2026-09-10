Rafael Hidalgo, personal trainer: “Si una persona de más de 70 años camina 20 minutos al día, ya se obtienen beneficios”

El paso del tiempo impone desafíos físicos que muchas veces derivan en una reducción drástica de la actividad cotidiana. Durante la etapa de la adultez mayor, existe una tendencia a priorizar el descanso o las tareas hogareñas por encima del movimiento corporal, una decisión que según los expertos representa un error en la búsqueda de la calidad de vida. El entrenador español Rafael Hidalgo sostiene una postura clara frente a este fenómeno: “Si una persona de más de 70 años camina 20 minutos al día, ya se obtienen beneficios”. Su enfoque busca desterrar la idea de que la actividad física en la vejez requiere sacrificios extremos o cambios radicales en la rutina diaria.

Durante años, un mito arraigado en la sociedad sugirió que el cumplimiento de los 10.000 pasos diarios resultaba obligatorio para mantener un cuerpo en forma y prevenir el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. Esta cifra, nacida en la década de los 60, generó frustración en muchas personas que no alcanzaban tal meta. No obstante, diversos estudios científicos actuales cambian esta perspectiva al indicar que un adulto mayor no necesita una cantidad específica de pasos para ganar salud. La ciencia sugiere que un periodo de entre 20 y 30 minutos resulta suficiente para notar mejoras significativas en el funcionamiento del organismo.

A los 60 años hay que incrementar la actividad física Shutterstock

En un diálogo con la revista Semana, Hidalgo explica que el inicio de la actividad no requiere tiempos prolongados. “Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos. Con 20-30 minutos ya se obtienen beneficios a nivel cardiovascular, movilidad y bienestar general. A partir de ahí, se puede progresar hacia los 40-60 minutos, siempre adaptando la intensidad”, asegura el profesional. Su método se centra en la sostenibilidad del esfuerzo. El entrenador enfatiza que la clave del éxito reside en la regularidad y no en la intensidad del ejercicio. “Es mejor caminar poco pero constante que hacer mucho un día y nada el resto”, afirma Hidalgo al desglosar su estrategia de movimiento para personas mayores.

Otro aspecto fundamental que menciona el experto es la técnica de marcha. En lugar de forzar el cuerpo hasta el límite, Hidalgo sugiere que realizar pequeñas pausas ayuda a controlar la fatiga y a sostener una técnica correcta durante el recorrido. La meta principal consiste en sumar minutos de calidad y no en aguantar una sesión extenuante que pueda derivar en lesiones. Esta visión busca que la actividad física se convierta en un hábito placentero, capaz de integrarse con naturalidad en el día a día sin que el individuo sienta una presión excesiva por el rendimiento físico.

El ejercicio fundamental para prevenir la joroba en los adultos mayores Freepik

Antes de iniciar cualquier rutina, Hidalgo plantea dos condiciones innegociables. La primera es la hidratación constante durante el ejercicio, un factor que a menudo se olvida y que resulta vital para el rendimiento y la seguridad del adulto mayor. La segunda, y quizás la más relevante, es la consulta con un médico de cabecera. Es necesario que un profesional de la salud confirme el estado general del paciente y corrobore si las condiciones físicas permiten realizar esa caminata diaria de 20 a 30 minutos, evitando así cualquier riesgo innecesario asociado a patologías preexistentes.

La mirada científica coincide en gran medida con esta visión moderada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un esquema donde las personas mayores de 65 años combinan distintas formas de movimiento. Según el organismo internacional, lo ideal es implementar ejercicios de equilibrio, actividades de fuerza con una intensidad moderada tres veces por semana y alcanzar un total de 150 minutos semanales de actividad aeróbica. Esta combinación de ejercicios encadenados aporta ventajas sustanciales a la salud a largo plazo.

Entre los beneficios comprobados de esta rutina, destaca la reducción de hasta un 23% en el riesgo de caídas, un problema que afecta la autonomía y la integridad física de las personas a medida que envejecen. La combinación de ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza mejora la movilidad, el estado anímico y la calidad del sueño. La actividad física regular resulta beneficiosa para disminuir la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa, además de reducir la incidencia de hipertensión, diabetes de tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Asimismo, favorece la salud cognitiva, disminuye los síntomas de ansiedad o depresión y mejora las medidas de la adiposidad corporal.

La recomendación de Hidalgo sobre la frecuencia ideal de ejercicio se sitúa entre los cuatro y seis días por semana. Este ritmo permite mantener la constancia sin agotar las reservas de energía. Al eliminar la obsesión por las metas inalcanzables, el adulto mayor encuentra un espacio de bienestar personal donde la salud cardiovascular y la fuerza muscular se trabajan de forma consciente. El enfoque es claro: no se trata de competir contra el tiempo, sino de adaptar el movimiento a las posibilidades reales de cada individuo para transitar la vejez sin complicaciones mayores.

La ciencia respalda esta transición hacia ejercicios más breves pero constantes. La suma de minutos de calidad, repartidos de manera uniforme a lo largo de la semana, genera efectos acumulativos en el organismo que superan cualquier sesión solitaria de alta intensidad. Al final del día, el bienestar integral del adulto mayor depende de la capacidad de mantener el cuerpo en movimiento bajo condiciones que respeten su ritmo biológico y su seguridad física. Este paradigma, que prioriza la salud por encima del rendimiento deportivo tradicional, transforma la percepción sobre el envejecimiento activo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.