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Los expertos en psicología coinciden: quienes hablan solos mientras hacen las tareas del hogar están mejorando su concentración
Esta acción muchas veces puede generar vergüenza o la sensación de estar haciendo el ridículo, pero tiene un poderoso efecto en el sistema cognitivo
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Para muchos es un signo de locura y hasta una razón para que otros miren extrañados, pero en realidad es una poderosa herramienta que ayuda a regular emociones y motivarse. De seguro te pasó alguna vez que mientras estabas quitando el polvo de los adornos de la sala empezaste a pronunciar frases en voz alta o mientras barrías, tus pensamientos se verbalizaron. Frente a lo habitual que es que algunas personas hablen solas mientras hacen las tareas del hogar, la psicología analizó qué hay detrás de este comportamiento y los expertos coinciden en que se trata de una forma de mejorar la concentración y atención.
¿Qué dice la psicología de las personas que hablan solas mientras hacen las tareas del hogar?
En psicología, este hábito se conoce como lenguaje privado (private speech) y lejos de ser un signo de locura o soledad, cumple funciones cognitivas muy útiles. Y es que hablar solo en voz alta mientras se hacen las tareas del hogar es un comportamiento completamente normal y saludable que ayuda a mejorar la concentración, la memoria y la organización mental, ¿por qué?
Los expertos afirman que al verbalizar, lo que en verdad haces es activar una parte extra del cerebro que frena las distracciones y te ayuda a no perder el hilo de los pasos que sigues. Además, ayuda a estructurar tareas rutinarias o complejas en un orden claro, facilitando la toma de decisiones al instante.
Eso no es todo, ya que hablar solo o repetir en voz alta lo que necesitas hacer funciona como una guía para la mente y el cuerpo y así se refuerza la memoria; además, es una forma de regular las emociones y sirve para calmarse, automotivarse o liberar el estrés acumulado durante el día.
Por Sandra Morales.
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