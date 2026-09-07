Denise Austin, entrenadora fitness de 69 años, sobre el ejercicio después de los 50: “Si descansas, te oxidas”

A sus 69 años, Denise Austin conserva la energía que la convirtió en una figura del fitness durante la década de 1980. Su método para mantenerse activa no depende de entrenamientos extensos: prioriza el movimiento cotidiano, el trabajo muscular y una regla que resume su postura frente al paso del tiempo: “Si descansas, te oxidas”.

Denise Austin: por qué recomienda hacer ejercicio después de los 50

La entrenadora explicó en una entrevista publicada por AARP que permanecer sentado durante períodos prolongados provoca rigidez. Para contrarrestar ese efecto, destacó la importancia de levantarse de la silla y activar el cuerpo.

Para la entrenadora, los entrenamientos pueden comenzar con 10 minutos y aumentar gradualmente Instagram @deniseaustin

Austin relacionó la movilidad con una mejor circulación y la capacidad del organismo para recuperarse. “Cuando te mueves más, puedes activar la circulación”, señaló. A partir de esa idea, utiliza dos máximas para promover la actividad: “Si no lo usas, lo pierdes” y “si descansas, te oxidas”.

La especialista también ubicó el cuidado de la salud como una prioridad después de los 50. Según afirmó, el ejercicio contribuye al bienestar emocional, ayuda frente a la depresión y favorece el sistema cardiovascular. “Te hará sentir mejor, en primer lugar”, sostuvo.

El mantenimiento de la musculatura ocupa otro lugar central en su propuesta. Austin advirtió que el tono muscular disminuye con la edad cuando no se lo ejercita y recomendó prácticas de fuerza. Estos movimientos, explicó, ayudan a proteger el cuerpo frente a lesiones y tienen efectos positivos ante la osteoporosis.

Denise Austin: por qué prioriza el core y la espalda después de los 50

Austin considera que la espalda y el centro corporal forman la principal zona que debe fortalecerse. Al explicar el motivo, sostuvo que la columna vertebral es la “línea de vida” y que los músculos centrales ayudan a sostenerla. Es por esto que afirmó que “los músculos centrales son la clave para fortalecer el centro y actuar casi como una faja para la espalda y la columna”.

El trabajo de esa región también ayuda a conservar una postura saludable a medida que avanza la edad. Después del centro y la espalda, la entrenadora aconseja fortalecer las piernas y los glúteos. Esa musculatura permite levantarse de una silla, caminar y completar las actividades funcionales de la vida cotidiana.

Los tres ejercicios que Denise Austin hace todos los días para mantenerse en forma

Si una persona solo pudiera incorporar un ejercicio por jornada, Austin elegiría caminar. La entrenadora también recomienda practicar la plancha porque trabaja tanto la espalda como el centro corporal. La dificultad de ese movimiento puede reducirse mediante una variante con las rodillas apoyadas.

Caminar es la primera recomendación de Austin para realizar una actividad diaria Instagram @deniseaustin

Su propia rutina diaria se concentra en tres prácticas que abarcan los principales grupos musculares. Austin enumeró “una sentadilla para la parte inferior del cuerpo, un abdominal para la zona media y una flexión con las rodillas apoyadas para la parte superior”. Según explicó, esa combinación trabaja el cuerpo desde la cabeza hasta los pies.

Otra opción para fortalecer la parte inferior es la inclinación pélvica. El ejercicio comienza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies planos sobre el suelo y las piernas separadas al ancho de las caderas. El movimiento se parece a un puente, aunque la pelvis se eleva solo unos centímetros antes de volver a bajar.

Rutinas de 10 minutos: el consejo de Denise Austin para volver a entrenar

Austin reconoció que la motivación no permanece constante y puede atravesar distintas etapas. Para conservarla, se concentra en el bienestar posterior al ejercicio, la satisfacción de haber completado una sesión y la posibilidad de superar la postergación.

Denise Austin sostiene que el movimiento cotidiano y el trabajo muscular son fundamentales para mantenerse activa después de los 50

La duración no determina por sí sola el valor del entrenamiento. La instructora aseguró que una práctica breve puede repercutir en el ánimo y la claridad mental. También destacó que una persona “nunca lamentará haber hecho diez minutos”, destacó.

Para quienes dejaron la actividad física y desean retomarla, recomienda considerar el regreso como un nuevo comienzo, evitar los reproches y avanzar de manera gradual. “Hay que empezar en algún lugar”, indicó.

Su método propone completar primero 10 minutos y luego incrementar la duración a 20, 30, 40 o 50. Para Austin, la clave está en percibir que, con cada práctica, el ejercicio “resulta un poco más fácil”.