Lucía Ruiz de Aguirre, diseñadora: “Los jeans no se usan dos días seguidos”

Utilizar los mismos pantalones de jean por tres o cuatro días es una costumbre que miles de personas repiten, en especial porque es un tipo de ropa estándar y que combina con cualquier otra prenda. A simple vista no parece que esto afecte a la calidad ni tampoco al tejido, pero según los expertos esto puede acotar su vida útil, ya que las fibras necesitan un descanso.

La diseñadora Lucía Ruiz de Aguirre explicó en sus redes sociales la razón de por qué la gente no debería vestir los pantalones más de dos días seguidos y enseñó un truco casero y fácil de adoptar para que su durabilidad se extienda.

Lavar excesivamente los jeans puede dañar la tela (Fuente: Pexels)

“Los jeans no se usan dos días seguidos porque las fibras necesitan un tiempo de recuperación. Lo usás un día, lo dejás descansar otro y al día siguiente te lo podés volver a poner. Si no, los deformas”, indicó la diseñadora.

Y es que, aunque el tejido parece resistente, necesita tiempo para recuperar su estructura original. “Un vaquero necesita 24 horas. Lo usás un día, lo dejás descansar otro y al día siguiente te lo podés volver a poner. Si no, los deformás”, añadió la experta.

Al igual que con la tela de jean, con otros tejidos sucede lo mismo, ya que requieren un tipo de cuidado particular. Este proceso de preservación se lo conoce como memoria textil. Si esa tensión se repite de forma continuada sin dar tiempo a la recuperación, es entonces cuando los vaqueros empiezan a ceder más de la cuenta, pierden ajuste y dejan de favorecer como el primer día.

Los jeans deben descansar después de dos días de uso para que se recupere la fibra (Fuente: Pexels)

Según la revista de lifestyle Clara, otros factores también aportan a que el jean se desgaste más rápido, como la frecuencia de lavados, que se recomienda que no sea excesiva.

En tanto, desde la revista explicaron que la compra de un buen jean y con los cuidados correspondientes puede durar varios años. Al tratarse de una tela que no pasa de moda, la preocupación por la combinación con otros estilos no será un problema.