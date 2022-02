Cuáles son los perfiles más buscados en las app de citas

El universo de las app de citas es enorme y cuenta con un abanico de opciones para todos los gustos. Servicios como el de Tinder, OkCupid, Badoo, Happn e Inner Circle se posicionan como las alternativas más destacadas y que más usuarios recopilan en todo el mundo. Cada una de ellas presenta variables para “hacer match”, más allá de que son distintas entre sí; mientras que algunas apelan a un perfil más preciso construido a base de preguntas clave, otras se limitan al alcance geográfico y una buena foto de perfil. Para cada usuario hay una aplicación que se adapte a sus intereses pero aún así, no importa donde se registren, siempre buscan el mismo “tipo”.

Gracias a una encuesta que realizó el equipo de Inner Circle, se pudo conocer cuáles son los perfiles más buscados en las apps de citas y que, por consecuencia, tendrían más chances de lograr un match.

Si de personalidad se trata, el 42,8% de los encuestados afirmó que prefieren a alguien con un perfil intelectual. Un poco más rezagado se encuentra el gracioso: los bromistas y ocurrentes se llevan un lugar en el podio con el voto del 15,9%. Pero eso no es todo, las profesiones y el estilo de vida también juegan un papel fundamental al momento de conectar. Tal es así que un 14,6% prefiere a los empresarios mientras que un 12,7% a los que se identifican con una vida fitness.

Pero para conocer a las personas hay que matchear y para hacerlo, hay que elegir en base a una foto y la poca información que los usuarios elijan mostrar. Es por eso que las características físicas también hacen lo suyo y son determinantes al momento de elegir por sí o por no. La encuesta marcó una tendencia especial por las personas con el pelo morocho (28,6%) y rubio (16%). La altura también es importante para los solteros: el 43,4% prefiere que superen los 1,80mts.

Al momento de elegir perfiles, los solteros apuntan a su "tipo" y destacan ciertas cualidades que resultan ser las más buscadas pexels

En un apartado menor aparecieron los gustos e intereses. Compartir actividades para una cita es fundamental y a partir de saber qué le divierte a la otra persona es que pueden surgir los mejores planes. La encuesta fue al hueso y la música, las fiestas y un perfil un poco más “hipster” fueron los más destacados.

Sin embargo, todos estos números se reúnen en un solo concepto: el Groundhogging.

¿Qué es el Groundhogging y cómo influye al momento de usar una app de citas?

Se trata de una nueva tendencia en el universo de las citas online y que se refiere justamente a lo planteado anteriormente. Los solteros siempre buscan salir “con su tipo de persona” y pese a los reiterados intentos de apuntar al mismo perfil, muy pocos son los casos de éxito.

La investigación llevada adelante por Inner Circle determinó que “cuatro de cada cinco solteros informan que salir con personas de su ‘tipo’ no estaría resultando”. Cada vez que una salida falla, regresan a las app y buscan nuevamente un perfil similar, cosa que deriva nuevamente en el error incial.

Salir con el mismo perfil de personas no suele ser gratificante para los usuarios de las app de citas Pixabay

“La mayoría de las personas, cuando piensan en sus mejores citas, coinciden en que fueron con alguien que los haya sorprendido, con alguien con quien normalmente no hubiesen salido. La realidad es que la altura o el color de pelo no debería ser un ‘tipo’, son factores que no aseguran una mejor conversación o una conexión. Los solteros deberían dejar de pensar de esta forma y terminar con el groundhogging”, aseveró el experto en citas Charly Circle.