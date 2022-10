Paulina Rubio usó la playa como baño y estallaron los memes en Twitter

escuchar

Todo el mundo tiene necesidades fisiológicas. Incluso, las más glamorosas estrellas de la música, como Paulina Rubio. Lo notable, en este caso, fue que la cantante decidió hacerlas en la playa, donde se encontraba pasando el día con amigos. Para peor, los paparazzi captaron a la artista en pleno accionar y las imágenes se viralizaron inmediatamente.

Por supuesto, los usuarios de redes sociales no se iban a perder de comentar este particular evento de la intérprete de “Ni una sola palabra”. Así fue que Twitter y demás soportes se vieron inundados de memes que hacían todo tipo de alusiones -graciosas, sarcásticas, irónicas- sobre la artista mexicana que dejó su particular obra, que esta vez no fue una canción, en la orilla del mar.

Paulina Rubio fue captada mientras hacía sus necesidades en la playa.- Fuente: Fiesta, Telecinco

Las imágenes de Rubio acuclillada entre las rocas de la playa que recorrieron todo el planeta fueron difundidas por el programa de espectáculos español Fiesta, del canal Telecinco. Allí, entre comentarios risueños y escépticos, los presentadores anunciaron que la artista había sido “pillada en una actitud natural, pero necesaria”. A continuación, mostraron las imágenes de la artista en la escatológica situación.

Los memes inundaron Twitter luego de que se difundieran las imágenes de Paulino Rubio haciendo sus necesidades en la playa Twitter / @hbermejo_9

En el mencionado programa no dijeron ni cuándo ni dónde fue que la artista visitó la playa con amigos, pero fueron directamente a la difusión de las fuertes imágenes. En una de ellas aparece la artista, con un sombrero blanco muy a la moda y un vestido negro playero, en cuclillas en un lugar solitario entre las rocas. “Paulina se agacha, Paulina se apoya y Paulina finalmente, hace caca”, dice la locutora de Fiesta, que de inmediato justifica a la cantante diciendo que ella “no ha podido aguantar el apretón”.

Los Simpson, infaltables a lahora de producir memes; en este caso, sobre Paulina Rubia Twitter / @simpsonitomx

Pero las siguientes fotografías de la mexicana son aún más asombrosas que las primeras, porque en ellas se ve cómo la artista, en una actitud ecológica inesperada, utiliza piedras que recoge de la arena para limpiarse. “Esperemos que no se las haya llevado de recuerdo”, dice, en la cúspide de su ironía, la locutora que habla en off en Fiesta mientras se difunden las fotos de la cantante, que, de espaldas a la cámara observa una de las rocas que acababa de utilizar.

Y como es de esperar en este tipo de casos, Twitter se llenó inmediatamente de memes que rememoraron la situación sufrida por la artista azteca que esta vez, ante la contundencia de las imágenes, no pudo decir “Yo no soy esa mujer”, como dice el título de uno de sus mayores hits.

Los memes escatológicos estuvieron a la orden del día luego de conocerse las imágenes de Paulina Rubio que hacía sus necesidades en la playa Twitter / @luisvalle_A

En la sucesión de posteos no faltaron las referencias escatológicas a lo que había hecho Rubio en la playa, siempre tomadas con el mejor humor. Desfilaron en el muro de la red social, en forma de memes, artistas famosos como Silvester Stallone, Thalía y los infaltables personajes de Los Simpson.

Thalía también se sumó en los memes para referirse a la situación de su colega y compatriota Paulina Rubio, que fue captada en la playa mientras hacía "la segunda" Twitter / @Brujo_N3gro

También hubo comparaciones entre el accionar playero de la artista con la manera en que ciertos animales, en especial, los perros, hacen sus necesidades y también los típicos comentarios de los que se preguntan “¿Por qué es tendencia Paulina Rubio?” y luego se arrepienten de enterarse el desagradable motivo.

No faltaron los memes con ingeniosas metáforas para aludir a lo que le había sucedido a Paulina Rubio cuando estaba en la playa con amigos Twitter / @havuckelrobot

También hubo tuiteros que jugaron con el sobrenombre que tiene el actor Dwayne Johnson, es decir, “La Roca”, para hacer burlas y memes sobre el objeto que utilizó la cantante mexicana para su aseo personal en la playa, a falta del papel pertinente.

Las estrellas de Hollywood como 'la Roca' Johnson tampoco se salvaron de entrar en los memes sobre Paulina Rubio y su accionar en la playa Twitter / @rodobautistaR

También hubo memes de quienes se arrepintieron de preguntarse por qué Paulina Rubio era TT Twitter / @thalmusa

LA NACION