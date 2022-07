Paulina Rubio reapareció en público tras la muerte de su madre y, con una canción, le hizo un pedido especial

Han sido días difíciles para la familia de Susana Dosamantes, quien falleció el 2 de julio, víctima de un cáncer de páncreas por el que recibía tratamiento en Miami desde hace varios meses. Sus más cercanos la velaron el fin de semana y es probable que sus cenizas ya se encuentren en México porque esa fue su última voluntad. Tras la publicación del anuncio sobre la muerte de su madre, Paulina Rubio se ausentó de las redes sociales por unos días hasta que su regreso a los escenarios la reactivó.

La cantante mexicana compartió con sus seguidores un conmovedor video musical que reúne varias fotografías de su infancia y más recientes en compañía de Susana Dosamantes, su hermano Enrique y sus hijos, y agregó este mensaje: “Dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario. Te dedico mi vida mamita, te extrañaré siempre”. La canción que eligió para acompañar sus recuerdos es “Mía” y contiene algunas frases que seguramente dedica a su mamá: “Mía, tú mi refugio cuando no encuentro salidas. Mía, caminaré a tu corazón día tras día. Una vida no bastará para amarte más y más...”.

Paulina Rubio dedicó emotivo video a su madre, Susana Dosamantes

Entre cientos de comentarios sensibles a su dolor, apareció el cantante Benny Ibarra, compañero desde la infancia en el grupo Timbiriche: “Ánimo hermanita. Todo el amor. La música cura. La música llega a todo el universo. Ella te escuchará y será feliz de saber que tú eres feliz”. Además, la acompañaron Luis Fonsi, Pepe Aguilar y sus clubes de fans de Latinoamérica, quienes se hicieron presentes con su apoyo.

El fin de semana pasado, se llevó a cabo el Long Beach Pride Parade & Festival en California, un evento realizado por una organización sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de personas de la comunidad LGBTIQ+, y Paulina Rubio era desde hace meses una de las artistas en el cartel de invitados musicales. Con la noticia de la muerte de Susana Dosamantes, había incertidumbre sobre su participación en el festival, sin embargo, la cantante sí acudió a la cita con sus fanáticos el domingo en la tarde.

Paulina Rubio volvió a los escenarios tras la muerte de su madre

La presentación inició sin mayores contratiempos ante un público que coreó sus canciones mientras ondeaban banderas con los colores del arcoiris. Fue hasta ya entrado el repertorio que Paulina Rubio abrió su corazón para recordar su pérdida: “Este es el primer concierto que doy sin una voz muy importante. Un abrazo muy fuerte para mi madre y para todas las madres del mundo. Ustedes son mi familia”, expresó poco después de celebrar a los presentes con la frase: “Love is in the air”.

Tras su presentación en California, Paulina agradeció el cariño de sus fanáticos: “Gracias Long Beach Pride, sentí todo su amor”. La cantante no tiene fechas próximas previstas, apenas en mayo cerró la gira “Perrísimas” que hizo junto a Alejandra Guzmán a lo largo de 22 fechas en varias ciudades de los Estados Unidos. Estas presentaciones pusieron fin a una rivalidad añeja desde los años 90, cuando supuestamente se enemistaron por el amor de Erik Rubín.