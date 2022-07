Para el olvido: Paulina Rubio brindó un show en Costa Rica, regalaron entradas y no fue casi nadie

El 26 de junio, Paulina Rubio fue una de las cantantes que se presentó en el Estadio Nacional de Costa Rica, en el marco del festival Machaca. Si bien el show se realizó sin problemas, en las últimas horas se viralizaron imágenes del recital de “La chica dorada” en las que se puede observar que el público que se quedó a verla fue muy poco.

En los años ‘90, el nombre de Paulina Rubio era sinónimo de popularidad y éxito. Cada uno de sus lanzamientos se convertía en la canción del momento y sus presentaciones eran muy esperadas. La mexicana siempre se mantuvo activa en su carrera y sus temas aún hacen bailar al público. Sin embargo, parece que sus shows en vivo no tienen la misma convocatoria que supo cosechar en el pasado.

La cantante se presentó en Costa Rica (Foto Instagram @paulinarubio)

En la previa del Día del Orgullo, celebrado el 28 de junio, se realizan diversos eventos para darle visibilidad a este fecha en la que se busca hablar sobre las orientaciones sexuales e identidades de género que a lo largo del tiempo sufrieron una inmensa discriminación. Uno de los festejos tuvo lugar en el imponente Estadio Nacional de Costa Rica, y en su grilla, la protagonista fue Paulina Rubio.

La cantante mostró su talento frente a su público, pero luego del show comenzaron las repercusiones en redes sociales. En primer lugar, los asistentes indicaron que se trató de un recital de 45 minutos, lo que podría ser catalogado como muy corto debido al gran repertorio que puede ofrecer la artista.

Un video se viralizó en Twitter(Captura Twitter)

Otro gran detalle podría explicar esto, ya que también se mostraron fotos del sitio en los momentos previos a que Paulina suba al escenario y allí se vio que la audiencia era muy escasa.. “Así luce el concierto a 25 minutos de comenzar en el estadio nacional de Costa Rica (yo entré porque me la regalaron)”, escribió el usuario de Twitter @LanVi26, quien publicó el video que rápidamente se viralizó.

El espacio en cuestión se trata de uno de los más utilizados en Costa Rica para este tipo de eventos masivos y culturales. Fue inaugurado en 2011 tras dos años de construcción y cuenta con una capacidad para más de 35.000 personas, un número que en ocasiones es difícil de ocupar, como en este caso sucedió con el show de la exitosa mexicana.

El recital de Paulina Rubio

Luego de que la filmación comenzó a circular masivamente y fue replicado por diferentes medios del mundo, su autor decidió compartir más detalles acerca de esa noche y no dudó en halagar el profesionalismo de Rubio. “Tengo que aceptar que se la jugó como las grandes. A pesar de que había poca gente, ella lo dio todo, cantó sus canciones nuevas y viejas, y todo el mundo brincó”, expresó.

Paulina Rubio

Si bien no contó con un masivo público que la escuchara, quienes fueron a verla no dudaron en expresarle su afecto y en aplaudir cada canción. Si bien fue noticia, Paulina decidió no dar declaraciones al respecto hasta ahora.