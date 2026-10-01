Los psicólogos coinciden: “Agradecer lo que tenés hoy fortalece tu bienestar y también tus relaciones”

La felicidad no depende únicamente de experimentar momentos positivos. Desde la psicología, también está relacionada con la manera de afrontar las dificultades, valorar lo que se tiene y adoptar hábitos que favorezcan el bienestar. El psiquiatra Javier Quintero explicó seis características que suelen compartir las personas que se consideran felices.

Contar con personas cercanas y relaciones significativas puede contribuir al bienestar anímico Subbotina Anna - Shutterstock

1. Optimismo para afrontar los problemas

La primera característica señalada por Quintero es el optimismo, entendido no como desconocer las dificultades, sino como la forma de enfrentarlas.

“No se trata de ignorar los problemas, sino de cómo los afrontamos, ver oportunidades incluso en los desafíos”, explicó.

2. Resiliencia para continuar ante las dificultades

La capacidad de recuperarse y continuar después de atravesar situaciones adversas también aparece entre las características mencionadas. “La vida no es lineal; ser feliz implica seguir adelante incluso cuando nos caemos”, afirmó el especialista.

3. No posponer lo que es importante

Quintero también destacó la importancia de actuar frente a las tareas relevantes en lugar de aplazarlas. Al referirse a la procrastinación, señaló: “Las personas felices no posponen lo importante, actúan. Digamos que lo de ‘mañana lo voy a hacer…’ no te va a ayudar a ser feliz”.

La capacidad de recuperarse y continuar después de atravesar situaciones adversas también aparece entre las características mencionadas (Fuente: Pexels)

4. Construir una sólida red de apoyo

Los vínculos personales constituyen otro de los aspectos destacados. Contar con personas cercanas y relaciones significativas puede contribuir al bienestar.

“Relaciones reales, personas con las que contar. No se trata de likes, se trata de vínculos reales”, apuntó Quintero.

5. Practicar la gratitud

Valorar aquello que se tiene, en lugar de concentrarse exclusivamente en lo que falta, es la quinta característica. “Agradecer lo que tenés hoy fortalece tu bienestar y también tus relaciones. No se trata de fijarte en lo que te falta, sino en lo que tienes”, explicó.

6. Incorporar el ejercicio físico

El ejercicio completa la lista expuesta por el psiquiatra. Según indicó, dedicar un espacio diario a la actividad física puede favorecer la salud mental. “Con tan solo 30 minutos al día va a mejorar tu salud mental. Treinta minutos diarios, así de simple y así de potente”, dijo el experto.