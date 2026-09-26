Los psicólogos coinciden: las personas que hablan solas poseen alta capacidad cognitiva

A menudo, la escena de alguien que habla solo en la calle, frente al espejo del baño o en medio de la oficina genera una mirada de extrañeza. El imaginario colectivo suele asociar este comportamiento con algún desequilibrio o problema de salud mental. Sin embargo, la ciencia y la psicología moderna se encargaron de derribar este mito por completo: lejos de ser una señal de alerta, verbalizar nuestros pensamientos es un signo de inteligencia, éxito y alta capacidad cognitiva.

Hablar solo no sería una cuestión de locura (Foto: Shutterstock)

La ciencia detrás de los soliloquios

Investigaciones pioneras en el comportamiento humano demostraron que el monólogo en voz alta cumple un rol fundamental en cómo procesamos la información. Gary Lupyan, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin, dedicó gran parte de su carrera a estudiar esta conducta.

En sus experimentos, Lupyan constató que las personas que pronuncian en voz alta los nombres de los objetos que observan logran recordarlos con mucha mayor facilidad que aquellas que solo los piensan en silencio. Según el especialista, “decir un nombre en alto es una poderosa clave de recuperación” que actúa como un faro para la información almacenada en la mente, amplificando el proceso natural del pensamiento a través del lenguaje.

Un psicólogo mencionó que hablar solo “no es algo que se haga irracionalmente”, ya que “no sabés todo lo que vas a decir. Te podría incluso sorprender" Shutterstock

A este enfoque se suma la perspectiva de la psicoterapeuta y escritora Anne Wilson Schaef, quien anima habitualmente a sus pacientes a conversar consigo mismos. Su premisa es sencilla pero profunda: todos necesitamos dialogar con alguien inteligente, que nos conozca a fondo y que siempre esté de nuestro lado. Esa persona, en definitiva, somos nosotros mismos. Conectarnos con nuestras propias emociones y verbalizarlas es un camino directo hacia el autoconocimiento y la mejora personal.

Seis beneficios fundamentales de hablar solo

Memoria de alto rendimiento: al articular las palabras, creamos un anclaje sensorial que facilita la retención y el posterior rescate de datos complejos, desde una lista de compras hasta un número telefónico.

al articular las palabras, creamos un anclaje sensorial que facilita la retención y el posterior rescate de datos complejos, desde una lista de compras hasta un número telefónico. Gestión del aliento y la productividad: enfrentarse a desafíos cotidianos acompañados de frases de automotivación nos otorga el impulso necesario para rendir mejor y reducir la ansiedad.

enfrentarse a desafíos cotidianos acompañados de frases de automotivación nos otorga el impulso necesario para rendir mejor y reducir la ansiedad. Claridad absoluta en las metas: poner nuestros propósitos en palabras escritas o habladas transforma ideas abstractas en compromisos tangibles, fortaleciendo la memoria a largo plazo.

poner nuestros propósitos en palabras escritas o habladas transforma ideas abstractas en compromisos tangibles, fortaleciendo la memoria a largo plazo. Curva de aprendizaje acelerada: cuando estamos aprendiendo una actividad nueva o compleja, verbalizar las pautas de comportamiento actúa como una guía estructurada que agiliza la asimilación.

cuando estamos aprendiendo una actividad nueva o compleja, verbalizar las pautas de comportamiento actúa como una guía estructurada que agiliza la asimilación. Fortalecimiento de la autoestima: dedicarse palabras de reconocimiento y celebrar los pequeños triunfos en voz alta genera un refuerzo positivo invaluable, especialmente en periodos de alta exigencia laboral o emocional.

dedicarse palabras de reconocimiento y celebrar los pequeños triunfos en voz alta genera un refuerzo positivo invaluable, especialmente en periodos de alta exigencia laboral o emocional. Estrategia natural de resolución de problemas: cuanto mayor es la dificultad de un obstáculo, más recurrimos de forma intuitiva al lenguaje externo para ordenar el caos mental y hallar soluciones prácticas con mayor rapidez.

En definitiva, hablar con uno mismo no es más que poner a trabajar el músculo más complejo de nuestro cuerpo. Lejos de aislarnos, nos conecta con nuestra mejor versión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA