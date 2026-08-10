Los psicólogos coinciden: las personas que hacen una “pausa” antes de responder una provocación tienen una gran capacidad para reconocer sus emociones

Habitualmente, se tiene la idea que responder de inmediato ante un ataque es una señal de fortaleza, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. Los especialistas en esta ciencia consideran que este simple acto de detenerse unos segundos antes de reaccionar suele tener un efecto positivo, pero también brinda detalles interesantes.

Seguramente conoces a individuos que mantienen la serenidad ante un ataque o crítica que puede tomarse como “hiriente”. Suele ser sorpresivo, ya que demuestran que no se sienten aludidos o que dichas palabras no tienen efecto alguno en su interior.

Esperar antes de responder es una herramienta fundamental para mejorar el diálogo shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, los expertos en psicología han realizado estudios sobre este comportamiento a lo largo de los años, obteniendo resultados que captarán tu atención y tendrás una mentalidad distinta cuando sepas la realidad.

Qué dice la psicología sobre las personas que hacen una “pausa” antes de responder una provocación

Esta simple acción demuestra que la persona cuenta con un buen autocontrol. Se trata una de las aptitudes psicológicas más importantes, ya que se tiene la capacidad para ejercer dominio sobre los impulsos y fuentes de motivación, así lo explica el psicólogo Jonathan García-Allen.

Para el profesional citado, aquellos acostumbrados a mantener la compostura ante un mal comentario sienten mayor felicidad en su día a día; es decir, cuentan con la motivación suficiente para cumplir proyectos y sus vínculos son más sanos.

“Si no desarrollamos adecuadamente el autocontrol, somos más proclives a desarrollar adicciones, dinámicas conflictivas al relacionarnos con los demás o incluso patrones de comportamiento autodestructivos”, añade García-Allen.

Un estudio realizado por la Asociación Americana de la Psicología considera que esta acción suele tener efectos positivos. Cuando se realiza una breve pausa —entre 10 a 20 segundos— ante un ataque, se activa la corteza prefrontal, el cual maneja la toma de decisiones.

La pausa en el debate no solo da lugar a pensar sino a tomar otra perspectiva de la charla FreePik

Con la práctica frecuente, la persona puede cambiar su forma de expresarse ante cualquier comentario o ataque. La finalidad es aplicar distintas técnicas, tales como darse unos breves segundos para reflexionar o respirar profundamente en varias ocasiones.

Entonces, se puede concluir que las personas que realizan una “pausa” antes de responder un acto provocativo regulan mejor sus emociones y toman mejores decisiones en situaciones difíciles; sin embargo, existe un punto negativo revelado por otros estudios psicológicos que ha sido cuestionado.

Distintos expertos señalan que si alguien responde tranquilamente ante una provocación, pero tarda más segundos de lo esperado, demuestra que no está siendo sincero con lo que está sintiendo en ese preciso momento.

A pesar de esto, lo ideal es saber regular la ira ante escenarios que percibimos negativos. No solo se evita situaciones de estrés o pérdida de vínculos, también ocasiona que la persona se sienta bien consigo misma.

¿Quedarse en silencio es siempre la mejor respuesta?

Los profesionales consideran que no del todo. El silencio puede ser útil para evitar un conflicto mayor, pero también es necesario reclamar con el propósito de marcar un límite, pedir respeto o retirarse, siempre y cuando se promueve al respeto. Por lo tanto, la respuesta adecuada dependerá del contexto.

Por Marcelo López.