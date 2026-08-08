Los psicólogos coinciden: las personas que transmiten calma no viven sin estrés, sino que saben gestionarlo gracias a su alta inteligencia emocional

Es común pensar que las personas que transmiten tranquilidad están libres de preocupaciones, pero la realidad es distinta. La gran diferencia radica en su capacidad para procesar dicha presión mediante una mente entrenada, así lo indican los expertos en psicología. Pese a ello, existen más respuestas sobre este perfil.

En algún momento de tu vida habrás tenido un conflicto que te permitió demostrar una actitud desenfrenada. Parecía que nadie te podía controlar hasta que un familiar o una amistad tuya calmó las cosas con solo su presencia o decir unas cuantas palabras.

Inteligencia emocional implica reconocer emociones, propias y ajenas, y entender qué sucede con ellas Shutterstock

De hecho, quedas sorprendido porque pocas personas tienen la capacidad de transmitir esa calma y, mejor aún, evitar escenarios que seguramente te ibas a lamentar. Ante ello, te preguntas cómo puedes transmitir tanta calma en un momento de tensión y eso tiene una respuesta para la ciencia que estudia el comportamiento humano.

Saben aplicar la inteligencia emocional

Distintos expertos en psicología consideran que una persona calmada suele poseer una excelente inteligencia emocional. Es decir, cuenta con la capacidad de reconocer, comprender y manejar sus propias emociones y de otros individuos de manera útil.

Para Bristol Bruce Hood, catedrático de psicología del desarrollo de la Universidad de Bristol Bruce Hood, este tipo de personas suelen aplicar adecuadamente la escucha activa y comprenden el sentir y las incomodidades de la otra parte.

“Se trata de escuchar más de lo que hablas. No quiere decir que debamos quedarnos callados, sino concentrarnos en lo que la otra persona está diciendo”, explica el profesional citado.

Entonces, cuando un individuo se siente escuchado, logra liberar sus cargas internas y alcanzar una serenidad plena, lo que genera la impresión de que quien lo oye transmite paz.

Una habilidad que pocas personas mantienen

Posiblemente consideres que la calma viene de nacimiento, pero esa idea es totalmente errónea. Estas personas han tenido que entrenar desde las adversidades para potenciar esta habilidad, el cual toma más tiempo de lo que imaginas.

Una mente calmada transmite y contagia la misma sensación shutterstock - Shutterstock

El portal Medium señala que las personas calmadas han aprendido a tolerar el malestar y a mantener el enfoque en entornos caóticos. Entonces, acostumbrados a dicho panorama, pueden tomar decisiones más acertadas que les permite un constante crecimiento personal y profesional.

La calma está ligada a la paciencia, ya que se trata de una cualidad esencial que permite a hombres y mujeres mantener la serenidad y la tolerancia frente a los tiempos de espera, los contratiempos y las situaciones de provocación.

Cuáles son las mejores virtudes de una mente calmada

De acuerdo al portal La Mente es Maravilla, estos son las virtudes que caracteriza a una persona que mantiene tranquilidad mental:

Controla mejor la ansiedad.

Mantiene una distancia entre nosotros y lo que sucede alrededor.

Existe una mayor calma interna y control emocional.

Muestra valentía para asumir desafíos.

Toma mejores decisiones.

¿Por qué la presencia de una persona serena puede relajarnos?

Esto se debe a que las emociones se regulan también en relación con otras personas. El apoyo social, una voz estable y una muestra empática durante la conversación favorecen una dinámica de mayor equilibrio emocional.

*Por Marcelo López.