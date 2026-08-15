Los psicólogos coinciden: volver a ver películas o series que ya vimos está relacionado con la búsqueda del bienestar

¿Quién no vio una película o serie más de una vez? Más allá de que esto ocurre con las producciones que encabezan la lista de nuestras preferidas, los especialistas señalan que detrás de esta conducta existe un mecanismo psicológico profundo relacionado con el bienestar y el manejo del estrés.

Si bien el catálogo de las plataformas aumenta diariamente, muchas personas eligen historias que conocen de memoria Freepik

En la era del streaming, donde las opciones son infinitas, el acto de volver a ver contenidos conocidos parece una contradicción. Sin embargo, la ciencia demuestra que esta práctica ofrece beneficios psicológicos específicos que la novedad no logra sustituir.

Un estudio clave publicado por Cristel Antonia Russell y Sidney J. Levy en el Journal of Consumer Research analiza el fenómeno del “reconsumo” de medios. Los investigadores descubrieron que volver a ver una película no es una simple repetición pasiva, sino una experiencia hedónica y reparadora. Según el análisis, las personas reobservan producciones para controlar sus emociones, procesar momentos de transición personal y reconectar con su propia identidad.

Un estudio clave publicado por Cristel Antonia Russell y Sidney J. Levy en el Journal of Consumer Research analiza el fenómeno del “reconsumo” de medios (Foto: Pixabay)

La previsibilidad de una trama ya conocida otorga un refugio mental inmediato. Cuando atravesamos períodos de fatiga o ansiedad, el cerebro busca minimizar el esfuerzo cognitivo. Una historia nueva exige atención constante, procesamiento continuo de datos e incertidumbre sobre el destino de los personajes. En cambio, una serie familiar elimina la carga mental del suspenso. Sabemos exactamente qué ocurre en cada escena, cuándo llega el conflicto y cómo se resuelve, lo cual genera una sensación de seguridad y absoluto control en un entorno cotidiano a menudo impredecible.

Este efecto se conecta directamente con la regulación emocional y la fisiología del descanso. La psicología indica que la familiaridad produce comodidad y reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. El espectador sabe de antemano qué emociones va a experimentar y en qué momento preciso van a surgir. Por ende, la elección de un contenido conocido funciona como una herramienta activa de autorregulación: si alguien necesita reír, llorar o sentirse tranquilo, recurre a una producción que garantiza ese resultado de manera inmediata y sin sorpresas desagradables.

Ver una película o una serie está relacionado con el ocio y la desconexión Unsplash

Por otro lado, la nostalgia desempeña un rol fundamental en la construcción del bienestar psicológico. Las obras audiovisuales actúan como anclas temporales que nos vinculan con etapas específicas del pasado. Al revisar una serie favorita, la persona no solo reconecta con la ficción en sí, sino también con el estado psicoemocional que tenía durante el primer momento en el que reprodujo la ficción. Este viaje al pasado fortalece el sentido de continuidad personal, consolida la autoestima y brinda un espacio seguro de reconexión con valores, vínculos afectivos o momentos felices de la vida.

A diferencia del desgaste habitual que genera la repetición de otros estímulos, las producciones artísticas retienen su valor psicológico a lo largo del tiempo. Aunque la trama permanezca idéntica, el espectador cambia con los años. Al regresar a una historia en una etapa vital distinta, la persona descubre nuevos matices, reinterpreta los diálogos, identifica detalles inadvertidos y resignifica el mensaje original según su realidad actual. Así, la reobservación audiovisual se consolida no como una pérdida de tiempo, sino como un hábito saludable, profundamente rico en significado y fundamental para preservar el equilibrio mental.