Los tres errores que no deberíamos cometer al hablar para evitar conflictos

Hoy quiero compartirte cuáles son los tres errores más comunes que deberíamos evitar a la hora de comunicarnos, puesto que nos pueden generar grandes conflictos.

La totalidad de nuestras relaciones interpersonales están basadas en la comunicación. Los seres humanos, seamos conscientes de ello o no, somos comunicadores. Y saber comunicarnos es la clave para llevarnos bien.

Por consiguiente, evitemos:

1. No poner pausa

Hay muchas personas que dicen todo lo que les viene a la mente, sin detenerse. “Yo soy frontal y digo todo lo que pienso; si te gusta, bien y, si no te gusta, también. Yo falso/falsa no soy”, suelen expresar. Necesitamos aprender a contar hasta cien, a hacer un alto para poder pensar antes de hablar. La gente impulsiva termina, casi siempre, teniendo grandes problemas con todo el mundo.

2. No editar

Otras personas no editan. ¿Qué significa esto? Que dicen todo lo que quieren sin elegir jamás las palabras que les convendría usar en cada situación y, sobre todo, el momento más oportuno para hablar. Aprender a editar el mensaje que deseamos transmitir no implica falsedad, ni engaño, ni manipulación; simplemente se trata de seleccionar las expresiones, el tono, la oportunidad, para lograr nuestro objetivo, el cual consiste en que el otro nos comprenda.

3. No preguntar

En una ocasión di una conferencia y hablé durante una hora. No sabía si ya era el momento de terminar o no, por lo cual miré a la coordinadora, la persona que me había invitado, y le dije: “No sé si tengo más tiempo”. “Está muy bien”, me respondió. Entonces, le pregunté: “¿Está muy bien significa que tengo más tiempo para hablar o que ya es hora de terminar?”. “Ya es hora de terminar”, replicó ella. Es fundamental, cuando no estamos seguros de lo que alguien nos transmite, preguntar y no dar absolutamente nada por supuesto.

Si evitamos cometer estos errores al comunicamos con los demás, es muy probable, que nos llevemos un poco mejor con casi todo el mundo.

