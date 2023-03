Por qué hay personas que siempre ponen distancia afectiva y la razón por la que deberían bajar la guardia

escuchar

Mucha gente, sin ser consciente de ello, vive permanentemente a la defensiva. Van por la vida con un escudo protector que, aun sin quererlo, hace que alejen a todo el mundo. ¿Por qué actúan así? Porque en algún momento fueron lastimados y decidieron a nivel inconsciente no volver a sufrir.

Veamos tres manifestaciones de alguien que vive de este modo:

1. La persona cerrada

Es aquella que ha construido un muro a su alrededor y se vuelve impenetrable. Alguien le hace un comentario y no reacciona. Sufre una especie de “catalepsia emocional”, por lo que es totalmente inexpresiva. Ese muro que levantó, con el objetivo de no ser herida otra vez, es también el límite de su propia prisión. Está encerrada en el aislamiento y la soledad interior.

Estas personas en algún momento fueron lastimados y decidieron a nivel inconsciente no volver a sufrir (Fuente: Pexels)

2. La persona hipersensible

Es aquella que suele expresar frases tales como: “Eso que dijiste me lastimó”; “Eso que hiciste me molestó mucho”; “Tené cuidado con lo que vas a decir, porque de vos depende cómo me voy a sentir yo”. La responsabilidad de cómo va a reaccionar siempre recae en el otro, en el afuera, a tal punto que los demás tienen miedo de hacer o decir algo que lo afecte.

3. La persona explosiva

Es aquella que grita, pelea y golpea. En realidad, se armó un rótulo de “persona con mal carácter” para mantener a todo el mundo alejado, y de ese modo lograr la distancia afectiva. En el fondo, no desea sufrir.

El miedo a la intimidad nace del miedo a ser lastimado. Por esta razón, es fundamental perdonarnos y hacer las paces con nosotros mismos, porque quien no cierra su pasado doloroso está condenado a repetirlo. Y, como alguien bien dijo cierta vez: “Si el pasado no termina de pasar, el futuro no termina de venir”.

Para relacionarnos de manera sana, necesitamos bajar la guardia, mostrarnos tal cual somos, con virtudes y defectos, construir confianza inteligente y, sobre todo, tratarnos con compasión. Porque, cuanto mejor nos llevemos con nosotros mismos, así también lo haremos con quienes nos rodean.

Y vos, ¿cómo te llevás con vos mismo o con vos misma?

Temas EmociónVínculos