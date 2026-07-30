Lucía, una joven de 27 años que dejó la ciudad para vivir en una aldea con nueve personas: “Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros”

Cada vez son más las personas que deciden dejar atrás la vida en las grandes ciudades para apostar por un estilo de vida más simple. Ese fue el caso de Lucía, una joven de 27 años que se volvió viral en las redes sociales tras abandonar Madrid para mudarse a una pequeña aldea de apenas nueve habitantes.

La joven dejó Madrid para instalarse en una aldea de apenas nueve habitantes (Captura: YouTube @hilux_aventura)

Instalada en una aldea del Concello do Irixo, en la provincia de Ourense, la joven lleva adelante un proyecto de vida centrado en la autosuficiencia. Allí compró por 6000 euros una casa con más de un siglo de antigüedad junto con varias fincas, y actualmente trabaja en la restauración de la propiedad para convertirla en su hogar definitivo.

Lucía, 27 años, vive en una aldea con 9 personas

La vida de Lucía cambió por completo desde que dejó la ciudad para instalarse en una pequeña aldea. En la actualidad, sus gastos mensuales son mínimos y están alineados con el estilo de vida autosuficiente que busca construir. “En lo que más gasto al mes es en mis animales, unos 150 euros”, detalló, en una entrevista realizada por el canal de YouTube @hilux_aventura. Asimismo, agregó: “Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco”.

La aldea se encuentra en la provincia de Ourense (Captura: YouTube @hilux_aventura)

Con el objetivo de depender cada vez menos de las compras, la joven trabaja para ampliar su huerta y producir una mayor cantidad de alimentos. “Cuando el huerto sea más grande, mi propósito es comprar lo indispensable: arroz, aceite y poco más”, reveló.

Los motivos detrás de su decisión: “Me aterraba más quedarme en la ciudad”

Lucía compró una casa centenaria por 6000 euros y la restaura para convertirla en su hogar (Captura: YouTube @hilux_aventura)

En relación con el porqué quiso dejar Madrid, destacó que no fue algo impulsivo, sino el resultado de un proceso que llevó varios años. Durante ese tiempo se formó en permacultura y comenzó a sentir que su vida en la ciudad no estaba alineada con su vínculo con la naturaleza.

Aunque dar el paso implicaba enfrentarse a un cambio profundo y a nuevos desafíos, la joven asegura que el miedo a quedarse en la ciudad era todavía mayor. “Honestamente, me aterraba más permanecer en Madrid con su precariedad, problemas y delincuencia, que venir aquí a experimentar”, detalló.

Cómo fue su adaptación en la aldea

Según contó, apenas conoció el lugar sintió que había encontrado el sitio donde quería quedarse. “Fue llegar aquí y sentir un pálpito, de decir, aquí me quedo, esta es mi casa”, recordó.

La huerta y la recolección de alimentos le permiten destinar apenas 50 euros por mes a las compras (Captura: YouTube @hilux_aventura)

Lejos de los prejuicios sobre la supuesta distancia de los habitantes de los pueblos, la joven dio a conocer que su adaptación fue mucho más sencilla de lo que imaginaba. Contó que fue recibida “con los brazos abiertos” y que sus vecinos se convirtieron en una especie de familia. “He vivido en Madrid toda la vida y no conocía a mi vecino de al lado, y aquí es que no puedo ir por un sitio sin que me saluden”, mencionó.

Hoy, Lucía no solo trabaja en la restauración de su vivienda, sino que también construye un proyecto de vida basado en la sostenibilidad. La aldea conserva construcciones históricas como un horno de pan comunal, un antiguo aserradero y un molino que esperan recuperar. Además, la joven ya cuenta con animales y reutiliza materiales de antiguas edificaciones para sus obras, con la idea de seguir adelante con su filosofía de vida.