Se cansaron de la ciudad, dejaron su empresa y se fueron a vivir al medio del bosque para empezar una vida sustentable

El giro radical de Sandra y José comenzó con una profunda insatisfacción, donde pese a contar con una firma propia, empleados a cargo y un estilo de vida moderno en un piso de Girona, la pareja sentía que carecía de un propósito. “Vivíamos insatisfechos. No había un propósito vital en nuestra vida y teníamos muchas discusiones, las dinámicas familiares no funcionaban”, explicó Sandra en un video publicado por el creador de contenido Arnau Serrado. Tras años de intentar encajar en el modelo estándar, la familia decidió dejar atrás toda su estructura empresarial y comodidades para mudarse a una vivienda heredada en el entorno rural de Jaén.

El desafío no fue menor, sino que la casa, que llevaba casi una década cerrada, carecía de suministros básicos como electricidad, agua corriente o conexión a internet. “Nosotros no buscamos la autosuficiencia, sino que ella nos encontró a nosotros”, relató José sobre la transición. En el proceso, la pareja optó por el homeschooling para sus cuatro hijos, desligándose por completo del sistema escolar tradicional. Esta elección forma parte de un estilo de vida integral donde la naturaleza y el respeto por los ciclos biológicos son los pilares fundamentales.

El proceso de educación en casa va de la mano con esta nueva vida lejos de la ciudad Captura YouTube (@Arnau-Serrado)

Para garantizar un descanso óptimo, la familia implementó el uso de luz roja en el hogar, una práctica destinada a proteger el ciclo circadiano. “Las luces azules rompen un poco el ciclo circadiano, entonces impiden el buen descanso”, detalló Sandra. Además, el consumo energético está estrictamente regulado mediante un sistema de placas solares con baterías de litio, lo que mantiene el hogar con una mínima radiación electromagnética. La rutina nocturna incluye, por norma, la desconexión total del wifi.

El suministro de agua representa uno de los retos más complejos del día a día, ya que dado que la propiedad no dispone de pozos ni fuentes naturales cercanas, la familia diseñó un complejo sistema de recolección de agua de lluvia y almacenamiento en depósitos. “El problema del agua es un problema bastante grave”, admitió José, quien debe trasladar el recurso con un remolque desde una fuente distante para las tareas cotidianas. Pese a estas dificultades, la pareja subraya la gratificación de este modo de vida: “Te hace más consciente de lo que gastas, de lo que cuesta conseguir esa agua y esa electricidad”, añadió al respecto Sandra.

Los padres construyeron un sistema de recolección y almacenamiento de agua Captura YouTube (@Arnau-Serrado)

La sostenibilidad también se refleja en su modelo de consumo, donde aunque redujeron gastos superfluos, no escatiman en aspectos que consideran esenciales, como la alimentación de calidad o el calzado respetuoso para sus hijos. El financiamiento de este proyecto se mantiene a través de la empresa de programación de José, quien hoy trabaja de forma remota con inteligencia artificial para automatizar procesos, lo que le permite compatibilizar su labor con la crianza.

La pareja, que divulga su experiencia bajo los nombres de Capitán Salvaje y Crianza Salvaje en Instagram, cuenta con una comunidad que supera los 400.000 seguidores combinados. A través de sus perfiles, comparten el aprendizaje de vivir en la montaña y el manejo de una pequeña granja familiar en constante expansión. A pesar de las vicisitudes climáticas, como las fuertes rachas de viento que destruyeron sus paneles solares en más de una ocasión, mantienen su convicción. “Cuando vives en la montaña te tienes que aclimatar. Asumimos que cuando eres autosuficiente dependes de aquello que tienes y que se puede romper”, concluyó José, con lo que reafirmó una resiliencia forjada en el bosque.