Lugares imperdibles para despedir el año con sabor y protocolo, más allá del 31

Patricia Gallardo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2020 • 22:45

Productos seleccionados, materias primas de calidad y detalles pensados para que el maltrato que nos dio el 2020 quede en el olvido por un rato. Con protocolo en los restaurantes, y con la responsabilidad de cuidarnos tanto como pedimos que nos cuiden al invitarnos a elegir los menús, estas propuestas son ideales para darnos un gusto y reencontrarnos con quienes poco pudimos ver este año.

Un club de vinos entre películas y vinilos

Un antiguo hotel en Palermo fue reformado para crear un acogedor lugar donde tomar una copa de vino, probar nuevas etiquetas, acompañarlos con un delicado menú y mucho más.

Daniel Rigueras y Pol Lykan son los creadores de Overo bar, un espacio que busca crear una experiencia diferente para quienes disfrutan de un buen vino. La idea es fomentar el encuentro en agradables espacios confortables como el living de una casa y una carta de vinos (en copas o botellas) que incluye las etiquetas más conocidas y prestigiosas pero también muchas interesantes para paladares con ganas de descubrir. Con agua gratis que se sirve todo el tiempo, porque hidratarse es la clave para pasarlo bien (nadie puede desconocer la fórmula: una copa de agua por una de vino) y sin cervezas ni gaseosas porque, después de todo, ¡a qué hemos venido!

Los salones en planta baja que rodean la frondosa barra y la terraza en la que la vista se pierde entre árboles y atardeceres, es solo una parte de este Club. Sí, quienes quieran formar parte de él pueden hacerlo comprando por mes una de las dos cajas que les otorga el carácter de socios. De tres o seis vinos ($2400 y $3900), se reciben en el hogar y al adquirirlas tienen el privilegio de usar algunos de los espacios del Club sin pagar aparte, y con un descuento del 10% en lo que consuman. Entre los ambientes especiales para socios se encuentran, una sala con una gran mesa y rodeada de vinos, un microcine con butacones tan amplios y cómodos que no dan ganas de abandonar, y una sala con excelente acústica donde cada uno puede llevar sus propios vinilos. Para encontrarse con amigos, y empezar a despedir el año sin darse cuenta del paso de las horas.

Dirección: Nicaragua 4583, Palermo.

Con alma caribeña

Los tres pisos de Chipper Seafood están destinados a pasar un grato momento en una ambientación cuidada y con espacios diferentes según se desee. Estrictos en el tema de reservas y protocolo, el concepto de Chips and fish con el que nació ya no es el que rige el lugar.

Los sabores que atrapan a quienes se animan a disfrutar de un menú que incluye también carnes (más allá del nombre) son complejos, pero fáciles de degustar y muy sabrosos. Con una impronta caribeña que convierte el ceviche de truchón patagónico en una exquisita versión que incluye mango, plátano y cilantro (ceviche tropical $1280); la variedad de mariscos que incluye una salsa fresca de tomate y pisco que hace honor al nombre del plato: María vuelve a la vida ($1350) y el asado wagyu (pedirlo con el punto del chef bien vale la pena, $1680) conquistarán a sibaritas en busca de experiencias diferentes.

La cuidada carta de vinos y la barra de tragos que se encuentra en el tercer piso acompañan de maravillas la propuesta gastronómica, y para quienes no puedan decidirse en la elección los sommeliers están para ayudar y motivar nuevas propuestas.

Variedad de mariscos y asado wagyu, dos opciones imperdibles del menú

Dirección: Humboldt 1895, Palermo

El menú de Javier

El Chef Ejecutivo del hotel Sofitel, Javier Marrone, que conquistó paladares en cuarentena con sus propuestas culinarias hechas en horno de barro, un hit en las redes, vuelve a darle vida a la cocina del restaurante The Brick Kitchen con un menú reducido pero con opciones sabrosas para probar más de una vez. Los almuerzos con el ya conocido "Menú de Javier" se sirven de 12 a 15, y con opciones de dos o tres pasos: empanadas, ensalada Caesar, del chef o una sopa del día, son las opciones de la entrada.

Los 6 platos principales cubren todos los gustos, vienen con variadas guarniciones y conservan los clásicos de su cocina: el risotto del día y el Tournedo de lomo argentino. Tres opciones de postre, una bebida sin alcohol, agua y café completan el menú de 3 pasos($1950). También hay un menú de dos pasos por $1700.

Dirección: Posadas 1232, CABA

Un gin especial con recuerdo a Barcelona

Lejos estuvimos de viajar este año, la pandemia azotó las posibilidades de trasladarse fronteras afuera ( y limitó ampliamente las internas) dejando ganas de vincularse con otras culturas e idiosincrasias. Por eso, reencontrarse en una de las calles más pintorescas de Palermo a tomar un gin, y acompañarlo con algo rico, pensando en los bares de tapas de Barcelona, es casi como cumplir el sueño de la teletransportación.

Benavente bar nace por el amor de dos vecinos del barrio, un matrimonio que buscaba encontrar aquí ese espíritu que se respira en los pequeños barcitos de Barcelona, "al costado de La Rambla, en la Carrer Nou de Zurbano, o en ese de la Calle Salitre, en el Lavapiés madrileño que casi dejó de tener olor a curry" recuerdan al hablar. Pero no tenían suerte, y querían salir del molde clásico de los bares actuales. Decididos a no perderse esa magia, la recrearon. Allí, en esa cuadra donde Gorriti da la vuelta en la esquina de Gascón, "esa especie de diagonal que hace se trasladaba al local, con paredes en falsa escuadra" y la bicisenda. "Nos gustaba mucho que fuera el barcito de Gorriti, casi escondido, que arranca donde empieza Pringles y el sol no deja de bañar su vereda. Y justo ahí decidimos pintar el frente de azul, casi un homenaje a Frida Kahlo, para después hacer un gran mural, creación original de Javiera, la señora Benavente", relata Norberto. Y así es. Hoy con la propuesta en la vereda, con barbijos y cuidados pertinentes, los "parroquianos" vuelven a encontrarse con algunos de los tragos especiales en mano.

El café de especialidad fue el primero e los desafíos de Benavente, y luego formó parte de algún trago

Entre las especialidades, un "Gonzo", el primer gin-tonic en la carta ($340), en honor al periodista Hunter S. Thompson; el "L´Gin en Rose" con gin que maceraron en hojas de hibiscus (sabor propio y color rojo) o el "Tereré Tonic", con el macerado en yerba mate y aporte del vermut rosado de Pinot Noir y Sauvignon Blanc. El "Patagonic", otro de los más pedidos, con sidra artesanal de manzana seca. Pero la estrella es, sin dudas y como explica Norberto: "El "Carajillo Tonic" ($370), con un ristretto recién filtrado. A la gente le encanta experimentar con éste en particular, porque con el café de especialidad (tenemos cinco variedades muy distintas, hasta tenemos café de México) y el gin se produce una reacción química que hace que el copón tenga mucha espuma". Y la carta con sorpresas sigue, Bill Murray, Buñel, y más personajes, dan color a una carta que entusiasma y agrada por igual.

Una carta ingeniosa que sorprende y agrada a los clientes fieles

Dirección: Gorriti 4191

Intimista y premiado

Hablar de uno de los restaurantes nikkei más conocidos no es novedoso, y menos después de su reciente reconocimiento en el puesto 38 the 50 best restaurants de América Latina. Sin embargo, su Chef Ejecutivo Leandro Bouzada tal vez suene menos fuera del circuito gastronómico, donde no siempre se consulta quién está detrás de la cocina. Con un pasado vinculado a las carnes, y 6 años en su actual puesto, y buen humor y cocina detrás de su Mini Leo, un muñeco igual a él, en las redes, su propuesta para despedir el año no deja de generar curiosidad.

En un ámbito intimista, para relajarse y entregarse a los sabores del resultado de la fusión entre la cocina japonesa y peruana, este fin de año Osaka propone una menú con 6 pasos y vinos DV.Catena que maridan con los platos. Una propuesta diferente y lujosa ($14.900)

El menú de fin de año de Osaka

Los platos se suceden con pausa para compartir la experiencia y disfrutarla. Hay que ir con tiempo y sin apuros. La carta incluye. Unagui causa: anguila braseada, echalote encurtidos sobre base de papa amarilla. Ceviche wasabi: vieiras, langostino, pesca del di´a, salsa ci´trica al wasabi y furikake osk. Y Carpassion: salmo´n, miel de maracuya´, berros y masa crocante. Katsu: ventresca de salmón, ralladura de ci´tricos y aceite de trufa blanca. Y Gyutan: lengua de wagyu braseada, chalaquita y alga nori. Langostino a la parrilla en crema de puerro y curry rojo. Tako anticucho: pulpo a la parrilla, salsa coriandro y chimichurri nippon. Pisco ribs: costillas de cerdo glaseadas, miel de ci´tricos, coriandro y nibs de cacao. Pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos. De postre. Crocante de chocolate: souffle´ de chocolate, sable´e de cacao y helado de té matcha. Y Mochi osk: rellenos de crema helada de té verde, maracuyá y chocolate. Los vinos: D.V. Catena Chardonnay, D. V. Catena Pinot Noir, D. V. Catena Nature. Aguas Evian y Badoit.

Dirección: Soler 5608,CABA,Reservas: 011 4775-6964 y Puerto Madero / Los Molinos Building, Juana Manso 1164, CABA. Reservas: 011 5352-0404