Por qué hay personas que aman el cilantro y otras que lo odian, según la ciencia

Hay ciertas hierbas que, por sus múltiples propiedades, se convierten en grandes aliadas a la hora de sumar opciones saludables a la alimentación diaria. Entre ellas hay una que se destaca no solo por sus beneficios, sino también por su enorme versatilidad en la cocina: el cilantro. Presente en las gastronomías de América Latina, Asia y el Caribe, esta hierba es valorada por su aroma fresco y su capacidad para potenciar el sabor de todo tipo de platos. Sin embargo, lo que la vuelve verdaderamente particular es que despierta opiniones opuestas: mientras algunas personas la adoran, otras no la toleran en absoluto. Lo curioso es que esta división no es solo una cuestión de gustos, sino que tiene una explicación científica que ayuda a entender por qué el cilantro genera tanta polémica.

Más allá de su función como condimento, el cilantro se ganó un lugar protagónico en la cocina gracias a su presencia en preparaciones como salsas, guacamoles, sopas y guisos, convirtiéndose en un ingrediente esencial dentro de distintas tradiciones gastronómicas alrededor del mundo. Su aroma fresco y su sabor inconfundible lo vuelven una opción habitual para quienes buscan aportar un toque distintivo a las recetas. Sin embargo, no todas las personas lo perciben de la misma manera: para algunas, su sabor recuerda al jabón, una sensación llamativa que despierta curiosidad y abre el debate sobre por qué esta hierba genera percepciones tan opuestas.

El cilantro es una de las hierbas más utilizadas en cocinas de todo el mundo

En un artículo de la Cleveland Clinic, la Dra. Neha Vyas explicó que el rechazo al sabor del cilantro no es solo una cuestión de gustos, sino que en muchos casos puede estar relacionado con la genética. En particular, señaló la presencia de un gen llamado OR6A2, que vuelve a algunas personas hipersensibles a ciertos compuestos de esta hierba y hace que su sabor resulte similar al del jabón. De acuerdo con la especialista, quienes rechazan el cilantro suelen tener este gen, que detecta los aldehídos presentes en la planta como un olor y un gusto muy particular, una percepción que se construye principalmente a partir del sentido del olfato.

Un gen puede influir en cómo se percibe el sabor del cilantro, según expertos

Estos aldehídos son compuestos orgánicos con una estructura química específica y, aunque la explicación científica puede resultar compleja, la clave está en que una diferencia molecular mínima puede generar un impacto enorme en la forma en que se perciben los aromas. En el caso del cilantro, esa variación hace que el cerebro interprete su olor de manera negativa, lo que termina influyendo directamente en el sabor. Por eso, los investigadores sostienen que el rechazo al cilantro se debe en gran medida a su aroma y no únicamente a una cuestión de gusto personal.

En relación con cuántas personas se ven afectadas por este fenómeno, los estudios indican que entre el 3% y el 21% de la población no tolera el cilantro, con una leve mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Además, se observó que las personas de ascendencia latina y de Asia oriental tienen menos probabilidades de percibir ese sabor a jabón que quienes tienen ascendencia europea, algo que también podría estar vinculado a factores culturales y al consumo habitual de esta hierba en distintas cocinas del mundo. Aun así, la Dra. Vyas aclaró que, a diferencia de otros rasgos genéticos fijos, la preferencia por el cilantro puede modificarse con el tiempo, ya que el cerebro es capaz de resignificar experiencias y, eventualmente, pasar del rechazo absoluto a disfrutarlo.