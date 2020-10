Luz Cipriota. Filmó con Woody Allen: "Mis sueños se van haciendo realidad"

La actriz habla de su participación en el último film de Woody Allen, Rifkin's Festival, su vida en Madrid y su noviazgo con el director y guionista español David Serrano Fuente: HOLA

Ya habían pasado más de cuatro meses desde mi audición. Estaba en Cannes, a punto de tomar un vuelo rumbo a Madrid, y en el momento en el que piden apagar los celulares, recibo un mensaje de mi representante que decía: 'Quedaste elegida para el film de Woody Allen'. ¡No lo podía creer! ¡Y no pude siquiera contestarle! Pero la noticia me quemaba, entonces me filmé contándolo y cuando aterrizamos lo primero que hice fue mandárselo a mi familia", cuenta Luz Cipriota (35) al recordar el momento en el que se enteró que formaría parte de Rifkin's Festival, el film del aclamado director (una comedia romántica que transcurre en San Sebastián), que se presentó este año en el Festival de Cannes. "Filmar junto a Allen fue algo mágico en mi carrera", asegura la argentina desde su hogar en Madrid, donde vive desde hace tres años.

-¿Cómo fue la experiencia?

-¡Increíble! Aunque fue una pequeña participación interpretando a una periodista española, sentí que me había ganado el Golden Ticket. Cuando me tocó grabar él se acercó y me habló en un inglés muy bajito sobre cómo debía decir mi frase. Es alto, aunque uno se lo imagina petiso. Tenía muy en claro cómo quería que fuera la escena.

-Este mes estrenó en España, ¿ya fuiste a verla?

-¡Claro! La semana pasa-da fui al cine con mi hermana, que se vino a vivir a España, y mi novio. Fue muy emocionante.

AMOR A LA ESPAÑOLA

Desde hace casi un año, Luz está en pareja con el di-rector y guionista madrileño David Serrano. "Lo conocí hace siete años, cuando me dirigió en el musical Más de cien mentiras -con canciones de Joaquín Sabina-, y nos reencontramos en España", cuenta la actriz, que actualmente lo asiste en tareas de dirección.

-¿Cómo es trabajar con tu pareja?

-David es un gran director de teatro al que admiro y me interesa colaborar con él por todo lo que puedo aprender a su lado. Sueño con dirigir algún día y lo disfrutamos mucho. A veces hasta adelantamos trabajo en casa.

-¿Tenés ganas de formar una familia?

-Siempre fue uno de mis deseos en la vida, pero no es un plan a corto plazo.

-¿Cómo transitan los re-brotes de Covid?

-Hay una sensación de rutina dentro de la nueva normalidad, siempre con barbijo. Pero podemos trabajar y los chicos van al colegio.

-¿Qué aprendiste con la pandemia?

-A conectar más conmigo misma y con la gente que me rodea. Cuando comenzó todo esto yo estaba filmando en México y viajé a Argentina a pasar la cuarentena junto a mis padres, mis hermanos y mis sobrinos en Pilar. Fue un lujo compartir tanto tiempo juntos, aunque desde que vivo afuera nunca paso más de seis meses sin volver.

DE ALTO VUELO

-Hoy, ¿cuáles son tus sueños?

-Que despertemos de esta pesadilla mundial. También deseo dirigir y seguir creciendo como actriz... Creo que de a poco mis sueños se van haciendo realidad.

Esta semana, Luz viajará a México para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel -que se vieron truncadas por la pandemia-, donde interpretará a Lucía Miranda, la esposa de Hugo López, el representante del cantante. La actriz ya había participado de otra megaproducción de Netflix con Las chicas del cable.

