Ensalada rusa para Nochebuena y una polémica: ¿es rusa o es belga?

La ensalada rusa, tal y como la conocemos en la Argentina, lleva papa, huevo, arveja, mayonesa y zanahoria. Sin embargo, esa no es la versión original, sino que es una muy alejada de la actual, compuesta por diferentes tipos de mariscos, que a lo largo de casi dos siglos cambió para consolidarse en diferentes países y culturas.

Este plato es típico por su sabor y porque causa saciedad. Es común degustarlo en Navidad y Año Nuevo, cuando las familias y los amigos se reúnen con motivos religiosos o por el recambio del calendario.

La ensalada rusa fue modificada a lo largo de su historia y según el país donde los exiliados soviéticos se instalaron, adoptó otros ingredientes (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

¿Ensalada rusa o belga?

En el año 1845, el recetario inglés The Modern Cook incluyó la ensalada Oliver como una opción fresca e innovadora para acompañar el almuerzo o la cena. Su creador Lucien Oliver, un belga de origen francés, trabajaba en el restaurante del Hotel Hermitage de Moscú cuando inventó este plato mundialmente conocido.

En poco tiempo su producto tuvo una gran aceptación entre los comensales. Rápidamente, se volvió un ícono de la empresa y su chef pasó a la historia, en especial porque mantuvo en secreto la receta hasta la publicación en Inglaterra.

La versión original contenía papa, anchoas, langosta, aceitunas rellenas, alcaparras, atún, cangrejo, gambas y mayonesa roja. Una combinación rica en vitaminas y proteínas que en Rusia pasó a ser una tradición en la mesa de las Fiestas.

En 1917, con la llegada de la Revolución Rusa y la instauración de la Unión Soviética, los exiliados se instalaron en diferentes países de Europa donde replicaron la ensalada Oliver con los ingredientes disponibles en la zona.

La ensalada rusa tradicional estaba compuesta por mariscos y con el paso de las décadas en algunos países decidieron quitar la carne de su preparación Shutterstock

A medida que la diáspora creció y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta receta se popularizó por fuera de la cultura eslava y se le cambió el nombre por el gentilicio de los inmigrantes. Esto causó polémica, ya que su inventor provenía de Bélgica y desde un principio se concibió como tal.

En España, según RTVE, algunas regiones agregaron o quitaron ingredientes. En Salamanca desarrollaron una ensalada que se sirve sobre una corteza de trigo y lleva atún, mayonesa, papa y zanahoria. A excepción del pescado y la manera de emplatar, esa versión es la que se difundió en la Argentina, con un extra de arvejas, huevos y otros condimentos.

Receta rusa tradicional

Hace casi 200 años que la ensalada rusa está presente en las casas, restaurantes y rotiserías de muchos países. Se volvió un conector de tradiciones gastronómicas y un ejemplo de cuánto puede virar un plato cuando su receta es apropiada por todos.

Qué tener en cuenta para hacer la versión argentina de la ensalada rusa navideña

Ingredientes:

1 kilo de papas.

3 zanahorias grandes.

250 g de mayonesa.

3 huevos hervidos.

1 lata de arvejas.

1 manojo de perejil fresco.

Sal a gusto.

Para lograr una ensalada rusa típica argentina, herví las verduras y los huevos y esperá a que se enfríen para armar el plato. Asimismo, se sugiere realizar la mezcla de los ingredientes minutos antes de servirse, en especial por la mayonesa, que puede dañar los alimentos si está en contacto con ellos más de 24 horas. Encontrá la receta completa aquí.