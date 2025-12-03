Recetas: estos son los cortes de carne de res más jugosos para asar

En época de Fiestas, muchas personas eligen pasar tiempo con su familia y amigos alrededor de un asado. Sin embargo, algunos desconocen qué tipos de carne son mejores para estos tipo de eventos.

El Sizzling Chorizo

Aunque algunas personas prefieren asar vegetales, cerdo, pollo, chorizos u otros elementos, la gran mayoría de asados tienen a la carne de res como el plato principal.

Uno de los mejores cortes para usar es el lomo fino, conocido por su suavidad al encontrarse en la parte baja del lomo. Esta carne permite hacer platos como baby beef, medallones y filet mignon.

Filet mignon, cremoso de arvejas y vegetales babies orgánicos. Maira García

El ribeye, también conocido como ojo de bife o bife ancho, destaca por su jugosidad y líneas de grasa que se derriten con el calor y vuelven al corte más suave.

El ojo de bife, generoso, que sale con chimichurri, papas y ajo Juan Francisco Sánchez

El bife de chorizo o bife angosto es uno de los más populares para usar. Su carne es firme, magra y la grasa se encuentra principalmente en una capa exterior que le da jugosidad mientras se asa.

La carne de res es uno de los platos principales de los asados colombianos

El T-bone es conocido por tener un hueso en forma de T y ser ampliamente utilizado en asados. A pesar de que algunos suelen tener un grosor grande, se recomienda que no exceda los dos centímetros.

Otro corte sugerido es la punta de anca, que se saca del músculo del bíceps femoral de la res. Se aconseja que se haga en porciones pequeñas para que la carne quede tierna y conserve su capa de grasa. Este corte necesita ser cocinado a fuego suave y por una cantidad de tiempo considerable.

T-bone con hierbas Evgeny Karandaev - Shutterstock

El lomo ancho tiene una cubierta de grasa por un lado que le da más sabor cuando se cocina por esa parte. Este corte es uno de los más famosos porque con él se puede hacer el churrasco.

¿Cómo guardar lo que quedó del asado?

Tras los asados, muchas veces quedan restos de comida que aún pueden ser utilizados al día siguiente. La clave está en almacenarlos de forma adecuada en la nevera para que no se resequen.

Lo primero es guardarlos con su jugo o salsa en un recipiente hermético cuando ya esté a temperatura ambiente. El refrigerador debe estar a 4 grados centígrados para que se conserve de manera apropiada.

La carne también puede ser envuelta firmemente en plástico o papel aluminio. Al día siguiente, para recalentarla, es importante controlar la temperatura, calentarla por el tiempo suficiente y añadir humedad para que la carne vuelva a estar jugosa.