La dueña del perro maltratado en el barrio de Recoleta reaccionó en las redes tras quedarse con la tenencia

La justicia decidió que Fender, el golden retriever que protagonizó un triste episodio de maltrato animal en el barrio porteño de Recoleta,se quedara con la dueña escrachada en las redes.

Días atrás, el episodio que logró filmar una vecina del barrio se viralizó de tal manera, que lo que era una denuncia virtual escaló y llegó a la justicia. Figuras del espectáculo habían mostrado su rechazo hacía el comportamiento de la mujer y más de una persona se ofreció a recibir a la mascota en su hogar.

Pese a las brutales imágenes que dejaban en evidencia el trato de la mujer hacia su perro, la ley no le quitó la tenencia. En Telenoche siguieron el paso a paso de este caso y el martes por la noche revelaron la reacción de la dueña del perro tras el fallo a su favor.

Maltrato animal en Recoleta: cómo reaccionó la dueña del Golden que fue denunciada

Video

"Y finalmente se quedó conmigo, ja, ja, ja. Forros", le respondió a un allegado por mensaje privado de Instagram que compartió una nota con el pedido "Liberen a Fender". La captura se volvió a compartir cientos de veces y la indignación se hizo eco. En ese sentido, el reconocido veterinario Romero realizó una entrevista con el medio y opinó respecto al caso.

"En principio, los peritos no tuvieron en cuenta una cuestión ambiental, el entorno del perro. El perro puede no tener ninguna lesión, pero si el perro hablara, diría 'a mí me pegan cotidianamente'", comenzó diciendo y entonces explicó con detalle que el castigo a las mascotas con golpes no se puede admitir. "Es absolutamente psicopática esa costumbre", disparó.

Y entonces explicó: "El adiestramiento admite un solo castigo al animal que es el no-premio. Es decir: si un animal no cruza la calle cuando vos querés, simplemente no lo premiás. Y lo premiás cuando hace lo que vos querés. Esto se llama 'adiestramiento positivo', que es lo que, claramente, esta mujer no conoce".

Dejando en claro su total desacuerdo por la conclusión de la justicia, el profesional concluyó: "Esta señora descarga su propia frustración en lo que ella supone como una 'cosa'".

Dónde realizar una denuncia por maltrato animal

En la Ciudad podés hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal en la página www.fiscalias.gob.ar o podés llamar al 0800-333-47225.

