Mantenía con su novio una relación a distancia, viajó de sorpresa para conocerlo y lo encontró con otra mujer

Una joven fue a visitar a su novio a la universidad, con quien mantenía una relación a distancia, y lo encontró ocupado con otra mujer. El hecho sucedió en la Universidad de Carolina del Este, en Estados Unidos.

Así lo contó la usuaria de TikTok Mary Fatz que afirma que descubrió que su novio la estaba engañando después de viajar durante horas para sorprenderlo en su lugar de estudios. En un video filmado por un amigo, se ve a @maryfatz tocando una de las puertas de una residencia de estudiantes. La cuestión es que, si bien se escuchaban ruidos en el interior de la habitación, la puerta nunca se abrió.

La imagen de la chica antes de tocar la puerta de la habitación de su supuesto novio

“Cuando vas a visitar a tu novio de larga distancia y no responde porque está con una chica”, escribió Mary en el video que pronto se hizo viral y que fue visto por más de 28 millones de personas. Tal fue el suceso de la grabación que la gente se amontonó en los comentarios para compartir su opinión sobre la historia.

Un usuario dijo: “Me pasó exactamente lo mismo, excepto que su compañero de cuarto me dejó entrar a su habitación sin que él lo supiera”. Una segunda persona comentó: “Me han hecho tan mal en el pasado que asumiría que los muchachos en la parte de atrás eran sus vigías y les envió un mensaje de texto para ver quién estaba en la puerta”. Alguien más compartió: “Iba a visitar a mi ex en la universidad y me dijo que no fuera porque yo era la chica de su ciudad natal. Lo que significaba que me estaba engañando”.

Más tarde, Mary hizo otro video y agregó que se había sentido enferma después del viaje en automóvil de cinco horas y que en ese momento estaba con un ataque de nervios.