Mar del Plata: un destino a puro deporte

Para los que disfrutan de la playa pero prefieren estar en movimiento, para quienes eligen aventurarse a lo nuevo y aprender actividades que nunca intentaron, Mar del Plata es ideal. Los distintos paisajes permiten muchas opciones: desde deportes náuticos, cabalgatas en Sierra de los Padres, surf, la pesca embarcada, hasta el running en la rambla, el golf, andar en bicicleta, hacer skate, los vuelos en parapente entre los acantilados o una novedad: el footgolf.

Los amantes del deporte también pueden disfrutarlo como espectadores de alguno de los eventos, exhibiciones, competencias y torneos nacionales e internacionales que tienen lugar en verano y durante todo el año en la ciudad. Hay muchas opciones para elegir. En esta nota reseñamos las más interesantes:

Náutica, surf y SUP

Para los amantes del mar, el agua y la rompiente, un buen lugar para iniciarse en las actividades acuáticas es el Club Náutico Mar del Plata, ubicado en el puerto. Allí se pueden tomar cursos de windsurf, yachting y remo. No hace falta experiencia previa.

Las aguas tranquilas de la Laguna de los Padres son perfectas para hacer remo, canotaje y windsurf o navegar en kayak, canoas, botes y veleros en un entorno cautivante. Allí, en el complejo Recreativo Islas Malvinas (CRIM), al cual se accede por el camino que une la Laguna con Sierra de los Padres se puede alquilar el equipamiento necesario.

Mar del Plata ostenta el título de Capital Nacional del surf, por eso, sus playas están siempre listas para quienes quieran aprender y también para los que buscan perfeccionar su técnica. En la rompiente de Playa Grande y Varese hay escuelas que permiten iniciarse en este deporte y alquilar tablas y trajes.

Ya aunque el surf es la estrella, otro deporte de tabla crece: el stand up paddle (SUP), una modalidad que consiste en deslizarse sobre tablas de mayor tamaño que las convencionales, propulsados por un remo. No hay excusas: hay que animarse a lo nuevo.

Ciudad de golfistas

En Mar del Plata hay cuatro clubes y cinco canchas de nivel internacional, homologadas por la Asociación Argentina de Golf. Por eso es un gran destino para golfistas ya que es posible jugar en distintos escenarios: frente al mar, en un quebrado paisaje serrano o en el corazón de una arboleda.

Uno de los campos de golf más antiguos del continente es el Mar del Plata Golf Club, denominado la catedral del golf. La llamada cancha vieja se ubica en Playa Grande y es un auténtico link de tipo escocés, corto y ondulado; mientras que la cancha nueva está a 5 kilómetros y es de tipo parque. Ambas poseen 18 hoyos.

El Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se encuentra a 5,5 kilómetros del Faro de Punta Mogotes. Tiene 27 hoyos y es de tipo parque, con amplios fairways.

Hacia el sur, a 15 kilómetros del faro, se ubica el Marayuí Country Club, una cancha de tipo americano con 9 hoyos de doble green, atravesada por un arroyo.

Por último, en un campo de 40 hectáreas se ubica el Sierra de los Padres Golf Club, de 18 hoyos, con fairways son angostos y planos inclinados.

Pesca, embarcados o desde la costa

Es otra actividad disponible todo el año es la pesca. Puede ser desde la costa o embarcado, dentro de la ciudad o en la Laguna de los Padres, y a cualquier hora del día. La ciudad también permite realizar pesca de altura, con mosca y señuelos artificiales, en lagunas, arroyos y canales.

Los fanáticos de la pesca desde la costa podrán ubicarse en la playa, las rocas, las escolleras o en los muelles que se encuentran en la zona céntrica y en otras algo más alejadas. La Laguna de los Padres es otro point muy elegido por los pescadores que quieren salir un rato de la postal marítima.

Deportes alternativos: parapente, skate y footgolf

Es una experiencia imperdible: volar sobre la costa o las sierras a 200 metros de altura en parapentes biplaza sin necesidad de tener experiencia. Además, se puede registrar toda la aventura en video HD para llevarse el mejor recuerdo e inspirar a otros a volar.

Aunque el skate es un deporte ya instalado, Mar del Plata es uno de los destinos perfectos ya que cuenta con skateparks como el de la Rambla Bristol, considerado uno de los más importantes y completos del país, los de la Plaza Mitre y el Parque Municipal de los Deportes. Por supuesto, las veredas y desniveles de la costa son los lugares más elegidos por los freestylers, skaters locales y turistas.

Un dato: Mar del Plata tiene la primera y única cancha de footgolf de Argentina concebida desde su origen para tal fin. Está en la zona de Colinas Verdes. ¿Que es el footgolf? Se trata de un deporte que consiste en golpear una pelota de fútbol para introducirla en los hoyos en el menor número de golpes que sea posible.

Mar del Plata lo tiene todo: los deportes clásicos de mar, tierra y aire, y algunas actividades nuevas, para sorprender y sorprenderse. Para animarse a lo diferente.

Para conocer más sobre actividades en Mar del Plata, ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar

