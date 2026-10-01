Marcos, argentino instalado en Dinamarca: “Hacer un asado para 10 personas cuesta el equivalente a 263.757 pesos argentinos”

Marcos Perren, un argentino instalado en Dinamarca y conocido por realizar contenido en YouTube relacionado con sus viajes por Europa, reveló una de las grandes dudas que tienen muchos compatriotas que sueñan con instalarse en el reino danés: ¿es posible hacer un asado en Dinamarca?

“Hacerte un asado en Dinamarca no es un sueño, no es algo que sea imposible. Mucho menos algo que no exista, y es eso lo que me sorprendió recién llegado. Primero, porque antes viví en Noruega, y encontrar una parrilla para hacer un asado era bastante complicado. Me acuerdo que me tuve que comprar una que era para hacer la famosa ‘barbecue americana’, que no tiene nada que ver con el asado, pero bueno, con eso me arreglaba”, recordó sobre su paso por otro de los países nórdicos.

Sin embargo, en Dinamarca las parrillas son comunes y todos los vecinos pueden hacer uso del servicio. “Pero acá en Dinamarca, en el patio del complejo donde vivo, hay tres parrillas. No solo eso, el parque que tengo a cinco minutos de donde vivo está lleno de parrillas”, reveló el creador de contenido.

Marcos Perren es un argentino instalado en Dinamarca que decidió comenzar a grabar algunos videos contando cómo es su vida en el país nórdico (Foto: Instagram @marcosbakeoffargentina)

Además, debido a la gran inmigración de argentinos, muchas de las carnicerías de barrio ya cuentan con carteles que dicen “vendo asado argentino”. “El corte de entraña es muy barato. Incluso conocen el corte de carne para milanesas y te lo cortan en la carnicería como en Buenos Aires. Si querés costillas, te puede dar el costillar entero o, si no, te lo puede cortar en asado banderita. Y para sumar, tienen corte de osobuco, que si bien no es un corte parrillero, lo solemos comer mucho en Argentina”, reconoció Perren.

Después de algunos meses adaptándose a su nueva vida, el joven logró hacerse un grupo de amigos, con quienes juega al fútbol todos los domingos y, tras el partido, comen un asado. Siendo 10 personas, gastan un total de 1150 coronas danesas, el equivalente a 263.757 pesos argentinos.

Muchos argentinos reconocieron que el asado tiene un valor mucho menor en el país europeo (Foto: Pexels)

Este número sorprendió a los seguidores del joven, quienes dijeron que en algunos casos es hasta más barato que en Argentina. “Es mucho más barato”, “Va re bien amigo, comí asados más caros en Tucumán” y “Un regalo. Mandame por encomienda algunos kilos jajaja”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al pie del video viral.