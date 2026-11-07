María Cristina Clemente, escribana: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

La decisión de repartir los bienes entre los hijos antes de morir puede parecer una buena alternativa para organizar la herencia y evitar futuros conflictos familiares. Sin embargo, esta práctica también implica riesgos económicos y legales que no siempre se tienen en cuenta. Por eso, los especialistas recomiendan analizar cada situación antes de transferir una propiedad, especialmente cuando se trata de personas mayores.

En este sentido, la escribana española María Cristina Clemente Buendía advirtió en su canal de YouTube (@María Cristina Clemente Buendía | Notario) sobre las consecuencias de adelantar la herencia sin considerar las necesidades económicas futuras. “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”, aseguró. Según explicó, nadie puede anticipar los gastos que podrían aparecer con el paso del tiempo, desde tratamientos médicos hasta la contratación de asistencia domiciliaria o el ingreso a una residencia. Por eso, desprenderse del patrimonio podría comprometer la estabilidad económica de quien realiza la donación.

Las diferencias entre donar los bienes en vida y hacer un testamento

Donar los bienes en vida o hacer un testamento: qué recomienda una escribana y por qué (Foto: YouTube / María Cristina Clemente Buendía | Notario)

Aunque ambas alternativas permiten organizar la distribución del patrimonio, sus consecuencias son diferentes. Mientras que una donación implica transferir inmediatamente la titularidad de un bien, el testamento establece cómo se repartirán las propiedades después del fallecimiento de su dueño.

Para Clemente Buendía, conservar el control sobre los bienes es fundamental. “¿Por qué vamos a anticipar? ¿Por qué? Esperemos, hagamos el testamento", expresó al cuestionar la necesidad de adelantar decisiones que pueden resolverse mediante una planificación sucesoria.

Los riesgos de donar una propiedad en vida y cómo evitar conflictos familiares

Más allá de los impuestos, la profesional señaló que, una vez concretada la donación, el antiguo propietario pierde el control sobre el inmueble. Esto significa que, si el beneficiario contrae deudas o atraviesa dificultades económicas, la propiedad podría quedar expuesta a un embargo. “Tú no puedes controlar lo que va a pasar con ese bien”, explicó.

El consejo de una notaria para quienes piensan adelantar la herencia a sus hijos (Foto: YouTube / María Cristina Clemente Buendía | Notario)

La advertencia también alcanza a las joyas familiares, cuya entrega puede constituir legalmente una donación y generar obligaciones fiscales. Además, su valor sentimental puede provocar desacuerdos entre familiares cuando no existen indicaciones claras sobre quién debe recibirlas.

Por este motivo, Clemente Buendía recomendó recurrir al asesoramiento profesional antes de organizar una herencia. “El peor error que suelen cometer las personas a la hora de dejar testamento es que lo redacten ellas mismas”, sostuvo.

De esta manera, destacó la importancia de proteger la autonomía económica y prevenir disputas familiares. Cabe aclarar que sus recomendaciones corresponden a la legislación española, cuyas disposiciones difieren de las vigentes en la Argentina.